https://ukraina.ru/20240821/1056964932.html

Эксперт объяснил, почему Курск - это очень крупная провокация, а не открытие Киевом нового направления

Эксперт объяснил, почему Курск - это очень крупная провокация, а не открытие Киевом нового направления - 21.08.2024 Украина.ру

Эксперт объяснил, почему Курск - это очень крупная провокация, а не открытие Киевом нового направления

В целом Курская операция – это очень крупная провокация, а не открытие Украиной нового стратегического направления с целью развить успех. Хотя военные цели у этой атаки тоже есть. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1-го ранга запаса Владимир Ераносян

2024-08-21T03:00

2024-08-21T03:00

2024-08-21T03:00

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наступление

провокация

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Действия противника в Курской области - это была спецоперация, подготовленная всеми четырьмя украинскими подразделениями ИПСО и центром психологических операций НАТО в польском Быдгоще, который распространяет свое влияние и на Белоруссию, рассказал эксперт.Это подтверждает множество радиоперехватов с польской речью. Неслучайно президент Белоруссии Александр Лукашенко перебросил несколько бригад для усиления границы в районе Брянской области. Там тоже возможны провокации, добавил капитан.Если бы командование ВС РФ перебросило под Курск большие резервы с Краснармейского и Часов-Ярского направлений, ослабив давление в Донбассе, все могло быть гораздо хуже. Но темпы продвижения ВС РФ в разы увеличились. Украинская оборона там сыплется, добавил он."Конечно, киевскому режиму удалось за счет Курской операции подбодрить свое население. Но оно еще не осознает, в какую бойню с эфемерными целями они ввязались", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Ераносяна: Когда Россия выкурит ВСУ из Курской области, красная машина передавит махновщину читайте на сайте Украина.руО других аспектах ситуации в Курской области - в интервью Алексея Самойлова: Россия преподала НАТО урок под Курском, а для ВСУ может повториться Иловайск 2014 года

https://ukraina.ru/20240820/1056957436.html

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