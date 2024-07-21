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Западная Украина за минувшую неделю: Убийство Фарион и противоречивая "декоммунизация"

Западная Украина за минувшую неделю: Убийство Фарион и противоречивая "декоммунизация" - 21.07.2024 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю: Убийство Фарион и противоречивая "декоммунизация"

Во Львове возобновлена ​​традиция громких политических убийств, которыми этот город печально прославился в 1920-1930 годах. Судя по всему, организаторы те же – украинские националисты, хотя и русскоязычные.

2024-07-21T11:45

2024-07-21T11:45

2024-07-21T11:45

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Борца с "москворотыми" Ирину Фарион расстреляли в упорВ пятницу, 19 июля, во Львове около 19:30 произошло покушение на бывшего депутата Верховной Рады Украины, филолога Ирину Фарион. Это произошло возле её дома на улице Масарика. Неизвестный выстрелил ей в висок почти в упор, при этом пистолет был без глушителя. Уже через десять минут Фарион была госпитализирована в критическом состоянии в больницу святого Пантелеймона Первого медицинского объединения Львова. Её прооперировали, однако в 23:20 женщина скончалась.Владимир Зеленский сообщил, что задержание стрелка контролируют лично глава МВД Игорь Клименко и руководитель СБУ Василий Малюк. Сам Клименко заявил: "У нас уже есть несколько версий. Основные из них, могу сказать, это общественная, политическая деятельность, и личная неприязнь".Также Клименко в ответ на вопросы представителей СМИ сказал, что следователи не исключают в убийстве экс-депутата Фарион и возможный "российский след". Однако глава МВД не стал раскрывать каких-либо деталей по этому поводу. Стоит отметить, что в российских СМИ и социальных сетях напомнили о том, как весной 2015 года Ирина Фарион приветствовала убийство киевского писателя Олеся Бузины, и глумилась над его памятью.При этом националистическая партия "Свобода", по списку которой Фарион в 2012-2014 годах была депутатом украинского парламента, прямо заявила, что "убийство Ирины Фарион совершено по приказу Москвы независимо от того, какой урод непосредственно его выполнил". Однако во Львове на самом деле обсуждают лишь одну версию – месть со стороны нацистского формирования "Азов"*, русскоязычных военных которого Фарион в ноябре прошлого года публично назвала "москворотыми".В ответ экс-командир полка "Азов"*, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин записал видео с угрозами в адрес Фарион. Позже СБУ возбудила уголовное дело по высказываниям и публикациям бывшего депутата по четырем статьям, а саму её уволили с должности профессора кафедры украинского языка Национального университета "Львовская политехника". Однако в мае 2024 года суд восстановил Ирину Фарион на работе и постановил выплатить ей почти 124 тысяч гривен заработной платы за вынужденный прогул. Эти деньги она передала на закупку дронов для ВСУ.Похоронят Ирину Фарион 22 июля на Лычаковском кладбище Львова, на центральной аллее, возле могилы Владимира Ивасюка. Интересно, придут ли на похороны представители "Азова".Во Львове городские и областные власти ссорятся из-за "декоммунизации"В четверг, 18 июля, начальник Львовской областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий подписал распоряжение о переименовании 134 улиц, переулков и площадей на территории Львовской области.При этом власти Львова, где были принудительно переименованы десять улиц (восемь в самом городе, и еще две – в поселке Брюховичи, входящем во Львовскую общину), вмешательством губернатора были недовольны. Первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко, возглавляющий городскую рабочую группу по "деколонизации и переименованию улиц", выразил удивление решением областной администрации."Есть простая, понятная и прозрачная процедура смены старых названий на новые. Рабочая группа анализирует, жители голосуют. Затем рабочая группа вносит предложение на рассмотрение депутатов, на сессии Львовского городского совета. И депутаты, которым жильцы делегировали такое право, утверждают такое решение своим голосованием. Предлагаемые главой военной администрации улицы уже есть в нашем списке, и были в очереди на переименование. Зачем это делать ещё раз – открытый вопрос. Некоторые из новых названий, предложенных главой военной администрации, уже обсуждались с семьями для других улиц", – заявил он.Судя по всему, устами своего первого заместителя мэр Львова Андрей Садовый, давно конфликтующий с Максимом Козицким, отреагировал не столько на само принудительное переименование, сколько на фактическое обвинение городских властей в затягивании процесса "декоммунизации", который для киевского режима имеет сакральное значение. Ведь в посте губернатора в соцсетях был следующий пассаж: "Общинам дали полгода, чтобы самостоятельно определиться с новыми названиями площадей, улиц и скверов. Впоследствии главы общин имели ещё три месяца, чтобы переименовать их собственным распоряжением. Львовская ОВА помогает всем, кто не справился до сих пор".Вполне возможно, что во Львовской ратуше также не забыли насмешливых комментариев чиновников Львовского ОВА в феврале 2024 года, когда депутаты Львовского городского совета в рамках "декоммунизации" переименовали улицу русского первопечатника Ивана Федорова в "Ивана Федоровича", и Ильи Репина – в "Ильи Рипына". Тогда именно Андрей Москаленко заявил, что "Федорович" и "Рипын" являются правильным украинским прочтением фамилий этих деятелей "вместо многолетней пропаганды российского прочтения".