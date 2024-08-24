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Им будет только хуже. Эксперт рассказал, чего добываются ВСУ и почему это им не поможет победить русских
Им будет только хуже. Эксперт рассказал, чего добываются ВСУ и почему это им не поможет победить русских - 24.08.2024 Украина.ру
Им будет только хуже. Эксперт рассказал, чего добываются ВСУ и почему это им не поможет победить русских
Нападениями на Курскую и Брянскую области Вооруженные силы Украины пытаются перехватить инициативу, которая до курского вторжения полностью была на стороне российских войск и полностью поменять линию фронта. Об этом в интервью Украина.ру рассказал писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев
2024-08-24T07:30
2024-08-24T07:30
2024-08-24T07:30
новости
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курская область
брянская область
фронт
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По его словам, в долгосрочной перспективе для украинской армии это будет только хуже, потому что они будут вынуждены еще больше увеличить линию фронта и растянуть резервы."И как только наши войска сумеют перейти к позиционной обороне и стабилизировать фронт, ресурсы Украины тоже будут растаскиваться. А ресурсы у нее не безграничны. Да, военная помощь Запада безгранична, но личный состав в виде украинцев совсем не бесконечный. Растягивая фронт, киевский режим растаскивает свой главный ресурс", - рассказал Садулаев.Как только ВС РФ перейдут к позиционной войне на разных участках фронта, они опять смогут навязать врагу свою волю и прорываться там, где решатся на это, полагает он.Полный текст интервью Герман Садулаев: Если ВСУ резко бросят Донбасс и рванут на Брянск, Россия растянет их и растащит
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, всу, вс рф, курская область, брянская область, фронт
Новости, ВСУ, ВС РФ, Курская область, Брянская область, фронт
Им будет только хуже. Эксперт рассказал, чего добываются ВСУ и почему это им не поможет победить русских
Нападениями на Курскую и Брянскую области Вооруженные силы Украины пытаются перехватить инициативу, которая до курского вторжения полностью была на стороне российских войск и полностью поменять линию фронта. Об этом в интервью Украина.ру рассказал писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев