https://ukraina.ru/20240822/1056974194.html

"У Киева есть силы для прорыва": Скоробогатый рассказал, где ВСУ могут нанести новый удар

"У Киева есть силы для прорыва": Скоробогатый рассказал, где ВСУ могут нанести новый удар - 22.08.2024 Украина.ру

"У Киева есть силы для прорыва": Скоробогатый рассказал, где ВСУ могут нанести новый удар

Украина еще с начала года сделала ставку на активную оборону. Было бы странно, если бы она тратила все свои силы на сидение в окопах. Поэтому было бы логично ожидать еще одного удара по периметру границы или на Запорожском направлении. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый

2024-08-22T06:15

2024-08-22T06:15

2024-08-22T06:15

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курская область

киев

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всу

наступление

вторжение

граница

запорожское направление

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По мнению политолога, еще пока рано давать комплексную оценку летне-осенней кампании. Я ожидаю еще одного-двух шагов со стороны Украины. Но не факт, что эти шаги последуют, добавил он.Но силы для еще одного прорыва у киевского режима есть. Не надо недооценивать противника, который получает серьезное интеллектуальное подкрепление со штабов НАТО, отметил эксперт.Но при этом ожидания Украины относительно реакции Москвы на вторжение в Курскую область не оправдались. Этот прорыв мог быть подготовлен именно с той целью, чтобы купировать российское наступление на Красноармейск (Покровск), указал политолог."Они пытались отвлечь от Донбасса даже не наши войска, а ВКС и разведку – всего того, что не видно невооруженным взглядом. Все эти замыслы врага рушатся", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Петра Скоробогатого: Если ВСУ после Курска не нанесут еще пару ударов, Россия навсегда загонит их в окопы читайте на сайте Украина.руО том, перейдет ли вооруженное противостояние в Курской области в позиционную фазу - в интервью Евгения Белаша о вторжении ВСУ в Курскую область: Кто не верит своей армии - работает на чужую на сайте Украна.ру

https://ukraina.ru/20240820/1056961873.html

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новости, украина, курская область, киев, пётр скоробогатый, всу, наступление, вторжение, граница, запорожское направление, запорожье, покровск/красноармейск