Эксперт: Если ВСУ не смогут совершить новый прорыв, то в удержании плацдарма в Курске не будет смысла - 22.08.2024 Украина.ру
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Эксперт: Если ВСУ не смогут совершить новый прорыв, то в удержании плацдарма в Курске не будет смысла
Эксперт: Если ВСУ не смогут совершить новый прорыв, то в удержании плацдарма в Курске не будет смысла - 22.08.2024 Украина.ру
Эксперт: Если ВСУ не смогут совершить новый прорыв, то в удержании плацдарма в Курске не будет смысла
Украина может сколько угодно мечтать об обмене захваченных территорий. Но наши претензии на возвращение своих территорий куда более значительны, чем плацдарм, который противник создал в Курской области. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
2024-08-22T03:30
2024-08-22T03:30
новости
курская область
курск
пётр скоробогатый
украина
россия
прорыв
плацдарм
сво
вс рф
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Вряд ли у Украины есть достаточно сил на увеличение плацдарма в Курской области. Но они попытаются это сделать. Пока эти попытки расширения плацдарма предпринимаются внутри сформированного периметра, рассказал эксперт.ВСУ стремятся не проломить российскую оборону, а выдавить ВС РФ за счет ударов по мостам и затруднения логистики. Это не силовое выдавливание, а выдавливание за счет ограничения района боевых действий, уточнил политолог.Если посмотреть на Курскую область тактическим взором, мы увидим, что оно не очень пригодно для тактической обороны. Да и с точки зрения логистики это направление не особенно выгодно для украинской армии, добавил он."Украина прямо говорит, что его можно использовать только как территорию, где предстоит долго и упорно обороняться. Если ей не удастся организовать еще один-два прорыва такого же масштаба, которые потребуют еще более значительного распыления российских ресурсов, в удержании этой территории не будет смысла", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Петра Скоробогатого: Если ВСУ после Курска не нанесут еще пару ударов, Россия навсегда загонит их в окопы читайте на сайте Украина.руО том, почему США и НАТО можно победить лишь двумя способами, которые придумали во времена СССР - в интервью Евгения Федорова: США и ВСУ отправились в поход на Москву, который остановит только операция "Анадырь" на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, курская область, курск, пётр скоробогатый, украина, россия, прорыв, плацдарм, сво, вс рф, ресурсы
Новости, Курская область, Курск, Пётр Скоробогатый, Украина, Россия, прорыв, плацдарм, СВО, ВС РФ, ресурсы

Эксперт: Если ВСУ не смогут совершить новый прорыв, то в удержании плацдарма в Курске не будет смысла

03:30 22.08.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Украина может сколько угодно мечтать об обмене захваченных территорий. Но наши претензии на возвращение своих территорий куда более значительны, чем плацдарм, который противник создал в Курской области. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
Вряд ли у Украины есть достаточно сил на увеличение плацдарма в Курской области. Но они попытаются это сделать. Пока эти попытки расширения плацдарма предпринимаются внутри сформированного периметра, рассказал эксперт.
ВСУ стремятся не проломить российскую оборону, а выдавить ВС РФ за счет ударов по мостам и затруднения логистики. Это не силовое выдавливание, а выдавливание за счет ограничения района боевых действий, уточнил политолог.
"Украина может сколько угодно мечтать об обмене захваченных территорий. Но наши претензии на возвращение своих территорий куда более значительны, чем плацдарм, который противник создал в Курской области. Это пространство ему сохранить не удастся", - подчеркнул Скоробогатый.
Если посмотреть на Курскую область тактическим взором, мы увидим, что оно не очень пригодно для тактической обороны. Да и с точки зрения логистики это направление не особенно выгодно для украинской армии, добавил он.
"Украина прямо говорит, что его можно использовать только как территорию, где предстоит долго и упорно обороняться. Если ей не удастся организовать еще один-два прорыва такого же масштаба, которые потребуют еще более значительного распыления российских ресурсов, в удержании этой территории не будет смысла", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Петра Скоробогатого: Если ВСУ после Курска не нанесут еще пару ударов, Россия навсегда загонит их в окопы читайте на сайте Украина.ру
О том, почему США и НАТО можно победить лишь двумя способами, которые придумали во времена СССР - в интервью Евгения Федорова: США и ВСУ отправились в поход на Москву, который остановит только операция "Анадырь" на сайте Украина.ру
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