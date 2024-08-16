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Лепс отдаст заработок на помощь жителям Курской и Белгородской областей

Лепс отдаст заработок на помощь жителям Курской и Белгородской областей - 16.08.2024 Украина.ру

Лепс отдаст заработок на помощь жителям Курской и Белгородской областей

Певец Григорий Лепс в видеообращении в своем телеграм-канале рассказал, как поможет жителям Курской и Белгородской областей

2024-08-16T13:48

2024-08-16T13:48

2024-08-16T13:48

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белгородская область

ростов-на-дону

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красный крест

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"Я и мой коллектив приняли решение все заработанные средства за концерт в Ростове-на-Дону передать в Красный крест и другие официальные государственные фонды, которые занимаются помощью пострадавшим жителям", - сказал он.Певец также заверил, что победа будет за Россией.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции. Также в Курской и Белгородской областях ввели режим ЧС федерального характера.Подробнее о ситуации в регионах - в материале Егора Леева ВСУ задумали новую атаку, ЧС в Белгородской области, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 15 августа на сайте Украина.ру.

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новости, белгородская область, ростов-на-дону, россия, красный крест, певец, помощь, деньги