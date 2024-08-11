Вайнер: Харрис "надела" "синий воротничок", чтобы навредить Трампу - 11.08.2024 Украина.ру
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Вайнер: Харрис "надела" "синий воротничок", чтобы навредить Трампу
Вайнер: Харрис "надела" "синий воротничок", чтобы навредить Трампу - 11.08.2024 Украина.ру
Вайнер: Харрис "надела" "синий воротничок", чтобы навредить Трампу
Занявшая место Джо Байдена в предвыборной гонке Камала Харрис утвердила на должность вице-президента США губернатора Миннесоты Тима Уолца. Почему ее выбор пал... Украина.ру, 11.08.2024
2024-08-11T08:30
2024-08-11T08:30
новости
сша
камала харрис
дональд трамп
грег вайнер
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Занявшая место Джо Байдена в предвыборной гонке Камала Харрис утвердила на должность вице-президента США губернатора Миннесоты Тима Уолца. Почему ее выбор пал именно на этого человека, в интервью изданию Украина.ру ответил американист Грег Вайнер."Это поклон Харрис реднекам (с англ. rednecks, буквально — "красношеие", жаргонное название белых фермеров, жителей сельской глубинки США. - Ред.). Это рабочий класс Америке, консервативные "синие воротнички", которые составляют опору Трампа. Таким образом Харрис хочет из-под Трампа выбить его неядерный электорат. Тем более, согласно последним опросам, национальный рейтинг Камалы Харрис по сравнению с соперником вырос на 4%", - сказал Вайнер в интервью Харрис выбрала себе "синий воротничок", чтобы превзойти "американского Ельцина".Во вторник, 6 августа, Камала Харрис официально была выдвинута кандидатом от Демократической партии на пост президента США. Действующий вице-президент получила 99% голосов 4567 делегатов в виртуальном поименном голосовании, сообщили 6 августа в Демпартии.Между тем, совсем недавно эксперты крайне скептически оценивали шансы на то, что Харрис сможет занять место действующего лидера страны Джо Байдена. В их число входил и сам Грег Вайнер. Он был уверен, что действующий лидер государства Джо Байден разочаровался в стороннице и предпочтет ей экс-первую леди Мишель Обаму.Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский примерно месяц назад говорил, что ввиду непопулярности и крайне низкого рейтинга вице-президента, Демпартия окажет на нее давление, чтобы она уступила право соревноваться за главное кресло государства другому кандидату, у которого больше шансов на победу.Об антирейтинге Харрис высказывался и член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин. Однако, по его мнению, этот факт, напротив, только разогревает мотивацию вице-президента, так как она прекрасно понимает, что "если к власти сейчас придут демократы, от ее политической карьеры останется только строчка в "Википедии""."Сегодня она, словно мышка, притаилась в углу, а за спиной - стена. А как известно, мышки, загнанные в угол, способны на непредсказуемую агрессию. Так и Харрис отступать некуда, за спиной - Нью-Йорк. Даже Мишель Обама ей не поможет. В новом Белом доме ей места не найдется. Самое время совершить агрессивный маневр. Второго такого шанса в жизни не будет", - заявил Бардин примерно месяц назад, уточнив, что она - представитель deep state, а там ей вполне могут помочь.Харрис известна как активная сторонница помощи Киеву. В частности, в феврале этого года на полях Мюнхенской конференции по безопасности она уверила международную общественность, что Белый дом готов поддерживать Украину в ее противостоянии с Россией "столько, сколько потребуется".Она добавила, что у США нет "плана Б" по военной помощи Украине, есть только "план А", который заключается в обеспечении оружием и другими ресурсами, необходимыми для достижения победы Украины над Россией. Цель Вашингтона заключается в том, чтобы Украина вышла из этого конфликта "свободной, демократической и независимой страной", призналась Харрис.При этом вице-президент США подчеркнула, что ее страна готова поддерживать Украину не только в войну, но и в мирное время, правда, не собственными, а российскими деньгами. По ее словам, Белый дом будет работать над тем, чтобы Россия возместила ущерб Украине.Харрис обещала Зеленскому вечную поддержку, а он ей пригрозил, что разлюбит. Об итогах встречи в МюнхенеИнтересно, что в своем прогнозе от начала июля Бардин также заявил, что если Харрис все же удастся сесть в главное кресло США, на нее обозлятся как демократы, так и республиканцы. И тогда дополнительные конфликты ей будут не только не по силам, но даже очень опасны."В этом случае ей будет очень не кстати обострять отношения с Россией и Китаем. Ей потребуется поддержка, чтобы спасать "американскую демократию". А эту поддержку она начнет искать именно в России, так как больше негде. Это сверхпарадоксально, но именно в случае прихода к власти Харрис Россия и США могут начать развивать отношения с чистого листа", - заявил тогда Бардин.Президентские выборы в США пройдут 5 ноября.
https://ukraina.ru/20240509/1054943834.html
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новости, сша, камала харрис, дональд трамп, грег вайнер
Новости, США, Камала Харрис, Дональд Трамп, Грег Вайнер

