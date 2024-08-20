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"Знакомые силовики" рассылают крымчанам ложные сообщения

"Знакомые силовики" рассылают крымчанам ложные сообщения - 20.08.2024 Украина.ру

"Знакомые силовики" рассылают крымчанам ложные сообщения

Провокаторы рассылают жителям Крыма ложные сообщения о грядущих неприятностях в День независимости Украины 24 августа. Об этом сообщил 20 августа советник главы Республик Крым Олег Крючков в телеграм-канале

2024-08-20T10:47

2024-08-20T10:47

2024-08-20T10:48

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"В четырнадцатом году в Крыму появились "дочери офицеров", теперь - "знакомые силовики". Алгоритм вбросов не меняется, как и цели. Враг пытается посеять раздор и смуту. Не выйдет", - сказано в публикации.Крючков опубликовал скриншот одного из таких сообщений и призвал доверять только официальной информации.Накануне он опубликовал фальшивое видео с министром обороны России и логотипом канала "Крым 24". Фальшивка распространялась по чатам, рассылалась администраторам телеграм-каналов.В начале августа Московский суд вынес приговор журналисту за фейки о Буче После этого Администратор телеграм-канала получил 6,5 лет колонии за фейки о ВС РФ

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, крым, россия, фейк, информационная война, информационная безопасность, соцсети, провокация