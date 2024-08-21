Это будет очень большой успех: Полетаев рассказал, успеют ли ВС РФ до зимы взять Красноармейск - 21.08.2024 Украина.ру
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Это будет очень большой успех: Полетаев рассказал, успеют ли ВС РФ до зимы взять Красноармейск
Это будет очень большой успех: Полетаев рассказал, успеют ли ВС РФ до зимы взять Красноармейск - 21.08.2024 Украина.ру
Это будет очень большой успех: Полетаев рассказал, успеют ли ВС РФ до зимы взять Красноармейск
Возможно, что подойдя к городской застройке в Красноармейской агломерации, наступление может застопорится. Все будет зависеть от того, насколько эти города готовы к обороне и остались ли там боеспособные части ВСУ. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
2024-08-21T05:30
2024-08-21T05:30
новости
россия
авдеевка
наступление
всу
донбасс
часов яр
вс рф
оборона
сво
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Красноармейск (Покровске) – это классическая агломерация Донбасса с городами и рабочими поселками на 200 тысяч населения. Новогродовка, Мирногорад, Покровск и Селидово — это мощный узел. Если его получится взять, это будет большим успехом, рассказал эксперт.Может быть, удастся взять Гродовку, потому что она в низине. Но в Новогродовке будут очередные городские бои. Все будет зависеть от того, насколько эти города готовы к обороне и остались ли там боеспособные части ВСУ, добавил он.Были периоды в СВО, когда дойдя до определенного рубежа, войскам приходилось останавливаться. Под Лисичанском и Белогоровкой фронт стоит с 2022 года. Не исключаю, что такое будет и здесь, отметил эксперт."Фронт движется рывками. Наш путь от Авдеевки до Новогродовки как в замедленной съемке занял полгода. А расстояние там 25 километров. А от Новогродовки до Покровска – 15 километров. Если нам получится до зимы взять Красноармейск, это будет очень большим успехом.", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Полетаева: Даже если ВСУ зароются в землю под Курском, до зимы Россия дотянется до Павлограда читайте на сайте Украина.руО том, какая сейчас обстановка в Курской области и какие подразделения ВСУ там воюют - в интервью Владимира Ераносяна: Когда Россия выкурит ВСУ из Курской области, красная машина передавит махновщину на сайте Украина.ру
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россия
авдеевка
донбасс
часов яр
покровск/красноармейск
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новости, россия, авдеевка, наступление, всу, донбасс, часов яр, вс рф, оборона, сво, покровск/красноармейск
Новости, Россия, Авдеевка, наступление, ВСУ, Донбасс, Часов Яр, ВС РФ, оборона, СВО, Покровск/Красноармейск

Это будет очень большой успех: Полетаев рассказал, успеют ли ВС РФ до зимы взять Красноармейск

05:30 21.08.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота танкистов ЦВО на Краснолиманском направлении
Работа танкистов ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
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Возможно, что подойдя к городской застройке в Красноармейской агломерации, наступление может застопорится. Все будет зависеть от того, насколько эти города готовы к обороне и остались ли там боеспособные части ВСУ. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
Красноармейск (Покровске) – это классическая агломерация Донбасса с городами и рабочими поселками на 200 тысяч населения. Новогродовка, Мирногорад, Покровск и Селидово — это мощный узел. Если его получится взять, это будет большим успехом, рассказал эксперт.
Может быть, удастся взять Гродовку, потому что она в низине. Но в Новогродовке будут очередные городские бои. Все будет зависеть от того, насколько эти города готовы к обороне и остались ли там боеспособные части ВСУ, добавил он.
"Я ожидаю, что, подойдя к городской застройке, наше наступление либо застопорится, либо придется опять придумывать охваты, как это было в Авдеевке, Торецке и Часов Яре", - отметил Полетаев.
Были периоды в СВО, когда дойдя до определенного рубежа, войскам приходилось останавливаться. Под Лисичанском и Белогоровкой фронт стоит с 2022 года. Не исключаю, что такое будет и здесь, отметил эксперт.
"Фронт движется рывками. Наш путь от Авдеевки до Новогродовки как в замедленной съемке занял полгода. А расстояние там 25 километров. А от Новогродовки до Покровска – 15 километров. Если нам получится до зимы взять Красноармейск, это будет очень большим успехом.", - резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Полетаева: Даже если ВСУ зароются в землю под Курском, до зимы Россия дотянется до Павлограда читайте на сайте Украина.ру
О том, какая сейчас обстановка в Курской области и какие подразделения ВСУ там воюют - в интервью Владимира Ераносяна: Когда Россия выкурит ВСУ из Курской области, красная машина передавит махновщину на сайте Украина.ру
Вчера, 14:37
По ценностным соображениям. Указ Путина снимает барьеры для иностранцев, которые хотят жить в РоссииПрезидент России Владимир Путин подписал указ "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности". Хотелось бы, конечно, получить соответствующий закон от Госдумы, поскольку закон юридически выше указа президента, но и такое решение можно назвать большим шагом вперед.
 
НовостиРоссияАвдеевканаступлениеВСУДонбассЧасов ЯрВС РФоборонаСВОПокровск/Красноармейск
 
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