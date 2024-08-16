Александр Дюков об эсэсовцах из ВСУ под Курском: Европейский выбор и нацизм тесно связаны одним тезисом - 16.08.2024 Украина.ру
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Александр Дюков об эсэсовцах из ВСУ под Курском: Европейский выбор и нацизм тесно связаны одним тезисом
Александр Дюков об эсэсовцах из ВСУ под Курском: Европейский выбор и нацизм тесно связаны одним тезисом - 16.08.2024 Украина.ру
Александр Дюков об эсэсовцах из ВСУ под Курском: Европейский выбор и нацизм тесно связаны одним тезисом
Нацизм и европейский выбор в современном самосознании украинцев очень сильно связаны. Очень трудно понять, почему люди, которые говорили про европейский выбор, про все хорошее, оказались в одном строю с нацистами. На самом деле, в обоих случаях есть главный тезис, который и те, и другие полностью разделяют.
2024-08-16T18:00
2024-08-16T18:31
интервью
украина
курская область
россия
владимир зеленский
александр дюков
вооруженные силы украины
украина.ру
сс
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И более того, этот тезис не случайный, а сущностный. Этот тезис о том, что на Востоке существуют представители низших, менее развитых народов, и задача Украины — это обеспечивать защиту европейской цивилизации от зла с Востока.Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российский историк, публицист, директор фонда "Историческая память" Александр Дюков.- Александр Решидеович, в сети популярность приобрел ролик, на котором бойцы ВСУ в немецких касках издеваются над пожилым мужчиной в приграничье Курской области. Как историк, который специализируется на изучении нацистских преступлений в годы Великой Отечественной войны, какую историческую закономерность вы здесь видите?- Вне всякого сомнения, это не случайность, когда мы видим украинского военнослужащего в шлеме с рунами СС. Когда к старику они издевательски обращаются "русский Иван", говорят по-немецки, называют его свиньей и так далее, это самоутверждение. Как это самоутверждение работает? Эти люди считают себя европейцами. И как европейцы, они себя ведут на занятой русской территории.Нацизм и европейский выбор в современном самосознании украинцев очень сильно связан. Не так давно я проводил исследование идеологии украинских фашистских организаций, межвоенного и военного периода, и сравнивал его с ключевыми нарративами современного Евромайдана и последующих проевропейских выступлений. И я обнаружил очень важный момент. Очень трудно понять, почему люди, которые говорили про европейский выбор, про все хорошее, оказались в одном строю с нацистами.На самом деле, в обоих случаях есть главный тезис, который и те, и другие полностью разделяют. И более того, этот тезис не случайный, а сущностный. Этот тезис о том, что на Востоке существуют представители низших, менее развитых народов, и задача Украины — это обеспечивать защиту европейской цивилизации от орд с Востока, от зла с Востока.Именно в рамках этого дискурса существует вся современная украинская идеология. Именно это постоянно говорит Зеленский. И это приобретает конкретные неизбежные формы. То, что мы видим на этом видео, не случайность. Это логическое развитие. Развитие и проевропейской идеологии, и нацистской идеологии на Украине, которые в данном случае тесно перемешаны.- Любопытно, что в Курской области в боевых действиях были замечены и британские танки "Челленджер". Великобритания была на правильной стороне истории во время Второй мировой войны. Что происходит сейчас? Украине помогают идейные наследники Освальда Мосли, лидера британских фашистов?- Нет, это люди, которые хотят, чтобы Россия потерпела поражение. Поэтому они дают свою технику ВСУ. Никаких идеологических аспектов, связанных с нацизмом или с фашизмом применительно к Британии тут нет. Они просто воюют с Россией, и для этого не нужно быть фашистом. А вот в случае с Украиной эти вещи взаимосвязаны.- Интересно еще выразился генерал бундесвера Клаус Виттман по поводу боев в Курской области. Он сказал, что "я знаю, какую роль сыграл Курск в Великой Отечественной войне, и именно там сейчас причиняют России боль, и это просто грандиозно". В исторической памяти немецкого народа Курск какое-то особое место в связи с поражением вермахта в 43-м году?- Вне всякого сомнения, о Курске в Германии помнят. И мы должны понимать, что вот как раз в Германии события 2022 года и последующие стали триггером для того, чтобы избавить немцев от чувства вины перед Россией. То есть для германских военных, в меньшей степени для германских политиков, специальная военная операция стала поводом для того, чтобы закрыть глаза на ту большую историческую вину, на тот ущерб, который нанес нашей стране нацизм.Фактически речь идет о том, что современные события, каким-то образом оправдывают, хотя бы частично, в глазах немецких военных, то, что происходило в 40-е годы. По высказыванию этого военного, видим, что они действительно получают удовольствие, смотря на то, как в тех же местах, в которых они некогда потерпели поражение теперь у нашей страны снова возникают проблемы.- Сейчас часто в связи с Курским наступлением ВСУ вспоминают последнее наступление вермахта в годы Второй мировой войны в Арденнах, под Балатоном, контрудары под Берлином. Уместны ли такие аналогии?- Вряд ли мы это узнаем в ближайшее время уместны ли такие аналогии. Подобные аналогии хорошо проводить постфактум. Может быть это наступление образца 1944 года в Арденнах, а вдруг, это наступление образца 1942 года, когда немцы наступали после поражения, и война продолжалась еще долго. Когда все закончится, историки смогут говорить об аналогиях, сейчас это преждевременно.- Но уже сейчас можно сказать, что история повторяется, хотя бы и в таких формах.- Она развивается в тех же местах, бои идут и в Донбассе, и сейчас в Курской области, в тех же местах, где мы уже сражались с нацистами. Разумеется, это дает определенные тактические аналогии, которые действительно существуют.Повторяется ли она полностью? В данном случае наша страна находится, наверное, в более тяжелом положении, потому что все-таки у нас во время Второй мировой войны были союзники, а сейчас союзников, за исключением Белоруссии, у нас нет.О том, как наступление ВСУ в Курской области повлияло на экономику Украины — Дефолт состоялся. Курская авантюра ВСУ в контексте банкротства государства.
https://ukraina.ru/20240816/1056892823.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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Украина.ру
1
5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, украина, курская область, россия, владимир зеленский, александр дюков, вооруженные силы украины, украина.ру, сс
Интервью, Украина, Курская область, Россия, Владимир Зеленский, Александр Дюков, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, СС

