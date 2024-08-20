"Знакомые силовики" рассылают крымчанам ложные сообщения - 20.08.2024 Украина.ру
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"Знакомые силовики" рассылают крымчанам ложные сообщения
"Знакомые силовики" рассылают крымчанам ложные сообщения - 20.08.2024 Украина.ру
"Знакомые силовики" рассылают крымчанам ложные сообщения
Провокаторы рассылают жителям Крыма ложные сообщения о грядущих неприятностях в День независимости Украины 24 августа. Об этом сообщил 20 августа советник главы Республик Крым Олег Крючков в телеграм-канале
2024-08-20T10:47
2024-08-20T10:48
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"В четырнадцатом году в Крыму появились "дочери офицеров", теперь - "знакомые силовики". Алгоритм вбросов не меняется, как и цели. Враг пытается посеять раздор и смуту. Не выйдет", - сказано в публикации.Крючков опубликовал скриншот одного из таких сообщений и призвал доверять только официальной информации.Накануне он опубликовал фальшивое видео с министром обороны России и логотипом канала "Крым 24". Фальшивка распространялась по чатам, рассылалась администраторам телеграм-каналов.В начале августа Московский суд вынес приговор журналисту за фейки о Буче После этого Администратор телеграм-канала получил 6,5 лет колонии за фейки о ВС РФ
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новости, крым, россия, фейк, информационная война, информационная безопасность, соцсети, провокация
Новости, Крым, Россия, фейк, информационная война, информационная безопасность, соцсети, провокация

"Знакомые силовики" рассылают крымчанам ложные сообщения

10:47 20.08.2024 (обновлено: 10:48 20.08.2024)
 
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Провокаторы рассылают жителям Крыма ложные сообщения о грядущих неприятностях в День независимости Украины 24 августа. Об этом сообщил 20 августа советник главы Республик Крым Олег Крючков в телеграм-канале
"В четырнадцатом году в Крыму появились "дочери офицеров", теперь - "знакомые силовики". Алгоритм вбросов не меняется, как и цели. Враг пытается посеять раздор и смуту. Не выйдет", - сказано в публикации.
Крючков опубликовал скриншот одного из таких сообщений и призвал доверять
только официальной информации.
Накануне он опубликовал фальшивое видео с министром обороны России и логотипом канала "Крым 24". Фальшивка распространялась по чатам, рассылалась администраторам телеграм-каналов.
В начале августа Московский суд вынес приговор журналисту за фейки о Буче
После этого Администратор телеграм-канала получил 6,5 лет колонии за фейки о ВС РФ
 
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