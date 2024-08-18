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Киевский ставленник объявил комендантский час в ДНР

Киевский ставленник объявил комендантский час в ДНР - 18.08.2024 Украина.ру

Киевский ставленник объявил комендантский час в ДНР

В подконтрольных ВСУ городах Донецкой Народной Республики вводится комендантский час. Такое распоряжение подписал назначенный в Киеве "глава Донецкой областной военной администрации" Вадим Филашкин

2024-08-18T17:12

2024-08-18T17:12

2024-08-18T17:12

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"Подписал распоряжение об установлении комендантского часа в Мирнограде и Селидово с 15.00 до 11.00. Новые правила начнут действовать завтра, 19 августа", - сообщил Филашкин подписчикам своего Telegram-канала.Официальные лица ДНР не комментируют деятельность Филашкина. В российском регионе устраняют последствия террористических атак ВСУ на гражданскую инфраструктуру.В частности, мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил 18 августа подписчикам своего Telegram-канала, что в результате вчерашнего вечернего обстрела Петровского района по ул. Анохина множественные осколочные ранения получил мужчина 1957 г. р. Пострадавший госпитализирован.Также вечером 17августа был обстрелян пгт Старомихайловка - по ул. Северной повреждены кровля, перекрытия и оконные блоки частного дома.Со ссылкой на Представительство ДНР в СЦКК он рассказал, что "с 21:00 17 августа до 9:00 18 августа противник 2 раза открывал огонь из ствольной артиллерии больших калибров"."По мирному населению неофашисты выпустили 6 снарядов калибром 155 мм", - уточнил мэр Донецка.Также читайте подробности событий дня в обзоре Украина хочет удара "ядеркой", обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 18 августа

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