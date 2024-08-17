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Создатель Украины Ярема Вишневецкий

Создатель Украины Ярема Вишневецкий - 17.08.2024 Украина.ру

Создатель Украины Ярема Вишневецкий

Объективно так получилось, что украинское государство создавали политики отнюдь не украинские, более того - украинцами ненавидимые. Таврия была заселена с подачи Екатерины II, независимость отстоял Ленин, границы и промышленную базу даровал Сталин. В этом ряду довольно органично смотрится православный магнат Ярема Вишневецкий

2024-08-17T08:17

2024-08-17T08:17

2024-08-17T08:18

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17 августа 1612 года родился князь Иеремия Корибут-Вишневецкий. Его сын стал королём Польши, но сам князь был куда богаче и влиятельнее, чем польские короли, которым князь служил.Когда мальчику было четыре года, умер его отец, каштелян киевский Михаил Вишневецкий. Опека над детьми и поместьями перешла к его вдове, Раине Могилянке, двоюродной сестре митрополита Киевского Петра Могилы. Спустя ещё два года королевская канцелярия реанимировала старый иск старшего королевского коморника Станислава Мышки к покойному Михаилу Вишневецкому – на 600 злотых.Сумма не была настолько большой, чтоб княгиня не могла её заплатить. Тем не менее, решение было принято очень быстро. 11 июня 1618 года указом короля Сигизмунда III Раина Вишневецкая была осуждена на баницию (изгнание). По закону, баниция распространялась и на её детей – Иеремию и Анну.Около 1619 года умерла и Раина Вишневецкая, а опеку над Иеремией и его младшей сестрой Анной вместе с их поместьями получил их дядя – князь Константин Вишневецкий.Князь отдал племянника на несколько лет на воспитание в Коллегиум иезуитов во Львове, где раньше обучался Богдан Хмельницкий.Потом Иеремия вместе с двумя сыновьями Константина Вишневецкого, своими ровесниками, отправился в Европу. В 1628 году они посетили Рим, в 1629 году – Падую, а в 1630 году были в Болонье. Однако в каждом из этих городов юноши оставались недолго, то есть полноценных университетских курсов не слушали.В 1631-м Иеремия Вишневецкий инкогнито прибыл в Нидерланды, где ознакомился с современным искусством фортификации, поскольку Нидерланды в этом вопросе находились тогда на первом месте в Европе.В том же 1631 году князь вернулся из Европы домой и вступил во владение "Вишневеччиной". Это были огромные, хотя и малозаселённые территории, в основном на Левобережье Днепра. Ныне это в основном территория Полтавской области, а также частично Киевской и Черниговской.Правда, развитием Заднепровья Иеремия Вишневецкий начал заниматься только в 1634 году, а до того он два года в составе войск Речи Посполитой принимал участие в Смоленской войне с Русским царством.В ходе кампании князь опустошил ряд русских волостей. Иеремия Вишневецкий прославился тем, что жестоко сжигал деревни, приказывая "ни огня, ни железа врагу не жалеть". Здесь он получил ужасную славу и имя "Поджигателя".Однако во взятии русских городов Иеремия Вишневецкий не преуспел.В 1633 году осада Путивля, который был главной русской опорной крепостью на юго-западе, окончилась для польской стороны неудачей. В январе 1634-го Вишневецкий тщетно атаковал Курск. В марте 1634 года князь во главе 12-тысячного войска выступил на помощь королю Владиславу IV, собиравшемуся идти на Москву, но завяз при неудачной попытке взять Севск.Вернувшись с войны, Иеремия Вишневецкий первым делом отбил у магната Адама Казановского наследственный город Ромны, ранее отобранный у его отца, Михаила Вишневецкого.На протяжении буквально нескольких лет Ромны стали самым большим торгово-экономическим центром Заднепровья. Сюда сбегали правобережные крестьяне, привлечённые обилием земли и двадцатилетними налоговыми льготами. А в столицу "Вишневеччины", город Лубны, собиралась и мелкая шляхта, которая занимала административные должности на княжеских землях.Князь содействовал распространению местного самоуправления, при нём получили Магдебургское право и городской статус Лубны, Полтава, Пирятин.Живая торговля велась как с "дальним зарубежьем" (хлеб, поташ и селитра уходили из тех краев в Западную Европу), так и с Россией. Причём торговая экспансия "Вишневеччины" была так сильна, что купцы оттуда вели свои дела в самой Москве, вопреки существующему в те времена запрету "литовским людям" торговать в столице Русского царства.Иеремия Вишневецкий был самым большим землевладельцем Речи Посполитой, и в 1646 году имел на территории нынешней Украины 46 городов и 230 тысяч подданных – причём за 15 лет число людей в его владениях выросло в 7 раз.Опираясь на эти владения Князь Иеремия Вишневецкий создал одну из крупнейших магнатских армий Речи Посполитой.Она насчитывала от 4 до 6 тысяч воинов, а в случае необходимости князь мог выставить, по различным сведениям, от 12 до 20 тысяч вооружённых людей. Он также активно формировал реестровые казацкие полки: в 1630-х годах – Миргородский и Черниговский, в 1640-х – Винницкий, Брацлавский, Полтавский и Гадячский.Многие историки считают 1646 год поворотным в судьбе Иеремии Вишневецкого.В тот год князь получил чин воеводы Русского, и по этому поводу принял в своём замке в селе Белый камень (ныне Золочевский район Львовской области) короля Польши Владислава IV.Французское посольство, сопровождавшее короля, не верило своим глазам, что такое богатство имеет магнат, а не коронованная особа. Когда в честь отъезда короля грянули пушки, и пять тысяч войска выстроилось вдоль дороги, монарх почувствовал себя нищим – ведь Сейм Речи Посполитой ограничил число королевских гвардейцев до 600 человек.