Вайнер: Харрис "надела" "синий воротничок", чтобы навредить Трампу

08:30 11.08.2024
 
© РИА Новости . Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкСаммит АТЭС в Таиланде. День второй
Саммит АТЭС в Таиланде. День второй - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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Занявшая место Джо Байдена в предвыборной гонке Камала Харрис утвердила на должность вице-президента США губернатора Миннесоты Тима Уолца. Почему ее выбор пал именно на этого человека, в интервью изданию Украина.ру ответил американист Грег Вайнер.
"Это поклон Харрис реднекам (с англ. rednecks, буквально — "красношеие", жаргонное название белых фермеров, жителей сельской глубинки США. - Ред.). Это рабочий класс Америке, консервативные "синие воротнички", которые составляют опору Трампа. Таким образом Харрис хочет из-под Трампа выбить его неядерный электорат. Тем более, согласно последним опросам, национальный рейтинг Камалы Харрис по сравнению с соперником вырос на 4%", - сказал Вайнер в интервью Харрис выбрала себе "синий воротничок", чтобы превзойти "американского Ельцина".
Во вторник, 6 августа, Камала Харрис официально была выдвинута кандидатом от Демократической партии на пост президента США. Действующий вице-президент получила 99% голосов 4567 делегатов в виртуальном поименном голосовании, сообщили 6 августа в Демпартии.
Между тем, совсем недавно эксперты крайне скептически оценивали шансы на то, что Харрис сможет занять место действующего лидера страны Джо Байдена. В их число входил и сам Грег Вайнер. Он был уверен, что действующий лидер государства Джо Байден разочаровался в стороннице и предпочтет ей экс-первую леди Мишель Обаму.
Брифинг президента США Дж. Байдена - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
9 мая, 04:45
Американский политолог: Байден решил "изменить" Харрис с другойЕще совсем недавно американские СМИ прочили, что президент США Джо Байден уступит свое место в новой предвыборной гонке вице-президенту Камале Харрис. Однако ее кандидатура больше не рассматривается, и Байден назовет другое имя
Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский примерно месяц назад говорил, что ввиду непопулярности и крайне низкого рейтинга вице-президента, Демпартия окажет на нее давление, чтобы она уступила право соревноваться за главное кресло государства другому кандидату, у которого больше шансов на победу.
Брифинг президента США Дж. Байдена - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
9 июля, 03:00
Эксперт ответил, что будет, если Харрис захочет перегнать БайденаЕсли действующий президент США Джо Байден по собственному желанию покинет свой пост, по конституции его место должна будет занять вице-президент Камала Харрис. Но что произойдет, если она откажется и предпочтет занять место Байдена в новой президентской гонке?
Об антирейтинге Харрис высказывался и член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин. Однако, по его мнению, этот факт, напротив, только разогревает мотивацию вице-президента, так как она прекрасно понимает, что "если к власти сейчас придут демократы, от ее политической карьеры останется только строчка в "Википедии"".
"Сегодня она, словно мышка, притаилась в углу, а за спиной - стена. А как известно, мышки, загнанные в угол, способны на непредсказуемую агрессию. Так и Харрис отступать некуда, за спиной - Нью-Йорк. Даже Мишель Обама ей не поможет. В новом Белом доме ей места не найдется. Самое время совершить агрессивный маневр. Второго такого шанса в жизни не будет", - заявил Бардин примерно месяц назад, уточнив, что она - представитель deep state, а там ей вполне могут помочь.
Выборы президента США - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
7 июля, 07:10
Мышка, притаившаяся в углу: политолог ответил, сможет ли Харрис сесть в кресло БайденаВице-президент США Камала Харрис не может пойти на выборы из-за крайне низкого рейтинга, однако это не значит, что она не попытается занять место президента Джо Байдена другим способом, ведь мышь, загнанная в угол, обычно атакует
Брифинг президента США Дж. Байдена - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
9 июля, 04:45
Задача выполнена, но все злые: политолог ответил, что будет, если президентом США станет Камала ХаррисНынешнему вице-президенту США Камале Харрис нет смысла садиться в главное кресло страны на пару месяцев, ее задача - 4,5 года. Однако даже, если ей удастся стать президентом, проблемы для нее только начнутся
Харрис известна как активная сторонница помощи Киеву. В частности, в феврале этого года на полях Мюнхенской конференции по безопасности она уверила международную общественность, что Белый дом готов поддерживать Украину в ее противостоянии с Россией "столько, сколько потребуется".
Она добавила, что у США нет "плана Б" по военной помощи Украине, есть только "план А", который заключается в обеспечении оружием и другими ресурсами, необходимыми для достижения победы Украины над Россией. Цель Вашингтона заключается в том, чтобы Украина вышла из этого конфликта "свободной, демократической и независимой страной", призналась Харрис.
При этом вице-президент США подчеркнула, что ее страна готова поддерживать Украину не только в войну, но и в мирное время, правда, не собственными, а российскими деньгами. По ее словам, Белый дом будет работать над тем, чтобы Россия возместила ущерб Украине.
Харрис обещала Зеленскому вечную поддержку, а он ей пригрозил, что разлюбит. Об итогах встречи в Мюнхене
Интересно, что в своем прогнозе от начала июля Бардин также заявил, что если Харрис все же удастся сесть в главное кресло США, на нее обозлятся как демократы, так и республиканцы. И тогда дополнительные конфликты ей будут не только не по силам, но даже очень опасны.
"В этом случае ей будет очень не кстати обострять отношения с Россией и Китаем. Ей потребуется поддержка, чтобы спасать "американскую демократию". А эту поддержку она начнет искать именно в России, так как больше негде. Это сверхпарадоксально, но именно в случае прихода к власти Харрис Россия и США могут начать развивать отношения с чистого листа", - заявил тогда Бардин.
- РИА Новости, 1920, 05.08.2024
5 августа, 19:35
Близкие и далёкие друзья Украины. Трамп для Киева лучше, чем Харрис?Относительно украинской повестки в американской политике сформировалось устойчивое представление, что демократы помогают Киеву, а республиканцы всячески пытается ограничить масштабы поддержки. Но в реальности не всё так категорично
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября.
 
