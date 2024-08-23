https://ukraina.ru/20240823/1056995979.html

Китайцы планируют вдолгую: Голубовский рассказал, почему у Пекина есть "определенные виды на Украину"

Китайцы планируют вдолгую: Голубовский рассказал, почему у Пекина есть "определенные виды на Украину" - 23.08.2024 Украина.ру

Китайцы планируют вдолгую: Голубовский рассказал, почему у Пекина есть "определенные виды на Украину"

Определённые виды на Украину у Китая есть еще со времен Януковича, они никуда не делись. Сейчас в Пекине дают понять, что больше не будут убеждать Москву пытаться разговаривать с Киевом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский

2024-08-23T04:00

2024-08-23T04:00

2024-08-23T04:00

новости

китай

украина

пекин

дмитрий голубовский

виктор янукович

переговоры

мир

политика

конференция

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Ранее Китай отреагировал на наступление ВСУ в Курской области сначала молчанием, а потом предупредил, что украинский конфликт может стать более жестоким.В этом плане в Пекине ничего не опасаются, у Китая был свой мирный план по Украине. Китайцы выступили с альтернативой нереалистичному подходу, который демонстрировал Запад, рассказал аналитик.Если бы была мирная конференция, которая собралась бы под эгидой Китая, стран глобального юга, России, Украины, что привело бы к запуску мирного процесса, для них это была бы дипломатическая победа, отметил эксперт.В Китае дают понять, что больше не будут убеждать Москву пытаться разговаривать с Киевом. Это означает, что "мы не будем говорить русским, чтобы они не били вас сильно. Мирных переговоров уже не будет, вы виноваты в этом сами". Это восточный стиль ведения политики, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрия Голубовского о том, как долго Россия сможет воевать на Украине, и чем Камала Харрис лучше Трампа на сайте Украина.руПодробнее о том, почему Запад не готов к большой войне с Россией - в интервью Петра Скоробогатого: Если ВСУ после Курска не нанесут еще пару ударов, Россия навсегда загонит их в окопы на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240822/1056993353.html

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новости, китай, украина, пекин, дмитрий голубовский, виктор янукович, переговоры, мир, политика, конференция, россия