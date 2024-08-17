Наступление на Покровск продолжается, а острова в пойме Днепра зачищаются от ВСУ - 17.08.2024 Украина.ру
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Наступление на Покровск продолжается, а острова в пойме Днепра зачищаются от ВСУ
Наступление на Покровск продолжается, а острова в пойме Днепра зачищаются от ВСУ - 17.08.2024 Украина.ру
Наступление на Покровск продолжается, а острова в пойме Днепра зачищаются от ВСУ
Донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру, почему украинцы не смогут высадить десант в Крыму, и почему при этом они вполне могут пойти на Энергодар
2024-08-17T14:09
2024-08-17T14:09
эксклюзив
сво
спецоперация
покровск/красноармейск
крым
херсон
запорожская аэс
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Российская армия, продвигаясь к Покровску, в пятницу вошла Новогродовку и Гродовку. Бои уже идут непосредственно в этих населенных пунктах. От Гродовки до Мирнограда осталось 5 км, а от последнего до Покровска 2 км.Также министерство обороны РФ официально объявило о взятии на покровском направлении Сергеевки, а в четверг, напомним, наши штурмовые подразделения освободили Орловку и Николаевку.На торецком направлении бои идут уже в самой черте Торецка, Нью-Йорк практически освобожден, он контролируется российской армией на 80%. Наши штурмовые группы ведут бои за овладение терриконами под Торецком. Именно оттуда украинская артиллерия третий год кошмарит Горловку.Также идут бои в Часов Яре. В пятницу ВСУ ударили по Петровскому району Донецка, по торговому центру "Галактика". По информации Матюшина, в настоящий момент известно о двух погибших и восьми раненных. Предположительно били из американской гаубицы М777, которая предназначена для разрушения зданий. Били откуда-то с кураховского направления.В блогосфере и СМИ стала обсуждаться возможность высадки украинского десанта в Крыму. Согласно этой версии, удар на Курск – это отвлекающий маневр, и если ВС РФ снимут резервы с Херсонской и Запорожской областей и бросят их под Сунджу, то, воспользовавшись этой ситуацией, ВСУ могут ударить на Крым. Матюшин называет такие предположения чушью и бредом, так как для этого нет никакой возможности:Матюшин считает, что, если считать Курск отвлекающим ударом, реальнее всего ВСУ могут ударить на запорожском направлении – на Энергодар, чтобы захватить Запорожскую АЭС.Сейчас, по сведениям нашей разведки, под Ореховым, откуда начиналось прошлогоднее контрнаступление, собирается группировка. Она вряд ли ударит в сторону Токмака и Мелитополя, в прошлый раз из этого ничего не вышло, а вот в сторону Васильевки, а потом уже Энергодара ВСУ ударить могут. От Орехова до Энергодара - 50 км.Но это только предположение. Украинское командование может собирать в Орехове группировку, с целью не дать российской армии перебросить свободные резервы в Курскую область. А так на запорожском фронте идут просто позиционные бои.Читайте также материал Александра Чаленко На Покровск! Российские штурмовики предпринимают до 50 атак в день, ВСУ сходят с ума
https://ukraina.ru/20240814/1056864653.html
https://ukraina.ru/20240815/1056883891.html
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Александр Чаленко
Александр Чаленко
Новости
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Украина.ру
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Украина.ру
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сво, спецоперация, покровск/красноармейск, крым, херсон, запорожская аэс
Эксклюзив, СВО, Спецоперация, Покровск/Красноармейск, Крым, Херсон, Запорожская АЭС

