Эксперт объяснил, почему Курск - это очень крупная провокация, а не открытие Киевом нового направления
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМорпехи ЧФ остановили продвижение колонны ВСУ в Курской области
© Министерство обороны РФ
В целом Курская операция – это очень крупная провокация, а не открытие Украиной нового стратегического направления с целью развить успех. Хотя военные цели у этой атаки тоже есть. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1-го ранга запаса Владимир Ераносян
Действия противника в Курской области - это была спецоперация, подготовленная всеми четырьмя украинскими подразделениями ИПСО и центром психологических операций НАТО в польском Быдгоще, который распространяет свое влияние и на Белоруссию, рассказал эксперт.
Это подтверждает множество радиоперехватов с польской речью. Неслучайно президент Белоруссии Александр Лукашенко перебросил несколько бригад для усиления границы в районе Брянской области. Там тоже возможны провокации, добавил капитан.
"В целом Курская операция – это очень крупная провокация, а не открытие Украиной нового стратегического направления с целью развить успех. Хотя военные цели у нее тоже есть", - уточнил Ераносян.
Если бы командование ВС РФ перебросило под Курск большие резервы с Краснармейского и Часов-Ярского направлений, ослабив давление в Донбассе, все могло быть гораздо хуже. Но темпы продвижения ВС РФ в разы увеличились. Украинская оборона там сыплется, добавил он.
"Конечно, киевскому режиму удалось за счет Курской операции подбодрить свое население. Но оно еще не осознает, в какую бойню с эфемерными целями они ввязались", - резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Ераносяна: Когда Россия выкурит ВСУ из Курской области, красная машина передавит махновщину читайте на сайте Украина.ру
О других аспектах ситуации в Курской области - в интервью Алексея Самойлова: Россия преподала НАТО урок под Курском, а для ВСУ может повториться Иловайск 2014 года