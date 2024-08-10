https://ukraina.ru/20240810/1056793841.html

"На оперативный простор": подполковник ответил, как отбросить террористов от Курской области

"На оперативный простор": подполковник ответил, как отбросить террористов от Курской области - 10.08.2024 Украина.ру

"На оперативный простор": подполковник ответил, как отбросить террористов от Курской области

Что нужно сделать России, чтобы дать отпор террористическому замыслу киевского режима в Курской области? На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответил... Украина.ру, 10.08.2024

2024-08-10T07:10

2024-08-10T07:10

2024-08-10T07:10

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Что нужно сделать России, чтобы дать отпор террористическому замыслу киевского режима в Курской области? На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответил подполковник, председатель правления организации "Офицеры России" Роман Шкурлатов.Ранее в беседе с журналистами издания Украина.ру военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный также отметил, что руководство Украины решилось на очередную попытку прорыва на территорию РФ, чтобы показать хоть какие-то успехи на фоне увеличения числа потерь личного состава, техники ВСУ, а также территорий, которые пядь за пядью освобождают ВС РФ.А вот ветеран первой чеченской кампании, писатель Виктор Кутырь считает, что планы Киева заключаются в том, чтобы вывести из строя газотранспортную систему на территории России и воздействовать на Венгрию и Словакию, а заодно сделать медийную акцию и оттянуть российские резервы.Утром 6 августа украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) начала попытку с боем прорваться на территорию Курской области. Известно, что в состав ДРГ входили не только бойцы ВСУ, но и террористы из "Русского добровольческого корпуса"*.Всего для атаки ВСУ задействовали более 400 человек. Они были вооружены американскими винтовками M4, также у них в распоряжении были гранаты, взрывчатка C4, танки и бронированные машины. Российские пограничники совместно с подразделениями Вооруженных сил России отразили атаку.Похожие на эту попытку прорыва события произошли в Белгородской области в мае прошлого года. Тогда украинские ДРГ попытались вторгнуться в Грайворонский район региона. Сценарий террористы использовали тот же самый: сначала обстреляли мирную территорию, потом применили артиллерию, а затем в дело вступили диверсанты. Их судьба известна.*-РДК, запрещенная в России террористическая организация.

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https://ukraina.ru/20240809/1056787156.html

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