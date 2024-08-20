https://ukraina.ru/20240820/1056954785.html

По ценностным соображениям. Указ Путина снимает барьеры для иностранцев, которые хотят жить в России

По ценностным соображениям. Указ Путина снимает барьеры для иностранцев, которые хотят жить в России - 20.08.2024 Украина.ру

По ценностным соображениям. Указ Путина снимает барьеры для иностранцев, которые хотят жить в России

Президент России Владимир Путин подписал указ "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности". Хотелось бы, конечно, получить соответствующий закон от Госдумы, поскольку закон юридически выше указа президента, но и такое решение можно назвать большим шагом вперед.

2024-08-20T14:37

2024-08-20T14:37

2024-08-20T14:37

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Много лет подряд общественники просто умоляли государство сделать что-то с запретительным по своей сути миграционным законодательством современной России. Люди, которые любят Россию и хотели бы в ней жить, вынуждены проходить муки ада прежде, чем им дадут такую возможность. Причем совершенно не важно, где ты родился (даже в России) и какой язык твой родной.Я, живя на Украине, много лет подряд ездил к родственникам в РФ максимум на три месяца, которые предоставляются человеку с иностранным гражданством. Летом 2017 года меня предупредили знакомые, что, вернувшись на Украину, я, вероятно, сяду. Так и случилось. Но не вернуться я не мог — истекали те самые три месяца. В 2019 году, уже будучи на свободе, я снова приехал к родственникам и ради интереса зашел в соответствующее отделение МВД узнать, что у них с квотами на разрешение на временное проживание (РВП) — первый шаг к получению гражданства. Квот не было. А это, извините, не Москва, а средней величины город далеко за Уралом. Буквально за пару дней до отъезда (до окончания тех самых трех месяцев) мне позвонили и сказали, что появилась одна квота. За полтора дня я сдаю миллион анализов в разных местах по всему городу и три экзамена — на знание русского языка, истории и основ законодательства. Все это стоит денег, и немалых. Ну и сам факт сдачи платного экзамена на знание русского языка носителем русского языка — это анекдот. Все сдаю и уезжаю на Украину, потому что время пребывания закончилось, а решения о выдаче РВП нужно еще ждать (сейчас даже не буду говорить о подтверждении доходов и других чудесных обязательствах, которые накладывала указанная процедура). Дожидаюсь, но в тот момент появляется поправка в закон, касающаяся "носителей русского языка" (НРЯ). Она гласит, что человек, родственники которого по прямой линии когда-либо приживали на территории, которую занимает современная РФ, имеет право безо всяких экзаменов получать ВНЖ и через полгода гражданство. Класс!Спрашивается, зачем я платил кучу денег за справки и экзамены? Отправляю с Украины запрос в российский архив и мне приходит свидетельство о том, что все предки по бабушкиной линии жили в Волгоградской области. Думаю, отлично, теперь можно заканчивать дела на Украине и ехать.Но начинается ковид, и границы закрывают. Чтобы попасть в РФ в то время, нужен был как минимум вид на жительство (ВНЖ), а у меня только РВП и в паспорте отметка не стоит, потому что для ее проставления нужно попасть в Россию, а попасть в нее нельзя. В феврале 2022 года начинаются известные события, но в первые пару дней, когда Зеленский еще не ввел военное положение и оставалось несколько небезопасных, но все же коридоров для пересечения российской границы, никто не озаботился снять ковидные ограничения. Через неделю после начала СВО губернатор одной из приграничных российских областей гордо доложил президенту, что у них беженцев нет. Интересно, почему…В общем, только война вынудила привести в человеческое состояние миграционное законодательство относительно одной-единственной Украины, и я, умудрившись перебраться через линию фронта спустя восемь месяцев после начала СВО, стал гражданином России автоматически — просто из-за моей прописки в городе Запорожье, который де-факто находится под контролем Украины, но внесен в Конституцию РФ как часть территорий РФ.Это личный пример того, чем было еще недавно получение российского гражданства для "соотечественников". Для иностранных иностранцев все оставалось по-прежнему до нынешнего указа президента.