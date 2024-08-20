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"Знакомые силовики" рассылают крымчанам ложные сообщения
"Знакомые силовики" рассылают крымчанам ложные сообщения - 20.08.2024 Украина.ру
"Знакомые силовики" рассылают крымчанам ложные сообщения
Провокаторы рассылают жителям Крыма ложные сообщения о грядущих неприятностях в День независимости Украины 24 августа. Об этом сообщил 20 августа советник главы Республик Крым Олег Крючков в телеграм-канале
2024-08-20T10:47
2024-08-20T10:47
2024-08-20T10:48
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"В четырнадцатом году в Крыму появились "дочери офицеров", теперь - "знакомые силовики". Алгоритм вбросов не меняется, как и цели. Враг пытается посеять раздор и смуту. Не выйдет", - сказано в публикации.Крючков опубликовал скриншот одного из таких сообщений и призвал доверять только официальной информации.Накануне он опубликовал фальшивое видео с министром обороны России и логотипом канала "Крым 24". Фальшивка распространялась по чатам, рассылалась администраторам телеграм-каналов.В начале августа Московский суд вынес приговор журналисту за фейки о Буче После этого Администратор телеграм-канала получил 6,5 лет колонии за фейки о ВС РФ
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, крым, россия, фейк, информационная война, информационная безопасность, соцсети, провокация
Новости, Крым, Россия, фейк, информационная война, информационная безопасность, соцсети, провокация
"Знакомые силовики" рассылают крымчанам ложные сообщения
10:47 20.08.2024 (обновлено: 10:48 20.08.2024)
Провокаторы рассылают жителям Крыма ложные сообщения о грядущих неприятностях в День независимости Украины 24 августа. Об этом сообщил 20 августа советник главы Республик Крым Олег Крючков в телеграм-канале
"В четырнадцатом году в Крыму появились "дочери офицеров", теперь - "знакомые силовики". Алгоритм вбросов не меняется, как и цели. Враг пытается посеять раздор и смуту. Не выйдет", - сказано в публикации
.
Крючков опубликовал скриншот одного из таких сообщений и призвал доверять
только официальной информации.
Накануне он опубликовал фальшивое видео с министром обороны России и логотипом канала "Крым 24". Фальшивка распространялась по чатам, рассылалась администраторам телеграм-каналов.