Александр Дюков об эсэсовцах из ВСУ под Курском: Европейский выбор и нацизм тесно связаны одним тезисом

18:00 16.08.2024 (обновлено: 18:31 16.08.2024)
 
© РИА Новости . Нина ЗотинаАлександр Дюков интервью
Александр Дюков интервью - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
Читать в
Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Нацизм и европейский выбор в современном самосознании украинцев очень сильно связаны. Очень трудно понять, почему люди, которые говорили про европейский выбор, про все хорошее, оказались в одном строю с нацистами. На самом деле, в обоих случаях есть главный тезис, который и те, и другие полностью разделяют.
И более того, этот тезис не случайный, а сущностный. Этот тезис о том, что на Востоке существуют представители низших, менее развитых народов, и задача Украины — это обеспечивать защиту европейской цивилизации от зла с Востока.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российский историк, публицист, директор фонда "Историческая память" Александр Дюков.
- Александр Решидеович, в сети популярность приобрел ролик, на котором бойцы ВСУ в немецких касках издеваются над пожилым мужчиной в приграничье Курской области. Как историк, который специализируется на изучении нацистских преступлений в годы Великой Отечественной войны, какую историческую закономерность вы здесь видите?
- Вне всякого сомнения, это не случайность, когда мы видим украинского военнослужащего в шлеме с рунами СС. Когда к старику они издевательски обращаются "русский Иван", говорят по-немецки, называют его свиньей и так далее, это самоутверждение. Как это самоутверждение работает? Эти люди считают себя европейцами. И как европейцы, они себя ведут на занятой русской территории.
Нацизм и европейский выбор в современном самосознании украинцев очень сильно связан. Не так давно я проводил исследование идеологии украинских фашистских организаций, межвоенного и военного периода, и сравнивал его с ключевыми нарративами современного Евромайдана и последующих проевропейских выступлений.
И я обнаружил очень важный момент. Очень трудно понять, почему люди, которые говорили про европейский выбор, про все хорошее, оказались в одном строю с нацистами.
На самом деле, в обоих случаях есть главный тезис, который и те, и другие полностью разделяют. И более того, этот тезис не случайный, а сущностный. Этот тезис о том, что на Востоке существуют представители низших, менее развитых народов, и задача Украины — это обеспечивать защиту европейской цивилизации от орд с Востока, от зла с Востока.
07:55
Эйфория Зеленского и курская авантюраЧем больше проходит времени от начала вторжения ВСУ в Курскую область, тем яснее становится то, что это была громкая пиар-акция киевского режима
Именно в рамках этого дискурса существует вся современная украинская идеология. Именно это постоянно говорит Зеленский. И это приобретает конкретные неизбежные формы. То, что мы видим на этом видео, не случайность. Это логическое развитие. Развитие и проевропейской идеологии, и нацистской идеологии на Украине, которые в данном случае тесно перемешаны.
- Любопытно, что в Курской области в боевых действиях были замечены и британские танки "Челленджер". Великобритания была на правильной стороне истории во время Второй мировой войны. Что происходит сейчас? Украине помогают идейные наследники Освальда Мосли, лидера британских фашистов?
- Нет, это люди, которые хотят, чтобы Россия потерпела поражение. Поэтому они дают свою технику ВСУ. Никаких идеологических аспектов, связанных с нацизмом или с фашизмом применительно к Британии тут нет. Они просто воюют с Россией, и для этого не нужно быть фашистом. А вот в случае с Украиной эти вещи взаимосвязаны.
