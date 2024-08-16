"Пока можете": Безуглая призвала жителей эвакуироваться из Покровска и Мирнограда - 16.08.2024 Украина.ру
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"Пока можете": Безуглая призвала жителей эвакуироваться из Покровска и Мирнограда
"Пока можете": Безуглая призвала жителей эвакуироваться из Покровска и Мирнограда - 16.08.2024 Украина.ру
"Пока можете": Безуглая призвала жителей эвакуироваться из Покровска и Мирнограда
Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая 16 августа в своем телеграм-канале призвала население Красноармейска (украинское название - Покровск) и Мирнограда на подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной Республики эвакуироваться как можно скорее
2024-08-16T13:06
2024-08-16T13:06
новости
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донецкая народная республика
марьяна безуглая
верховная рада
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"Всех жителей Покровска и Мирнограда прошу эвакуироваться как можно скорее, пока есть такая возможность", - написала Безуглая.Накануне глава Красноармейской городской военной администрации Сергей Добряк предупреждал, что российская армия подошла близко к городу, и призывал жителей эвакуироваться.В июле украинские СМИ писали, что украинским войскам на Красноармейском направлении катастрофически не хватает людей, техники и боеприпасов.Подробнее об успехах ВС РФ - в материале "Леопарды" и "Абрамсы" уже горят: эксперт объяснил, чем займется армия РФ после взятия Красноармейска на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, донецкая народная республика, марьяна безуглая, верховная рада
Новости, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Марьяна Безуглая, Верховная Рада

"Пока можете": Безуглая призвала жителей эвакуироваться из Покровска и Мирнограда

13:06 16.08.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Марьяна Безуглая
- РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Марьяна Безуглая
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Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая 16 августа в своем телеграм-канале призвала население Красноармейска (украинское название - Покровск) и Мирнограда на подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной Республики эвакуироваться как можно скорее
"Всех жителей Покровска и Мирнограда прошу эвакуироваться как можно скорее, пока есть такая возможность", - написала Безуглая.
Накануне глава Красноармейской городской военной администрации Сергей Добряк предупреждал, что российская армия подошла близко к городу, и призывал жителей эвакуироваться.
В июле украинские СМИ писали, что украинским войскам на Красноармейском направлении катастрофически не хватает людей, техники и боеприпасов.
Подробнее об успехах ВС РФ - в материале "Леопарды" и "Абрамсы" уже горят: эксперт объяснил, чем займется армия РФ после взятия Красноармейска на сайте Украина.ру.
 
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