При этом очередной этап "декоммунизации" во Львове тоже вызывает обоснованные вопросы. Так, бывшая Татарбунарская улица ныне получила название в честь сына писателя Ивана Франко – Петра Франко, который в октябре 1939 года был депутатом "Народного Собрания Западной Украины" (проголосовало за присоединение региона к СССР), а в 1940 году – депутатом Верховного Совета УССР. Однако об этом во Львове вспоминать не хотят.А вот город Татарбунары Одесской области не нравится местным "патриотам" из-за того, что там в 1924 году произошло восстание против румынской власти, организованное коммунистами. Вот только повстанцы в Татарбунарах требовали присоединения своего города к Украине, хоть и советской, – то есть той самой, куда в 1939-м попал Львов и большинство Западной Украины, в том числе благодаря голосу Петра Франко.Ещё более интересна история с улицей, которая теперь будет носить название одного из основателей УНА-УНСО*, Анатолия Лупиноса. В конце 1950-х годов она была названа в честь известного актера и режиссера Амвросия Бучмы, уроженца Львова. Бучма до сих пор считается корифеем украинского театра и кино, в 2020 году его портрет был помещен на памятной монете в 5 гривен, выпущенной к 100-летию киевского театра имени Ивана Франко.Более того, в Харькове в процессе "декоммунизации" улицу Уборевича переименовали именно в улицу Амвросия Бучмы. Однако для львовян важнее оказалось то, что их легендарный земляк играл роль Владимира Ленина, а также получил Сталинскую премию за роль Макара Диброва в одноименном спектакле по пьесе Александра Корнийчука.Львовский активист Роман Онишкевич напомнил, что мэр Львова не впервые конфликтует с областными властями по символическим вопросам. "Вспоминается, как мэрия саботировала установку памятника в честь 100-летия ЗУНР. А когда за дело взялись областные власти, город наскоро установил "памятного льва" от себя. Почти одновременное открытие двух памятников вызвало тогда много смеха, и благодаря Садовому выставило львовян идиотами", – написал Онишкевич в социальных сетях.В Черновцах скандал из-за шрифта, созданного россиянином для канадской фирмыВ среду, 17 июля, в Черновцах представили концепцию бренда города, которую разработала местная компания OCB Agency. В Черновицком городском совете похвастались, что брендбук разрабатывался за грантовые деньги от ЕС и правительства Германии в рамках программы "EU4Business: восстановление, конкурентоспособность и интернационализация малых и средних предприятий".Представительница OCB Agency Дарья Маркова рассказала, что в ходе разработки брендбука был проведён опрос жителей Черновцов, участие в котором приняло более тысячи человек. Горожанам предлагали выбрать одно из трёх направлений разработки концепции: культурное, историческое и межкультурное. Большинство голосов набрало мультикультурное направление бренда города."В каждом шрифте, цвете и символе передана определенная визитка Черновцов. В главном логотипе изображены стрелки, сходящиеся к центру. Это показывает, что город всегда в центре событий, а также исторически открыт для людей разных этничностей и вероисповеданий", – заявила Маркова.Однако уже на следующий день использованный в брендбуке шрифт стал поводом для громкого скандала. Черновицкий дизайнер Богдан Загария (судя по всему, обиженный на то, что заказ от горсовета достался не ему) сообщил, что шрифт разработан этническим россиянином. Его пост имел "мультикультурное" название "Черновицкий брендинг с привкусом русни"."Из презентации нового визуального бренда понятно, что используется семейство шрифтов Right Grotesk. Сегодня проверить автора-шрифтовика очень просто. Найдя автора с именем Alex Slobzheninov, сразу задаешься вопросом: кто он и откуда? Потому что в реалиях тотальной войны, уничтожения всего украинского – ты, как человек, просто не можешь игнорировать поплавленного соседа, и просто обязан избегать всего, что делается им. Кино, музыка, литература, ютуб-каналы, любые курсы, а для моей профессии ещё и русские шрифты. Это база. Основа любого сознательного украинца! И конечно, оказалось, что автор – русский. Где банальный факт-чекинг? Где ответственность? Как можно завоевать хоть какую-то победу с таким невежеством?", – сказано в посте Богдана Загарии.Авторство шрифта Right Grotesk, использованного при разработке черновицкого бренда, действительно принадлежит Алексу Слобженинову. Об этом говорится на сайте канадской компании Pangram Pangram Foundry, у которой OCB Agency покупала лицензию на пакет шрифтов. В 2021 году в интервью журналу "Type today" Алекс Слобженинов рассказал, что вырос в российском городе Томск, а затем переехал учиться и работать в Чехию. С тех пор он работал исключительно на западные компании, и никоим образом не заявлял своей позиции по поводу российско-украинского конфликта, однако для нацифицированной Украины достаточно и происхождения. Странно, что претензии ещё не выдвинули Дарье Марковой – имя и фамилия у нее тоже русские.Руководитель OCB Agency Кирилл Онацкий рассказал, что, когда канадские дизайнеры продавали им лицензию на этот шрифт, они не знали, что в их компании работают россияне. "Мы сейчас изучаем этот вопрос и предложим другие варианты шрифтов, ведь данный брендбук еще официально не передали заказчикам", – сказал Онацкий.В Черновицком городском совете заявили, что непричастны к использованию "российского" шрифта в брендбуке. "Поскольку это ещё не окончательный вариант, его могут дополнять и менять. Соответственно агентство, разрабатывавшее бренд, переделает шрифт и по-новому презентует его", – оправдываются чиновники.О том, как отдельные представители православного духовенства борются с нацистами - в материале "Священнослужители УПЦ в Черкассах дали отпор провокаторам-националистам"

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львов, украина, западная украина, ирина фарион, игорь клименко, андрей марков, "азов", мвд, сбу, эксклюзив