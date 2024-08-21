Эксперт объяснил, почему Курск - это очень крупная провокация, а не открытие Киевом нового направления - 21.08.2024 Украина.ру
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Эксперт объяснил, почему Курск - это очень крупная провокация, а не открытие Киевом нового направления
Эксперт объяснил, почему Курск - это очень крупная провокация, а не открытие Киевом нового направления - 21.08.2024 Украина.ру
Эксперт объяснил, почему Курск - это очень крупная провокация, а не открытие Киевом нового направления
В целом Курская операция – это очень крупная провокация, а не открытие Украиной нового стратегического направления с целью развить успех. Хотя военные цели у этой атаки тоже есть. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1-го ранга запаса Владимир Ераносян
2024-08-21T03:00
2024-08-21T03:00
новости
россия
курская область
курск
владимир ераносян
всу
часов яр
донбасс
наступление
провокация
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Действия противника в Курской области - это была спецоперация, подготовленная всеми четырьмя украинскими подразделениями ИПСО и центром психологических операций НАТО в польском Быдгоще, который распространяет свое влияние и на Белоруссию, рассказал эксперт.Это подтверждает множество радиоперехватов с польской речью. Неслучайно президент Белоруссии Александр Лукашенко перебросил несколько бригад для усиления границы в районе Брянской области. Там тоже возможны провокации, добавил капитан.Если бы командование ВС РФ перебросило под Курск большие резервы с Краснармейского и Часов-Ярского направлений, ослабив давление в Донбассе, все могло быть гораздо хуже. Но темпы продвижения ВС РФ в разы увеличились. Украинская оборона там сыплется, добавил он."Конечно, киевскому режиму удалось за счет Курской операции подбодрить свое население. Но оно еще не осознает, в какую бойню с эфемерными целями они ввязались", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Ераносяна: Когда Россия выкурит ВСУ из Курской области, красная машина передавит махновщину читайте на сайте Украина.руО других аспектах ситуации в Курской области - в интервью Алексея Самойлова: Россия преподала НАТО урок под Курском, а для ВСУ может повториться Иловайск 2014 года
https://ukraina.ru/20240820/1056957436.html
россия
курская область
курск
часов яр
донбасс
брянская область
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Новости
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новости, россия, курская область, курск, владимир ераносян, всу, часов яр, донбасс, наступление, провокация, брянская область, александр лукашенко, белоруссия, ципсо
Новости, Россия, Курская область, Курск, Владимир Ераносян, ВСУ, Часов Яр, Донбасс, наступление, провокация, Брянская область, Александр Лукашенко, Белоруссия, ЦИПсО

Эксперт объяснил, почему Курск - это очень крупная провокация, а не открытие Киевом нового направления

03:00 21.08.2024
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМорпехи ЧФ остановили продвижение колонны ВСУ в Курской области
Морпехи ЧФ остановили продвижение колонны ВСУ в Курской области
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
В целом Курская операция – это очень крупная провокация, а не открытие Украиной нового стратегического направления с целью развить успех. Хотя военные цели у этой атаки тоже есть. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1-го ранга запаса Владимир Ераносян
Действия противника в Курской области - это была спецоперация, подготовленная всеми четырьмя украинскими подразделениями ИПСО и центром психологических операций НАТО в польском Быдгоще, который распространяет свое влияние и на Белоруссию, рассказал эксперт.
Это подтверждает множество радиоперехватов с польской речью. Неслучайно президент Белоруссии Александр Лукашенко перебросил несколько бригад для усиления границы в районе Брянской области. Там тоже возможны провокации, добавил капитан.
"В целом Курская операция – это очень крупная провокация, а не открытие Украиной нового стратегического направления с целью развить успех. Хотя военные цели у нее тоже есть", - уточнил Ераносян.
Если бы командование ВС РФ перебросило под Курск большие резервы с Краснармейского и Часов-Ярского направлений, ослабив давление в Донбассе, все могло быть гораздо хуже. Но темпы продвижения ВС РФ в разы увеличились. Украинская оборона там сыплется, добавил он.
"Конечно, киевскому режиму удалось за счет Курской операции подбодрить свое население. Но оно еще не осознает, в какую бойню с эфемерными целями они ввязались", - резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Ераносяна: Когда Россия выкурит ВСУ из Курской области, красная машина передавит махновщину читайте на сайте Украина.ру
О других аспектах ситуации в Курской области - в интервью Алексея Самойлова: Россия преподала НАТО урок под Курском, а для ВСУ может повториться Иловайск 2014 года
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