https://ukraina.ru/20240821/1056960124.html

Это будет очень большой успех: Полетаев рассказал, успеют ли ВС РФ до зимы взять Красноармейск

Это будет очень большой успех: Полетаев рассказал, успеют ли ВС РФ до зимы взять Красноармейск - 21.08.2024 Украина.ру

Это будет очень большой успех: Полетаев рассказал, успеют ли ВС РФ до зимы взять Красноармейск

Возможно, что подойдя к городской застройке в Красноармейской агломерации, наступление может застопорится. Все будет зависеть от того, насколько эти города готовы к обороне и остались ли там боеспособные части ВСУ. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев

2024-08-21T05:30

2024-08-21T05:30

2024-08-21T05:30

новости

россия

авдеевка

наступление

всу

донбасс

часов яр

вс рф

оборона

сво

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Красноармейск (Покровске) – это классическая агломерация Донбасса с городами и рабочими поселками на 200 тысяч населения. Новогродовка, Мирногорад, Покровск и Селидово — это мощный узел. Если его получится взять, это будет большим успехом, рассказал эксперт.Может быть, удастся взять Гродовку, потому что она в низине. Но в Новогродовке будут очередные городские бои. Все будет зависеть от того, насколько эти города готовы к обороне и остались ли там боеспособные части ВСУ, добавил он.Были периоды в СВО, когда дойдя до определенного рубежа, войскам приходилось останавливаться. Под Лисичанском и Белогоровкой фронт стоит с 2022 года. Не исключаю, что такое будет и здесь, отметил эксперт."Фронт движется рывками. Наш путь от Авдеевки до Новогродовки как в замедленной съемке занял полгода. А расстояние там 25 километров. А от Новогродовки до Покровска – 15 километров. Если нам получится до зимы взять Красноармейск, это будет очень большим успехом.", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Полетаева: Даже если ВСУ зароются в землю под Курском, до зимы Россия дотянется до Павлограда читайте на сайте Украина.руО том, какая сейчас обстановка в Курской области и какие подразделения ВСУ там воюют - в интервью Владимира Ераносяна: Когда Россия выкурит ВСУ из Курской области, красная машина передавит махновщину на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240820/1056954785.html

россия

авдеевка

донбасс

часов яр

покровск/красноармейск

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новости, россия, авдеевка, наступление, всу, донбасс, часов яр, вс рф, оборона, сво, покровск/красноармейск