"Вымерли бы с голоду или ушли": Самойлов о том, почему в Курской области у ВСУ не было военной цели
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
Наступление на Курскую область - это политическая акция для морально-психологического воздействия на руководство многих стран. А также попытка формирования среди населения РФ негативных настроений. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Военную цель ВСУ достичь не могли, потому что в Курской области ее попросту не было. Там нет ни военных, ни инфраструктурных объектов, имеющих военное значение. Даже если бы гипотетически ВСУ захватили АЭС в Курчатове, их бы отрезали и они бы или вымерли с голоду, или ушли оттуда, рассказал политолог.
Наступление на Курскую область - это политическая акция для морально-психологического воздействия на руководство многих стран. В первую очередь конечно, на Россию. А также попытка формирования среди населения негативных настроений и отношения к руководству страны, отметил эксперт.
После атаки ВСУ со стороны ВС РФ были лишь небольшие перемещения сил специального назначения, которые обучены производить поисковые рейдовые операции для уничтожения диверсионных, разведывательных и прочих вторгшихся на территорию подразделений противника, подчеркнул Самойлов.
А какие вообще бывают военные цели? Разгром подразделений, захват территорий, уничтожение инфраструктурных объектов, влияющих на функционирование вооруженных сил, указал он.
"Да, нам, людям, воспитанным на истории Великой Отечественной войны, тяжело представить, что на нашу территорию кто-то вторгся. На остров Даманский в 1969 году тоже зашли китайцы, убив пограничников, но мы их выжгли "Градами", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Самойлова: Россия преподала НАТО урок под Курском, а для ВСУ может повториться Иловайск 2014 года на сайте Украина.ру
Подробнее о процессе распада ВСУ, грозящий перерасти в распад государственных структур - в авторской статье Ростислава Ищенко: Украина – распад на сайте Укрина.ру
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