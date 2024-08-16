https://ukraina.ru/20240816/1056911697.html

Александр Дюков об эсэсовцах из ВСУ под Курском: Европейский выбор и нацизм тесно связаны одним тезисом

Александр Дюков об эсэсовцах из ВСУ под Курском: Европейский выбор и нацизм тесно связаны одним тезисом - 16.08.2024 Украина.ру

Александр Дюков об эсэсовцах из ВСУ под Курском: Европейский выбор и нацизм тесно связаны одним тезисом

Нацизм и европейский выбор в современном самосознании украинцев очень сильно связаны. Очень трудно понять, почему люди, которые говорили про европейский выбор, про все хорошее, оказались в одном строю с нацистами. На самом деле, в обоих случаях есть главный тезис, который и те, и другие полностью разделяют.

2024-08-16T18:00

2024-08-16T18:00

2024-08-16T18:31

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И более того, этот тезис не случайный, а сущностный. Этот тезис о том, что на Востоке существуют представители низших, менее развитых народов, и задача Украины — это обеспечивать защиту европейской цивилизации от зла с Востока.Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российский историк, публицист, директор фонда "Историческая память" Александр Дюков.- Александр Решидеович, в сети популярность приобрел ролик, на котором бойцы ВСУ в немецких касках издеваются над пожилым мужчиной в приграничье Курской области. Как историк, который специализируется на изучении нацистских преступлений в годы Великой Отечественной войны, какую историческую закономерность вы здесь видите?- Вне всякого сомнения, это не случайность, когда мы видим украинского военнослужащего в шлеме с рунами СС. Когда к старику они издевательски обращаются "русский Иван", говорят по-немецки, называют его свиньей и так далее, это самоутверждение. Как это самоутверждение работает? Эти люди считают себя европейцами. И как европейцы, они себя ведут на занятой русской территории.Нацизм и европейский выбор в современном самосознании украинцев очень сильно связан. Не так давно я проводил исследование идеологии украинских фашистских организаций, межвоенного и военного периода, и сравнивал его с ключевыми нарративами современного Евромайдана и последующих проевропейских выступлений. И я обнаружил очень важный момент. Очень трудно понять, почему люди, которые говорили про европейский выбор, про все хорошее, оказались в одном строю с нацистами.На самом деле, в обоих случаях есть главный тезис, который и те, и другие полностью разделяют. И более того, этот тезис не случайный, а сущностный. Этот тезис о том, что на Востоке существуют представители низших, менее развитых народов, и задача Украины — это обеспечивать защиту европейской цивилизации от орд с Востока, от зла с Востока.Именно в рамках этого дискурса существует вся современная украинская идеология. Именно это постоянно говорит Зеленский. И это приобретает конкретные неизбежные формы. То, что мы видим на этом видео, не случайность. Это логическое развитие. Развитие и проевропейской идеологии, и нацистской идеологии на Украине, которые в данном случае тесно перемешаны.- Любопытно, что в Курской области в боевых действиях были замечены и британские танки "Челленджер". Великобритания была на правильной стороне истории во время Второй мировой войны. Что происходит сейчас? Украине помогают идейные наследники Освальда Мосли, лидера британских фашистов?- Нет, это люди, которые хотят, чтобы Россия потерпела поражение. Поэтому они дают свою технику ВСУ. Никаких идеологических аспектов, связанных с нацизмом или с фашизмом применительно к Британии тут нет. Они просто воюют с Россией, и для этого не нужно быть фашистом. А вот в случае с Украиной эти вещи взаимосвязаны.- Интересно еще выразился генерал бундесвера Клаус Виттман по поводу боев в Курской области. Он сказал, что "я знаю, какую роль сыграл Курск в Великой Отечественной войне, и именно там сейчас причиняют России боль, и это просто грандиозно". В исторической памяти немецкого народа Курск какое-то особое место в связи с поражением вермахта в 43-м году?- Вне всякого сомнения, о Курске в Германии помнят. И мы должны понимать, что вот как раз в Германии события 2022 года и последующие стали триггером для того, чтобы избавить немцев от чувства вины перед Россией. То есть для германских военных, в меньшей степени для германских политиков, специальная военная операция стала поводом для того, чтобы закрыть глаза на ту большую историческую вину, на тот ущерб, который нанес нашей стране нацизм.Фактически речь идет о том, что современные события, каким-то образом оправдывают, хотя бы частично, в глазах немецких военных, то, что происходило в 40-е годы. По высказыванию этого военного, видим, что они действительно получают удовольствие, смотря на то, как в тех же местах, в которых они некогда потерпели поражение теперь у нашей страны снова возникают проблемы.- Сейчас часто в связи с Курским наступлением ВСУ вспоминают последнее наступление вермахта в годы Второй мировой войны в Арденнах, под Балатоном, контрудары под Берлином. Уместны ли такие аналогии?- Вряд ли мы это узнаем в ближайшее время уместны ли такие аналогии. Подобные аналогии хорошо проводить постфактум. Может быть это наступление образца 1944 года в Арденнах, а вдруг, это наступление образца 1942 года, когда немцы наступали после поражения, и война продолжалась еще долго. Когда все закончится, историки смогут говорить об аналогиях, сейчас это преждевременно.- Но уже сейчас можно сказать, что история повторяется, хотя бы и в таких формах.- Она развивается в тех же местах, бои идут и в Донбассе, и сейчас в Курской области, в тех же местах, где мы уже сражались с нацистами. Разумеется, это дает определенные тактические аналогии, которые действительно существуют.Повторяется ли она полностью? В данном случае наша страна находится, наверное, в более тяжелом положении, потому что все-таки у нас во время Второй мировой войны были союзники, а сейчас союзников, за исключением Белоруссии, у нас нет.О том, как наступление ВСУ в Курской области повлияло на экономику Украины — Дефолт состоялся. Курская авантюра ВСУ в контексте банкротства государства.

https://ukraina.ru/20240816/1056892823.html

https://ukraina.ru/20240816/1056895383.html

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Денис Рудометов

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Денис Рудометов

интервью, украина, курская область, россия, владимир зеленский, александр дюков, вооруженные силы украины, украина.ру, сс