https://ukraina.ru/20240817/1056920339.html

Наступление на Покровск продолжается, а острова в пойме Днепра зачищаются от ВСУ

Наступление на Покровск продолжается, а острова в пойме Днепра зачищаются от ВСУ - 17.08.2024 Украина.ру

Наступление на Покровск продолжается, а острова в пойме Днепра зачищаются от ВСУ

Донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру, почему украинцы не смогут высадить десант в Крыму, и почему при этом они вполне могут пойти на Энергодар

2024-08-17T14:09

2024-08-17T14:09

2024-08-17T14:09

эксклюзив

сво

спецоперация

покровск/красноармейск

крым

херсон

запорожская аэс

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Российская армия, продвигаясь к Покровску, в пятницу вошла Новогродовку и Гродовку. Бои уже идут непосредственно в этих населенных пунктах. От Гродовки до Мирнограда осталось 5 км, а от последнего до Покровска 2 км.Также министерство обороны РФ официально объявило о взятии на покровском направлении Сергеевки, а в четверг, напомним, наши штурмовые подразделения освободили Орловку и Николаевку.На торецком направлении бои идут уже в самой черте Торецка, Нью-Йорк практически освобожден, он контролируется российской армией на 80%. Наши штурмовые группы ведут бои за овладение терриконами под Торецком. Именно оттуда украинская артиллерия третий год кошмарит Горловку.Также идут бои в Часов Яре. В пятницу ВСУ ударили по Петровскому району Донецка, по торговому центру "Галактика". По информации Матюшина, в настоящий момент известно о двух погибших и восьми раненных. Предположительно били из американской гаубицы М777, которая предназначена для разрушения зданий. Били откуда-то с кураховского направления.В блогосфере и СМИ стала обсуждаться возможность высадки украинского десанта в Крыму. Согласно этой версии, удар на Курск – это отвлекающий маневр, и если ВС РФ снимут резервы с Херсонской и Запорожской областей и бросят их под Сунджу, то, воспользовавшись этой ситуацией, ВСУ могут ударить на Крым. Матюшин называет такие предположения чушью и бредом, так как для этого нет никакой возможности:Матюшин считает, что, если считать Курск отвлекающим ударом, реальнее всего ВСУ могут ударить на запорожском направлении – на Энергодар, чтобы захватить Запорожскую АЭС.Сейчас, по сведениям нашей разведки, под Ореховым, откуда начиналось прошлогоднее контрнаступление, собирается группировка. Она вряд ли ударит в сторону Токмака и Мелитополя, в прошлый раз из этого ничего не вышло, а вот в сторону Васильевки, а потом уже Энергодара ВСУ ударить могут. От Орехова до Энергодара - 50 км.Но это только предположение. Украинское командование может собирать в Орехове группировку, с целью не дать российской армии перебросить свободные резервы в Курскую область. А так на запорожском фронте идут просто позиционные бои.Читайте также материал Александра Чаленко На Покровск! Российские штурмовики предпринимают до 50 атак в день, ВСУ сходят с ума

https://ukraina.ru/20240814/1056864653.html

https://ukraina.ru/20240815/1056883891.html

https://ukraina.ru/20240813/1056832040.html

покровск/красноармейск

крым

херсон

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2024

Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

эксклюзив, сво, спецоперация, покровск/красноармейск, крым, херсон, запорожская аэс