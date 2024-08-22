"У Киева есть силы для прорыва": Скоробогатый рассказал, где ВСУ могут нанести новый удар
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
Украина еще с начала года сделала ставку на активную оборону. Было бы странно, если бы она тратила все свои силы на сидение в окопах. Поэтому было бы логично ожидать еще одного удара по периметру границы или на Запорожском направлении. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
По мнению политолога, еще пока рано давать комплексную оценку летне-осенней кампании. Я ожидаю еще одного-двух шагов со стороны Украины. Но не факт, что эти шаги последуют, добавил он.
Но силы для еще одного прорыва у киевского режима есть. Не надо недооценивать противника, который получает серьезное интеллектуальное подкрепление со штабов НАТО, отметил эксперт.
"Дело в том, что Украина еще с начала года сделала ставку на активную оборону. Было бы странно, если бы она тратила все свои силы на сидение в окопах. Поэтому было бы логично ожидать еще одного удара по периметру границы или на Запорожском направлении", - подчеркнул Скоробогатый.
Но при этом ожидания Украины относительно реакции Москвы на вторжение в Курскую область не оправдались. Этот прорыв мог быть подготовлен именно с той целью, чтобы купировать российское наступление на Красноармейск (Покровск), указал политолог.
Полный текст интервью Петра Скоробогатого: Если ВСУ после Курска не нанесут еще пару ударов, Россия навсегда загонит их в окопы читайте на сайте Украина.ру
О том, перейдет ли вооруженное противостояние в Курской области в позиционную фазу - в интервью Евгения Белаша о вторжении ВСУ в Курскую область: Кто не верит своей армии - работает на чужую на сайте Украна.ру
20 августа, 19:30Руслан Калинчук о запрете УПЦ: Церковь не смогли победить Нерон и Диоклетиан − куда уж ЗеленскомуКак говорят святые отцы, будущее церкви - это ее прошлое. Церковь вышла из катакомб в IV веке, и церковь в катакомбы вернется. Конечно, Украинская православная церковь никуда не исчезнет. С церковью воевали Нерон, Диоклетиан, кто только не брался это делать. И эти люди не чета Зеленскому. И государства были не чета недогосударству Украине.