- Интересно еще выразился генерал бундесвера Клаус Виттман по поводу боев в Курской области. Он сказал, что "я знаю, какую роль сыграл Курск в Великой Отечественной войне, и именно там сейчас причиняют России боль, и это просто грандиозно". В исторической памяти немецкого народа Курск какое-то особое место в связи с поражением вермахта в 43-м году?
- Вне всякого сомнения, о Курске в Германии помнят. И мы должны понимать, что вот как раз в Германии события 2022 года и последующие стали триггером для того, чтобы избавить немцев от чувства вины перед Россией. То есть для германских военных, в меньшей степени для германских политиков, специальная военная операция стала поводом для того, чтобы закрыть глаза на ту большую историческую вину, на тот ущерб, который нанес нашей стране нацизм.
Евгений Норин интервью
08:14
Евгений Норин о болевых точках, которые ВС России создают "Страйкерам" ВСУ под КурскомНа длинном фронте сплошную полосу обороны, которая была бы одинаково прочной, создать невозможно. И пассивная оборона не так хорошо работает. Здесь самим нужно действовать эффективно и создавать противнику болевые точки где только можно
Фактически речь идет о том, что современные события, каким-то образом оправдывают, хотя бы частично, в глазах немецких военных, то, что происходило в 40-е годы. По высказыванию этого военного, видим, что они действительно получают удовольствие, смотря на то, как в тех же местах, в которых они некогда потерпели поражение теперь у нашей страны снова возникают проблемы.
- Сейчас часто в связи с Курским наступлением ВСУ вспоминают последнее наступление вермахта в годы Второй мировой войны в Арденнах, под Балатоном, контрудары под Берлином. Уместны ли такие аналогии?
- Вряд ли мы это узнаем в ближайшее время уместны ли такие аналогии. Подобные аналогии хорошо проводить постфактум. Может быть это наступление образца 1944 года в Арденнах, а вдруг, это наступление образца 1942 года, когда немцы наступали после поражения, и война продолжалась еще долго. Когда все закончится, историки смогут говорить об аналогиях, сейчас это преждевременно.
Вчера, 20:27
"Она станет убийцей Украины": почему Зеленскому невыгодно, чтобы Харрис стала президентом СШАВладимир Зеленский оказался в сложной ситуауции: с одной стороны, к власти в США в январе может вернуться Дональд Трамп, который обещает незамедлительно положить конец украинскому конфликту, с другой - если Штаты возглавит вице-президент Камала Харрис, Киев рискует столкнуться с не менее серьёзными проблемами
- Но уже сейчас можно сказать, что история повторяется, хотя бы и в таких формах.
- Она развивается в тех же местах, бои идут и в Донбассе, и сейчас в Курской области, в тех же местах, где мы уже сражались с нацистами. Разумеется, это дает определенные тактические аналогии, которые действительно существуют.
Повторяется ли она полностью? В данном случае наша страна находится, наверное, в более тяжелом положении, потому что все-таки у нас во время Второй мировой войны были союзники, а сейчас союзников, за исключением Белоруссии, у нас нет.
О том, как наступление ВСУ в Курской области повлияло на экономику Украины Дефолт состоялся. Курская авантюра ВСУ в контексте банкротства государства.
 
ИнтервьюУкраинаКурская областьРоссияВладимир ЗеленскийАлександр ДюковВооруженные силы УкраиныУкраина.руСС
 
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18:00Александр Дюков об эсэсовцах из ВСУ под Курском: Европейский выбор и нацизм тесно связаны одним тезисом
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