Судя по всему, именно тогда и закралась в королевское сердце зависть к этому новоиспеченному "корольку" – так называли магнатов в Речи Посполитой.По крайней мере, согласно легендам того времени именно король подсказал Хмельницкому идею восстания. "Неужели вы забыли, что такое сабля и как ею ваши предки добывали себе славу и привилегии?" – так, по легенде, ответил король на мольбы Хмельницкого о заступничестве и справедливости.Собственно, "восстание" Хмельницкого поначалу носило ярко выраженный антимагнатский характер, более того – было направлено против одного конкретного магната, Иеремии Вишневецкого.После разгрома польского войска под Корсунем в конце мая 1648 года казацкое подразделение под командованием атамана Лысенко-Вовгура, соратника Максима Кривоноса, разграбило и сожгло Лубны, вырезав практически всё население города, без разбора пола, возраста и вероисповедания. А 10 июня 1648-го подчинённые уже самого Кривоноса устроили резню в Немирове.В ответ Иеремия Вишневецкий начал прибегать к бесчеловечным репрессиям, завершая ими каждую удачную и неудачную стычку с повстанцами.Он устраивает кровавую расправу с "показаченными", в ходе которой были убиты родные братья Максима Кривоноса. Атамана же Лысенко-Вовгура, как главного виновника Лубенской резни, Иеремия приказал посадить на кол (впоследствии такая казнь станет у Вишневецкого излюбленной).В результате Богдан Хмельницкий считал Вишневецкого своим первейшим врагом, а в изначальный вариант Зборовского договора лично Хмельницкий внёс пункт о пожизненном запрете для Иеремии Вишневецкого занимать любые должности в военном руководстве Речи Посполитой.Ослеплённый горем и местью, князь в дальнейшем уже не разбирал виновных и невиновных, превратившись в патологического садиста.Именно тогда польские магнаты, до тех пор спокойно наблюдавшие за уничтожением "государства" Вишневецкого, объявили князя своим спасителем и героем, и он стал главным лидером "партии войны" в Речи Посполитой.У этой партии был свой кандидат на королевский трон (Владислав IV умер 20 мая 1648-го) – Карл Фердинанд, брат покойного короля.А вот "партия мира" ставила на другого брата Владислава IV – Яна Казимира, который выступал за примирение с казаками.В битве под Пилявцами (ныне Хмельницкая область) в конце сентября 1648-го польско-литовская армия была разгромлена, Богдан Хмельницкий сначала осадил Львов, получив с города огромную контрибуцию, а потом осадил Замость. В случае взятия этого города перед казацким войском открывался путь на Варшаву, где в это время заседал Сейм, призванный избрать короля.И Сейм избрал Яна Казимира, который обещал мир. Хмельницкий снял осаду и отправился в Киев, а Иеремия Вишневецкий попал в опалу к очередному королю Польши.Справедливости ради всё же стоит отметить, что уже в 1649 году Иеремия Вишневецкий и Ян Казимир плечом к плечу сражались против казацко-татарского войска под Збаражем и Зборовом, а в 1651-м именно хоругви Иеремии Вишневецкого привели к победе поляков в битве под Берестечком.Однако князь, в отличие от многих других магнатов, та и не получил от короля компенсации за имения, потерянные в ходе смуты Хмельницкого.Иеремия Вишневецкий умер 20 августа 1651 года в польском военном лагере под Паволочью (ныне Житомирская область).До сих пор причины его смерти так и не выяснены. Войско даже подозревало, что их любимого вождя отравили. Чтоб не допустить бунта, в присутствии солдат и офицеров было проведено вскрытие, которое версии об отравлении не подтвердило.Популярность Иеремии Вишневецкого в Речи Посполитой и после его смерти была настолько высока, что это отразилось на карьере его сына – Михаила Корибута-Вишневецкого, избранного в 1669 году на польский престол. После коронации он установил в бенедиктинском аббатстве Святого Креста близ Кельц, куда в 1653 году было перенесено тело Иеремии Вишневецкого, надгробие с надписью "Hieremias Cosacorum terror – Dux et princeps visnioviecus" (Иеремия, гроза казаков – герцог и князь Вишневецкий).Популярность князя Вишневецкого в Польше и ненависть к нему в украинской традиции парадоксальны.Непомерные амбиции князя, а затем и его специфические методы ведения войны стали спусковым крючком восстания Хмельницкого, которое в конечном итоге вылилось для Польши нескончаемыми бедствиями – разорительной войной с казаками и татарами, масштабным конфликтом с Россией, опустошительными вторжениями шведов и трансильванцев. Страна вообще могла исчезнуть с карты Европы на полтораста лет раньше, чем это в итоге случилось. И тем не менее вокруг Иеремии Вишневецкого в Польше сложился героический ореол еще при жизни.С другой стороны, вследствие административно-хозяйственной деятельности князя Иеремии Вишневецкого фактически была создана база для формирования новой украинской нации. Именно освоенная Вишневецким территория Заднепровья стала той землей, где началось культурное становление этой нации, а полтавско-киевский диалект лёг в основу украинского литературного языка. Именно из "Вишневеччины" и прилегающих к ней территорий происходили Григорий Сковорода, Иван Котляревский, Григорий Квитка-Основьяненко, Евгений Гребенка, и, наконец, Тарас Шевченко.Возможно, это прозвучит слишком смело, но без "врага украинского народа" Яремы Вишневецкого не было бы украинской нации в ее нынешней культурной конфигурации.

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https://ukraina.ru/20220816/1037703300.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

история, история украины, богдан хмельницкий, xvii век, речь посполитая