Хочу обратить внимание праворадикальных лиц, что речь идет не о трудовых мигрантах из Средней Азии, а исключительно о гражданах т.н. недружественных стран, где продвигаются "деструктивные неолиберальные идеологические установки". Перечень таких стран, согласно указу, будет разработан отдельно. Проблемы трудовой миграции из Средней Азии иного характера и решать их придется иными методами (впрочем, не из серии "всех выгнать" и больше "не пущать").В указе президента решены три главных вопроса, которые долгие годы препятствовали иностранцам переселяться в Россию.Во-первых, это квоты. Чего-то более бессмысленного и даже вредного сложно себе представить. Одно дело, квоты для трудовых мигрантов, а другое — для переселенцев, учитывая тяжелую демографическую ситуацию в стране и кадровый голод. Теперь РВП переезжающим из недружественных стран будет предоставляться без квот. То есть человек сможет переселиться, когда захочет и в любой регион, который ему понравится, не ожидая, когда там появится "свободное место". Пишу и смеюсь — "свободное место" в самой большой стране мира с относительно маленьким населением.Во-вторых, РВП можно будет получить без подачи документа, подтверждающего владение русским языком, знания истории России и основ законодательства РФ. У кого-то этот пункт может вызвать бурю негодования, но те, кто разбираются в ситуации, понимают, что он правильный. Все ли "натуральные" граждане России знают историю и законодательство? Есть сомнения. Если иностранец любит Россию и хочет в ней жить, он все быстро выучит на приемлемом уровне, это не проблема. А вот язык — проблема. Сколько лет нужно будет условному американцу и французу изучать русский язык где-то в США или Франции, пока он не сможет сдать экзамен? А зачем, если современные технологии прекрасно позволяют общаться и понимать друг друга людьми совершенно разных языковых культур? В XXI веке это уже не препятствие. Было бы желание. А у них (в отличие от многих мигрантов из Средней Азии, которых сейчас обязательно вспомнят) желание есть. Выучат же русский язык в России они гораздо лучше и быстрее.Третья решенная указом проблема вообще кажется нелепой. В России нет миграционных виз — только туристические и рабочие. Это значит, что иностранец из недружественной страны может попасть в РФ либо на просмотр достопримечательностей, либо на работу. Первый вариант для подачи документов на РВП не подходит, можно просто не успеть. Да и получится обман пограничников — человек говорит, что въехал ненадолго посмотреть на Красную площадь, а на самом деле пытается остаться.Второй вариант сложный. Нужно, находясь за границей, получить от кого-то в России приглашение на работу, а это целое дело. У меня есть очень дружественный России знакомый из одной очень недружественной западноевропейской страны, который отлично знает русский язык и хочет переселиться в РФ. Сейчас он здесь по туристической визе, но через пару недель будет вынужден вернуться домой, чтобы искать способ получить визу рабочую и дальше по описанной схеме.Правда, он вроде как нашел дальних предков, которые жили в Российской империи, поэтому, если получится документально это доказать, то он пойдет по самому простому пути — по НРЯ. Если нет, придется дождаться, когда заработает новый указ президента, который обязывает диппредставительства и консульства России выдавать частные трехмесячные визы по письменному обращению лиц, которые хотят в Россию по "ценностным" мотивам. Это открывает двери для моего знакомого и таких, как он.Теперь главное, чтобы профильные министерства все сделали быстро и правильно, но останавливаться на достигнутом нельзя. Все еще существует масса законодательных и организационных препон для возвращения домой русских, которые в разное время и по разным причинам оказались за рубежом. Пусть данный указ президента станет началом больших перемен к лучшему, которых ждут очень многие в мире.Подробнее о том, почему миграционное законодательство РФ не соответствует современным вызовам и задачам — в материале "Депутат Госдумы Мария Бутина. Пришло время для больших изменений в нашей миграционной политике".

https://ukraina.ru/20240610/1055578337.html

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россия, украина, владимир путин, госдума, мвд, соотечественники, переселенцы, пересечение границы, миграция, мигранты, мнения