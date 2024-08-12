Никаких иллюзий: об Украине, Армении и о том, что надо, чтобы страна стала пророссийской - Бадалян - 12.08.2024 Украина.ру
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Никаких иллюзий: об Украине, Армении и о том, что надо, чтобы страна стала пророссийской - Бадалян
Никаких иллюзий: об Украине, Армении и о том, что надо, чтобы страна стала пророссийской - Бадалян - 12.08.2024 Украина.ру
Никаких иллюзий: об Украине, Армении и о том, что надо, чтобы страна стала пророссийской - Бадалян
Член Совета Автономной некоммерческой организации "Евразия" Микаэл Бадалян в студии Украина.ру рассказал о ситуации, сложившейся сейчас в Армении, о западном курсе и о взаимодействии с различными странами
2024-08-12T12:10
2024-08-12T12:10
видео
армения
украина
россия
одкб
ес
евразия
никол пашинян
протесты
азербайджан
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Объяснил в чём состоит "русский интерес", а также предложил пути распространения русских ценностей по миру и взаимодействия с умами людей: 00:26 – О политической ситуации внутри Армении.04:04 – О российской базе в Гюмри.07:42 – О политических преследованиях.11:34 – Об отношениях Украины и Армении.15:26 – О связях с США.21:04 – О русском интересе в Армении.24:37 – О работе с умами людей.28:06 – О стереотипах о России.
армения
украина
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евразия
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видео, армения, украина, россия, одкб, ес, евразия, никол пашинян, протесты, азербайджан, эммануэль макрон, саакашвили, газ, москва, конфликт, видео
Видео, Армения, Украина, Россия, ОДКБ, ЕС, Евразия, Никол Пашинян, протесты, Азербайджан, Эммануэль Макрон, Саакашвили, газ, Москва, конфликт

Никаких иллюзий: об Украине, Армении и о том, что надо, чтобы страна стала пророссийской - Бадалян

12:10 12.08.2024
 
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Член Совета Автономной некоммерческой организации "Евразия" Микаэл Бадалян в студии Украина.ру рассказал о ситуации, сложившейся сейчас в Армении, о западном курсе и о взаимодействии с различными странами
Объяснил в чём состоит "русский интерес", а также предложил пути распространения русских ценностей по миру и взаимодействия с умами людей:
00:26 – О политической ситуации внутри Армении.
04:04 – О российской базе в Гюмри.
07:42 – О политических преследованиях.
11:34 – Об отношениях Украины и Армении.
15:26 – О связях с США.
21:04 – О русском интересе в Армении.
24:37 – О работе с умами людей.
28:06 – О стереотипах о России.
 
ВидеоАрменияУкраинаРоссияОДКБЕСЕвразияНикол ПашинянпротестыАзербайджанЭммануэль МакронСаакашвилигазМоскваконфликт
 
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