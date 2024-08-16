Лепс отдаст заработок на помощь жителям Курской и Белгородской областей
© РИА Новости . Виктор Толочко / Перейти в фотобанкОткрытие XXIV Международного фестиваля искусств "Славянский базар" в Витебске
Певец Григорий Лепс в видеообращении в своем телеграм-канале рассказал, как поможет жителям Курской и Белгородской областей
"Я и мой коллектив приняли решение все заработанные средства за концерт в Ростове-на-Дону передать в Красный крест и другие официальные государственные фонды, которые занимаются помощью пострадавшим жителям", - сказал он.
Певец также заверил, что победа будет за Россией.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции. Также в Курской и Белгородской областях ввели режим ЧС федерального характера.
Подробнее о ситуации в регионах - в материале Егора Леева ВСУ задумали новую атаку, ЧС в Белгородской области, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 15 августа на сайте Украина.ру.