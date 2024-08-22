https://ukraina.ru/20240822/1056976620.html

Эксперт: Если ВСУ не смогут совершить новый прорыв, то в удержании плацдарма в Курске не будет смысла

Эксперт: Если ВСУ не смогут совершить новый прорыв, то в удержании плацдарма в Курске не будет смысла - 22.08.2024 Украина.ру

Эксперт: Если ВСУ не смогут совершить новый прорыв, то в удержании плацдарма в Курске не будет смысла

Украина может сколько угодно мечтать об обмене захваченных территорий. Но наши претензии на возвращение своих территорий куда более значительны, чем плацдарм, который противник создал в Курской области. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый

2024-08-22T03:30

2024-08-22T03:30

2024-08-22T03:30

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Вряд ли у Украины есть достаточно сил на увеличение плацдарма в Курской области. Но они попытаются это сделать. Пока эти попытки расширения плацдарма предпринимаются внутри сформированного периметра, рассказал эксперт.ВСУ стремятся не проломить российскую оборону, а выдавить ВС РФ за счет ударов по мостам и затруднения логистики. Это не силовое выдавливание, а выдавливание за счет ограничения района боевых действий, уточнил политолог.Если посмотреть на Курскую область тактическим взором, мы увидим, что оно не очень пригодно для тактической обороны. Да и с точки зрения логистики это направление не особенно выгодно для украинской армии, добавил он."Украина прямо говорит, что его можно использовать только как территорию, где предстоит долго и упорно обороняться. Если ей не удастся организовать еще один-два прорыва такого же масштаба, которые потребуют еще более значительного распыления российских ресурсов, в удержании этой территории не будет смысла", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Петра Скоробогатого: Если ВСУ после Курска не нанесут еще пару ударов, Россия навсегда загонит их в окопы читайте на сайте Украина.руО том, почему США и НАТО можно победить лишь двумя способами, которые придумали во времена СССР - в интервью Евгения Федорова: США и ВСУ отправились в поход на Москву, который остановит только операция "Анадырь" на сайте Украина.ру

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новости, курская область, курск, пётр скоробогатый, украина, россия, прорыв, плацдарм, сво, вс рф, ресурсы