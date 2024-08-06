Московский суд вынес приговор бывшему главреду Republic за фейки о Буче - 06.08.2024 Украина.ру
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Московский суд вынес приговор бывшему главреду Republic за фейки о Буче
Московский суд вынес приговор бывшему главреду Republic за фейки о Буче - 06.08.2024 Украина.ру
Московский суд вынес приговор бывшему главреду Republic за фейки о Буче
Басманный суд Москвы заочно приговорил к 7,5 годам лишения свободы бывшего главного редактора издания Republic (признано в России иноагентом) Дмитрия Колезева* (признан в России иноагентом) за распространение ложной информации о деятельности российских Вооруженных Сил
2024-08-06T15:36
2024-08-06T15:36
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Уголовное дело в отношении теперь уже осужденного было возбуждено в 2022 году. Основаниями послужили высказывания фигуранта о российской армии во время специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В частности, не соответствующими действительности были признаны высказывания о действиях российских военнослужащих в Буче.В ноябре 2022 года Минюст признал Колезева иностранным агентом, а МВД России внесло его в базу данных федерального розыска. Как сообщало РИА "Новости", действия фигуранта были квалифицированы по ч.2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ с использованием служебного положения).Басманный суд 5 июня заочно арестовал находящегося в Евросоюзе иноагента Колезева на два месяца. В июле дело снова поступило в суд и 6 августа был вынесен приговор.По приговору суда иноагент Колезев обязан отбыть 7,5 лет в колонии общего режима. Ему также запрещено администрировать электронные ресурсы. Срок наказания будет исчисляться с момента задержания в России либо экстрадиции из другого государства.Ранее на тему использования Западом своих клиентов в России рассуждал Владимир Скачко публикации на сайте Украина.ру Брошенные и кинутые. Запад забывает своих отработанных сукиных сынов*признан в России иностранным агентом
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новости, россия, москва, ес, суд, приговор, иноагент, мвд, буча
Новости, Россия, Москва, ЕС, Суд, приговор, иноагент, МВД, Буча

Московский суд вынес приговор бывшему главреду Republic за фейки о Буче

15:36 06.08.2024
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
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Басманный суд Москвы заочно приговорил к 7,5 годам лишения свободы бывшего главного редактора издания Republic (признано в России иноагентом) Дмитрия Колезева* (признан в России иноагентом) за распространение ложной информации о деятельности российских Вооруженных Сил
Уголовное дело в отношении теперь уже осужденного было возбуждено в 2022 году. Основаниями послужили высказывания фигуранта о российской армии во время специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В частности, не соответствующими действительности были признаны высказывания о действиях российских военнослужащих в Буче.
В ноябре 2022 года Минюст признал Колезева иностранным агентом, а МВД России внесло его в базу данных федерального розыска. Как сообщало РИА "Новости", действия фигуранта были квалифицированы по ч.2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ с использованием служебного положения).
Басманный суд 5 июня заочно арестовал находящегося в Евросоюзе иноагента Колезева на два месяца. В июле дело снова поступило в суд и 6 августа был вынесен приговор.
По приговору суда иноагент Колезев обязан отбыть 7,5 лет в колонии общего режима. Ему также запрещено администрировать электронные ресурсы. Срок наказания будет исчисляться с момента задержания в России либо экстрадиции из другого государства.
Ранее на тему использования Западом своих клиентов в России рассуждал Владимир Скачко публикации на сайте Украина.ру Брошенные и кинутые. Запад забывает своих отработанных сукиных сынов
*признан в России иностранным агентом
 
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