НовостиСШАКамала ХаррисДональд ТрампГрег Вайнер
 
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11:09NYT: Харрис уже опережает Трампа в трех ключевых штатах
10:19МИД Белоруссии заявил протест Украине из-за БПЛА, нарушившего воздушное пространство Республики
09:45Омбусмен Москалькова призвала ООН осудить киевский режим за действия в Курской области
09:41Запад ищет "красные линии", вероломная атака на Курск. Главное на Украине на утро 11 августа
09:21ПВО сбила 32 украинских дрона и четыре ракеты "Точка-У" над пятью регионами РФ
08:30Вайнер: Харрис "надела" "синий воротничок", чтобы навредить Трампу
08:20"Им без разницы": полковник о поставке F-16 на Украину
08:10"Мы люди добрые": "Гоблин" назвал условие прощения звезд-предателей
08:00"Противник не дурак": Алехин о том, как ВСУ учли опыт в Липцах и Волчанске для удара в Курской области
07:50Имя в истории или строчка в "Википедии": эксперт объяснил, почему судьба Харрис зависит от России
07:40Операция в Сумах: военный эксперт объяснил, как 30 тысяч десантников могут отрезать всю группировку ВСУ
07:30Царев объяснил, почему Зеленский забыл мантру про 1991 год
07:10Она - самый короткий путь: эксперт ответила, выгодно ли России президентство Харрис
07:00Александр Полищук: ВСУ прорвались в Курскую область по-кавалерийски, но погибнут ради медийной картинки
06:50Несет ответственность наравне с Байденом: эксперт объяснила, почему Харрис - это новая версия Януковича
06:40"Швеция тоже подтягивается": Перенджиев рассказал, где Запад пытается открыть еще один фронт
06:30Ельцин современного образца: американист оценил шансы Трампа на победу
06:20"ВСУ надо было чем-то ответить": Алехин объяснил, почему враг решился на прорыв в Курской области
06:10Собирают от моего имени деньги на ВСУ: "Гоблин" рассказал о работе одного из российских видеосервисов
05:50Трамп vs Харрис: Вайнер назвал козыри каждого и оценил шансы на победу
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