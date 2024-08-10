"Леопарды" и "Абрамсы" уже горят: эксперт объяснил, чем займется армия РФ после взятия Красноармейска - 10.08.2024 Украина.ру
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"Леопарды" и "Абрамсы" уже горят: эксперт объяснил, чем займется армия РФ после взятия Красноармейска
"Леопарды" и "Абрамсы" уже горят: эксперт объяснил, чем займется армия РФ после взятия Красноармейска - 10.08.2024 Украина.ру
"Леопарды" и "Абрамсы" уже горят: эксперт объяснил, чем займется армия РФ после взятия Красноармейска
После взятия Красноармейска ВС РФ смогут выходить в тыл группировкам ВСУ на Южно-Донецком и Славянском направлениях. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
2024-08-10T05:20
2024-08-10T05:20
новости
россия
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александр перенджиев
южно-донецкое направление
славянск
сво
f-16
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В зоне СВО российские войска наступают на Красноармейск (Покровск). Военное его значение понятно: важный транспортный узел, взятие которого разрубит фронт ВСУ в Донбассе пополам.Освобождения Красноармейска будет означать большую моральную победу. Более того, после этого ВС РФ смогут выходить в тыл группировкам ВСУ на Южно-Донецком и Славянском направлениях, сообщил политолог.Чем больше путей снабжения получится перерезать, тем сложнее киевскому режиму будет обеспечивать ВСУ всем необходимым. В этом случае можно будет подумать о десантных операциях в тылу противника, отметил эксперт.Российские военные должны отслеживать F-16, которые взлетают с румынских или польских аэродромов и сбивать их, как только они появятся на территории Украины, добавил он."Леопарды" и "Абрамсы" уже горят. Ждем, когда с неба упадут обломки первых F-16. У нас же были охотники за натовскими танками. Вот теперь появятся охотники за самолетами: как среди зенитчиков (на земле), так и среди летчиков (в воздухе)", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александра Перенджиева: Пока Россия выбивает ВСУ из Покровска, США пугают ее F-16 и закупоривают Севморпуть читайте на сайте Украина.руО том, почему не стоит ожидать ни большой войны России и Запада, ни мира на Украине - в интервью Три идеи для мира от Дмитрия Выдрина: реальность, нормальность, моральность на сайте Украина.ру
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новости, россия, донбасс, запад, александр перенджиев, южно-донецкое направление, славянск, сво, f-16, польша, румыния, авиация, украина
Новости, Россия, Донбасс, Запад, Александр Перенджиев, Южно-Донецкое направление, Славянск, СВО, F-16, Польша, Румыния, авиация, Украина

"Леопарды" и "Абрамсы" уже горят: эксперт объяснил, чем займется армия РФ после взятия Красноармейска

05:20 10.08.2024
 
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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После взятия Красноармейска ВС РФ смогут выходить в тыл группировкам ВСУ на Южно-Донецком и Славянском направлениях. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
В зоне СВО российские войска наступают на Красноармейск (Покровск). Военное его значение понятно: важный транспортный узел, взятие которого разрубит фронт ВСУ в Донбассе пополам.
Освобождения Красноармейска будет означать большую моральную победу. Более того, после этого ВС РФ смогут выходить в тыл группировкам ВСУ на Южно-Донецком и Славянском направлениях, сообщил политолог.
Чем больше путей снабжения получится перерезать, тем сложнее киевскому режиму будет обеспечивать ВСУ всем необходимым. В этом случае можно будет подумать о десантных операциях в тылу противника, отметил эксперт.
"Украина и Запад это понимает. Только они не понимают, что они еще могут сделать, чтобы помешать нам. Деньги дали, оружие дали, специалистов дали, а Россия все равно продвигается. Надеюсь, уже в сентябре мы сможем добиться каких-то ощутимых результатов", - подчеркнул Перенджиев.
Российские военные должны отслеживать F-16, которые взлетают с румынских или польских аэродромов и сбивать их, как только они появятся на территории Украины, добавил он.
"Леопарды" и "Абрамсы" уже горят. Ждем, когда с неба упадут обломки первых F-16. У нас же были охотники за натовскими танками. Вот теперь появятся охотники за самолетами: как среди зенитчиков (на земле), так и среди летчиков (в воздухе)", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Перенджиева: Пока Россия выбивает ВСУ из Покровска, США пугают ее F-16 и закупоривают Севморпуть читайте на сайте Украина.ру
О том, почему не стоит ожидать ни большой войны России и Запада, ни мира на Украине - в интервью Три идеи для мира от Дмитрия Выдрина: реальность, нормальность, моральность на сайте Украина.ру
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