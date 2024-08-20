https://ukraina.ru/20240820/1056956110.html

О планах НАТО под Курском и возможном новом фронте – экс-глава Российского бюро Интерпола Овчинский

О планах НАТО под Курском и возможном новом фронте – экс-глава Российского бюро Интерпола Овчинский - 20.08.2024 Украина.ру

О планах НАТО под Курском и возможном новом фронте – экс-глава Российского бюро Интерпола Овчинский

Экс-руководитель Российского бюро Интерпола, генерал-майор МВД в отставке, советник министра внутренних дел РФ, доктор юридических наук Владимир Овчинский в... Украина.ру, 20.08.2024

2024-08-20T14:09

2024-08-20T14:09

2024-08-20T14:10

видео

россия

азербайджан

баку

владимир путин

арсен аваков

никол пашинян

нато

вооруженные силы украины

брикс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/14/1056955848_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_18a8add2d957741a6c55963a966621c0.jpg

Экс-руководитель Российского бюро Интерпола, генерал-майор МВД в отставке, советник министра внутренних дел РФ, доктор юридических наук Владимир Овчинский в студии Украина.ру прокомментировал визит президента Владимира Путина в Азербайджан, а также рассказал о том, какую роль курское вторжение ВСУ играет в глобальном противостоянии НАТО с Россией. 00:27 - О визите Путина в Баку; 02:18 - о политике премьер-министра Армении Пашиняна; 06:43 - о вероятности вступления Азербайджана в БРИКС; 09:29 - Анкара как возможная площадка для мирных переговоров; 10:50 - денацифицирована ли Украина? 13:28 - О скоплении ВСУ на белорусской границе и курском вторжении; 17:02 - чем грозит приход к власти в США Дональда Трампа? 18:29 - Об атаке на Курскую область; 21:41 - Курское вторжение – это новый фронт? 22:19 - О глобальной войне в Европе; 23:35 - о конечных целях спецоперации России. *во время интервью упоминаются Арсен Аваков, который признан Росфинмониторингом террористом и экстремистом, а также украинская праворадикальная организация "Правый сектор", признанная экстремистской и запрещённая на территории РФ

россия

азербайджан

баку

курская область

европа

сша

армения

украина

карабах

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия, азербайджан, баку, владимир путин, арсен аваков, никол пашинян, нато, вооруженные силы украины, брикс, всу, сво, кто, ильхам алиев, курская область, европа, сша, президент сша, дональд трамп, армения, александр лукашенко, украина, ес, карабах, эксперты, видео