https://ukraina.ru/20240812/1056818014.html

Никаких иллюзий: об Украине, Армении и о том, что надо, чтобы страна стала пророссийской - Бадалян

Никаких иллюзий: об Украине, Армении и о том, что надо, чтобы страна стала пророссийской - Бадалян - 12.08.2024 Украина.ру

Никаких иллюзий: об Украине, Армении и о том, что надо, чтобы страна стала пророссийской - Бадалян

Член Совета Автономной некоммерческой организации "Евразия" Микаэл Бадалян в студии Украина.ру рассказал о ситуации, сложившейся сейчас в Армении, о западном курсе и о взаимодействии с различными странами

2024-08-12T12:10

2024-08-12T12:10

2024-08-12T12:10

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Объяснил в чём состоит "русский интерес", а также предложил пути распространения русских ценностей по миру и взаимодействия с умами людей: 00:26 – О политической ситуации внутри Армении.04:04 – О российской базе в Гюмри.07:42 – О политических преследованиях.11:34 – Об отношениях Украины и Армении.15:26 – О связях с США.21:04 – О русском интересе в Армении.24:37 – О работе с умами людей.28:06 – О стереотипах о России.

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2024

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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