Лепс отдаст заработок на помощь жителям Курской и Белгородской областей - 16.08.2024 Украина.ру
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Лепс отдаст заработок на помощь жителям Курской и Белгородской областей
Лепс отдаст заработок на помощь жителям Курской и Белгородской областей - 16.08.2024 Украина.ру
Лепс отдаст заработок на помощь жителям Курской и Белгородской областей
Певец Григорий Лепс в видеообращении в своем телеграм-канале рассказал, как поможет жителям Курской и Белгородской областей
2024-08-16T13:48
2024-08-16T13:48
новости
белгородская область
ростов-на-дону
россия
красный крест
певец
помощь
деньги
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"Я и мой коллектив приняли решение все заработанные средства за концерт в Ростове-на-Дону передать в Красный крест и другие официальные государственные фонды, которые занимаются помощью пострадавшим жителям", - сказал он.Певец также заверил, что победа будет за Россией.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции. Также в Курской и Белгородской областях ввели режим ЧС федерального характера.Подробнее о ситуации в регионах - в материале Егора Леева ВСУ задумали новую атаку, ЧС в Белгородской области, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 15 августа на сайте Украина.ру.
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новости, белгородская область, ростов-на-дону, россия, красный крест, певец, помощь, деньги
Новости, Белгородская область, Ростов-на-Дону, Россия, Красный Крест, певец, помощь, деньги

Лепс отдаст заработок на помощь жителям Курской и Белгородской областей

13:48 16.08.2024
 
© РИА Новости . Виктор Толочко / Перейти в фотобанкОткрытие XXIV Международного фестиваля искусств "Славянский базар" в Витебске
Открытие XXIV Международного фестиваля искусств Славянский базар в Витебске - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости . Виктор Толочко
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Певец Григорий Лепс в видеообращении в своем телеграм-канале рассказал, как поможет жителям Курской и Белгородской областей
"Я и мой коллектив приняли решение все заработанные средства за концерт в Ростове-на-Дону передать в Красный крест и другие официальные государственные фонды, которые занимаются помощью пострадавшим жителям", - сказал он.
Певец также заверил, что победа будет за Россией.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции. Также в Курской и Белгородской областях ввели режим ЧС федерального характера.
Подробнее о ситуации в регионах - в материале Егора Леева ВСУ задумали новую атаку, ЧС в Белгородской области, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 15 августа на сайте Украина.ру.
 
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