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Администратор телеграм-канала получил 6,5 лет колонии за фейки о ВС РФ

Администратор телеграм-канала получил 6,5 лет колонии за фейки о ВС РФ - 07.08.2024 Украина.ру

Администратор телеграм-канала получил 6,5 лет колонии за фейки о ВС РФ

Черемушкинский суд Москвы приговорил к 6,5 годам колонии администратора Telegram-канала Moscow Calling Андрея Куршина по делу о публикации фейков о специальной военной операции. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на пресс-службу суда

2024-08-07T11:51

2024-08-07T11:51

2024-08-07T11:52

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Куршин признан виновным в совершении преступления - распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах Российской Федерации (пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ). Следователи выяснили, что осужденный размещал в своем ТГ-канале публикации, содержащие ложную информацию о действиях российской армии в отношении мирного населения Украины."Суд назначил Куршину наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе в интернете, сроком на 4 года", — сообщил представитель суда.Куршин был задержан в августе 2023 на Ленинградском вокзале, содержался под домашним арестом и в январе 2024 года был официально признан иностранным агентом.Накануне Украина.ру сообщала, что Московский суд вынес приговор бывшему главреду Republic за фейки о Буче

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новости, россия, украина, москва, иноагент, дезинформация, фейк, информационная война, информационная безопасность, приговор