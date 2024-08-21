Это будет очень большой успех: Полетаев рассказал, успеют ли ВС РФ до зимы взять Красноармейск
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота танкистов ЦВО на Краснолиманском направлении
Возможно, что подойдя к городской застройке в Красноармейской агломерации, наступление может застопорится. Все будет зависеть от того, насколько эти города готовы к обороне и остались ли там боеспособные части ВСУ. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
Красноармейск (Покровске) – это классическая агломерация Донбасса с городами и рабочими поселками на 200 тысяч населения. Новогродовка, Мирногорад, Покровск и Селидово — это мощный узел. Если его получится взять, это будет большим успехом, рассказал эксперт.
Может быть, удастся взять Гродовку, потому что она в низине. Но в Новогродовке будут очередные городские бои. Все будет зависеть от того, насколько эти города готовы к обороне и остались ли там боеспособные части ВСУ, добавил он.
"Я ожидаю, что, подойдя к городской застройке, наше наступление либо застопорится, либо придется опять придумывать охваты, как это было в Авдеевке, Торецке и Часов Яре", - отметил Полетаев.
Были периоды в СВО, когда дойдя до определенного рубежа, войскам приходилось останавливаться. Под Лисичанском и Белогоровкой фронт стоит с 2022 года. Не исключаю, что такое будет и здесь, отметил эксперт.
"Фронт движется рывками. Наш путь от Авдеевки до Новогродовки как в замедленной съемке занял полгода. А расстояние там 25 километров. А от Новогродовки до Покровска – 15 километров. Если нам получится до зимы взять Красноармейск, это будет очень большим успехом.", - резюмировал собеседник издания.
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