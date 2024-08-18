https://ukraina.ru/20240818/1056931763.html
Киевский ставленник объявил комендантский час в ДНР
Киевский ставленник объявил комендантский час в ДНР - 18.08.2024 Украина.ру
Киевский ставленник объявил комендантский час в ДНР
В подконтрольных ВСУ городах Донецкой Народной Республики вводится комендантский час. Такое распоряжение подписал назначенный в Киеве "глава Донецкой областной военной администрации" Вадим Филашкин
2024-08-18T17:12
2024-08-18T17:12
2024-08-18T17:12
новости
донецкая народная республика
донецк
украина
алексей кулемзин
вооруженные силы украины
сцкк
всу
новые регионы
комендантский час
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/10/1056917713_1:0:860:483_1920x0_80_0_0_0c53d7bfea0d9cc186b851ba5199652f.jpg
"Подписал распоряжение об установлении комендантского часа в Мирнограде и Селидово с 15.00 до 11.00. Новые правила начнут действовать завтра, 19 августа", - сообщил Филашкин подписчикам своего Telegram-канала.Официальные лица ДНР не комментируют деятельность Филашкина. В российском регионе устраняют последствия террористических атак ВСУ на гражданскую инфраструктуру.В частности, мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил 18 августа подписчикам своего Telegram-канала, что в результате вчерашнего вечернего обстрела Петровского района по ул. Анохина множественные осколочные ранения получил мужчина 1957 г. р. Пострадавший госпитализирован.Также вечером 17августа был обстрелян пгт Старомихайловка - по ул. Северной повреждены кровля, перекрытия и оконные блоки частного дома.Со ссылкой на Представительство ДНР в СЦКК он рассказал, что "с 21:00 17 августа до 9:00 18 августа противник 2 раза открывал огонь из ствольной артиллерии больших калибров"."По мирному населению неофашисты выпустили 6 снарядов калибром 155 мм", - уточнил мэр Донецка.Также читайте подробности событий дня в обзоре Украина хочет удара "ядеркой", обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 18 августа
донецкая народная республика
донецк
украина
днр
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/10/1056917713_108:0:752:483_1920x0_80_0_0_a80ebe3868d4a14ec70eac30744ebcde.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, донецкая народная республика, донецк, украина, алексей кулемзин, вооруженные силы украины, сцкк, всу, новые регионы, комендантский час, сво, днр
Новости, Донецкая Народная Республика, Донецк, Украина, Алексей Кулемзин, Вооруженные силы Украины, СЦКК, ВСУ, Новые регионы, комендантский час, СВО, ДНР
Киевский ставленник объявил комендантский час в ДНР
В подконтрольных ВСУ городах Донецкой Народной Республики вводится комендантский час. Такое распоряжение подписал назначенный в Киеве "глава Донецкой областной военной администрации" Вадим Филашкин
"Подписал распоряжение об установлении комендантского часа в Мирнограде и Селидово с 15.00 до 11.00. Новые правила начнут действовать завтра, 19 августа", - сообщил Филашкин подписчикам своего Telegram-канала.
Официальные лица ДНР не комментируют деятельность Филашкина. В российском регионе устраняют последствия террористических атак ВСУ на гражданскую инфраструктуру.
В частности, мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил
18 августа подписчикам своего Telegram-канала, что в результате вчерашнего вечернего обстрела Петровского района по ул. Анохина множественные осколочные ранения получил мужчина 1957 г. р. Пострадавший госпитализирован.
Также вечером 17августа был обстрелян пгт Старомихайловка - по ул. Северной повреждены кровля, перекрытия и оконные блоки частного дома.
"Петровский район ежедневно находится под варварскими обстрелами со стороны украинских фашистов", - напомни донецкий градоначальник.
Со ссылкой на Представительство ДНР в СЦКК он рассказал, что "с 21:00 17 августа до 9:00 18 августа противник 2 раза открывал огонь из ствольной артиллерии больших калибров".
"По мирному населению неофашисты выпустили 6 снарядов калибром 155 мм", - уточнил мэр Донецка.