Наступление на Покровск продолжается, а острова в пойме Днепра зачищаются от ВСУ

14:09 17.08.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа реактивной артиллерии ВС РФ на Артемовском направлении
Боевая работа реактивной артиллерии ВС РФ на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру, почему украинцы не смогут высадить десант в Крыму, и почему при этом они вполне могут пойти на Энергодар
Российская армия, продвигаясь к Покровску, в пятницу вошла Новогродовку и Гродовку. Бои уже идут непосредственно в этих населенных пунктах. От Гродовки до Мирнограда осталось 5 км, а от последнего до Покровска 2 км.
Также министерство обороны РФ официально объявило о взятии на покровском направлении Сергеевки, а в четверг, напомним, наши штурмовые подразделения освободили Орловку и Николаевку.
Боевая работа танкистов группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
14 августа, 16:02
На Покровск! Российские штурмовики предпринимают до 50 атак в день, ВСУ сходят с умаДонецкий волонтер Елена Бобкова рассказала изданию Украина.ру о том, как развивается российское наступление в ДНР, и как на его темпе сказались военные действия в Курской области
На торецком направлении бои идут уже в самой черте Торецка, Нью-Йорк практически освобожден, он контролируется российской армией на 80%. Наши штурмовые группы ведут бои за овладение терриконами под Торецком. Именно оттуда украинская артиллерия третий год кошмарит Горловку.
Также идут бои в Часов Яре. В пятницу ВСУ ударили по Петровскому району Донецка, по торговому центру "Галактика". По информации Матюшина, в настоящий момент известно о двух погибших и восьми раненных. Предположительно били из американской гаубицы М777, которая предназначена для разрушения зданий. Били откуда-то с кураховского направления.
"Что касается херсонского направления, то активные боевые действия в основном происходят в пойме Днепра – ниже Херсона. ВСУ пытается закрепиться на тамошних островах и сделать на них свои перевалочные базы в случае, как они рассчитывают, очередного "контрнаступа" на Крым. Но наши постоянно все это хозяйство и малые мобильные группы врага уничтожают с помощью ударов артиллерии и беспилотников. Также периодически там высаживаются наши десантники и зачищают очаги сопротивления", - рассказывает Матюшин.
Боевая работа САУ Мста-С ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
15 августа, 17:26
Российское наступление в ДНР не останавливается: КАБы разносят укрепы ВСУ, украинская ПВО бессильнаДонецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру, что сегодня российская армия освободила еще несколько населенных пунктов в ДНР
В блогосфере и СМИ стала обсуждаться возможность высадки украинского десанта в Крыму. Согласно этой версии, удар на Курск – это отвлекающий маневр, и если ВС РФ снимут резервы с Херсонской и Запорожской областей и бросят их под Сунджу, то, воспользовавшись этой ситуацией, ВСУ могут ударить на Крым. Матюшин называет такие предположения чушью и бредом, так как для этого нет никакой возможности:
"Теперь представьте, что вам надо как-то незаметно собрать десант, например, в Очакове, собрать незаметно водный транспорт, да еще потом и проплыть тоже незаметно 80 км до Крыма. Мало того, создав в Крыму плацдарм, вам надо будет его еще и регулярно снабжать. Помните, как ВСУ высадились на левом берегу Днепра, в Крынках, и создали там плацдарм? И что, успешно? Они смогли его расширить? Нет. Потому что туда невозможно было переправить технику и боеприпасы в больших количествах. А там ширина Днепра всего 1 км. Как вы в таком случае будете преодолевать целых 80 км под ударами нашей авиации? А если это будет воздушный десант, то где вы возьмете самолеты для этого?"
Боевая работа САУ Мста-С ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
13 августа, 07:37
Донецкий фронт. Российская армия подходит к Угледару с севераВнезапное наступление ВСУ в Курской области никак не сказалось на продолжении наступления российской армии в сторону Покровска. О том, что сейчас происходит на фронте в Новороссии, изданию Украина.ру рассказал донецкий волонтер и ополченец первой волны, старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин
Матюшин считает, что, если считать Курск отвлекающим ударом, реальнее всего ВСУ могут ударить на запорожском направлении – на Энергодар, чтобы захватить Запорожскую АЭС.
Сейчас, по сведениям нашей разведки, под Ореховым, откуда начиналось прошлогоднее контрнаступление, собирается группировка. Она вряд ли ударит в сторону Токмака и Мелитополя, в прошлый раз из этого ничего не вышло, а вот в сторону Васильевки, а потом уже Энергодара ВСУ ударить могут. От Орехова до Энергодара - 50 км.
Но это только предположение. Украинское командование может собирать в Орехове группировку, с целью не дать российской армии перебросить свободные резервы в Курскую область. А так на запорожском фронте идут просто позиционные бои.
Читайте также материал Александра Чаленко На Покровск! Российские штурмовики предпринимают до 50 атак в день, ВСУ сходят с ума
 
ЭксклюзивСВОСпецоперацияПокровск/КрасноармейскКрымХерсонЗапорожская АЭС
 
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14:09Наступление на Покровск продолжается, а острова в пойме Днепра зачищаются от ВСУ
13:53Наша общая легенда и Звезда. В России проходят дни Виктора Цоя
13:45WP: Атака ВСУ на Курскую область сорвала тайные переговоры Москвы и Киева в Дохе
13:39Ростислав Ищенко: Бюргеры хотят воевать с Россией на Украине, а не в Европе, нужно заставить их сдаться
13:17NBC News: Украина больше года планировала нападение на Курскую область
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11:40Маршрут персонала Запорожской АЭС атаковал украинский дрон
11:24В бюджете Германии не осталось денег для Киева - СМИ
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