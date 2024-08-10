"На оперативный простор": подполковник ответил, как отбросить террористов от Курской области - 10.08.2024 Украина.ру
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"На оперативный простор": подполковник ответил, как отбросить террористов от Курской области
"На оперативный простор": подполковник ответил, как отбросить террористов от Курской области - 10.08.2024 Украина.ру
"На оперативный простор": подполковник ответил, как отбросить террористов от Курской области
Что нужно сделать России, чтобы дать отпор террористическому замыслу киевского режима в Курской области? На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответил... Украина.ру, 10.08.2024
2024-08-10T07:10
2024-08-10T07:10
новости
россия
курская область
украина.ру
террорист
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Что нужно сделать России, чтобы дать отпор террористическому замыслу киевского режима в Курской области? На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответил подполковник, председатель правления организации "Офицеры России" Роман Шкурлатов.Ранее в беседе с журналистами издания Украина.ру военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный также отметил, что руководство Украины решилось на очередную попытку прорыва на территорию РФ, чтобы показать хоть какие-то успехи на фоне увеличения числа потерь личного состава, техники ВСУ, а также территорий, которые пядь за пядью освобождают ВС РФ.А вот ветеран первой чеченской кампании, писатель Виктор Кутырь считает, что планы Киева заключаются в том, чтобы вывести из строя газотранспортную систему на территории России и воздействовать на Венгрию и Словакию, а заодно сделать медийную акцию и оттянуть российские резервы.Утром 6 августа украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) начала попытку с боем прорваться на территорию Курской области. Известно, что в состав ДРГ входили не только бойцы ВСУ, но и террористы из "Русского добровольческого корпуса"*.Всего для атаки ВСУ задействовали более 400 человек. Они были вооружены американскими винтовками M4, также у них в распоряжении были гранаты, взрывчатка C4, танки и бронированные машины. Российские пограничники совместно с подразделениями Вооруженных сил России отразили атаку.Похожие на эту попытку прорыва события произошли в Белгородской области в мае прошлого года. Тогда украинские ДРГ попытались вторгнуться в Грайворонский район региона. Сценарий террористы использовали тот же самый: сначала обстреляли мирную территорию, потом применили артиллерию, а затем в дело вступили диверсанты. Их судьба известна.*-РДК, запрещенная в России террористическая организация.
https://ukraina.ru/20240809/1056786969.html
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новости, россия, курская область, украина.ру, террорист
Новости, Россия, Курская область, Украина.ру, террорист

"На оперативный простор": подполковник ответил, как отбросить террористов от Курской области

07:10 10.08.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа танкистов группировки войск "Запад"
Боевая работа танкистов группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Что нужно сделать России, чтобы дать отпор террористическому замыслу киевского режима в Курской области? На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответил подполковник, председатель правления организации "Офицеры России" Роман Шкурлатов.
"Главное не дать противнику закрепиться, ввезти подготовленные ресурсы, подтянуть туда ПВО, и, соответственно, усложнить работу нашей авиации. Все это необходимо заблаговременно уничтожить по ту сторону границы. Если противнику все-таки удастся сделать это, необходимо купировать ситуацию в какой-то понятной локации и не дать ему прорваться на оперативный простор. И, соответственно, нанесением огневого поражения локализовать очаги сопротивления и потом их уничтожить", - сказал Шкурлатов в интервью Украина обманула всех миражом о мире, замышляя новый "контрнаступ" ВСУ.
Вчера, 12:39
"Обстановка меняется каждую минуту": подполковник рассказал о происходящем в Курской областиПроисходящее под Курском нельзя рассматривать с успокоительных позиций. Необходимо признать, что ВСУ уже не первый день ведут активные наступательные действия, несмотря на то, что их первая попытка прорыва была погашена
Работа крымских артиллеристов на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
Вчера, 12:53
"Бьются за каждый метр русской земли": курский полковник рассказал о происходящем в регионе
Ранее в беседе с журналистами издания Украина.ру военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный также отметил, что руководство Украины решилось на очередную попытку прорыва на территорию РФ, чтобы показать хоть какие-то успехи на фоне увеличения числа потерь личного состава, техники ВСУ, а также территорий, которые пядь за пядью освобождают ВС РФ.
Поврежденная техника с места ликвидации украинской ДРГ
8 августа, 03:30
Цель с конкретным адресом: эксперт о попытке ВСУ прорваться в Курскую область Увеличение числа потерь личного состава, техники ВСУ, а также территорий, которые пядь за пядью освобождают ВС РФ, руководство Украины решилось на очередную попытку прорыва на территорию РФ, а именно - Курской области, чтобы показать хоть какие-то успехи
А вот ветеран первой чеченской кампании, писатель Виктор Кутырь считает, что планы Киева заключаются в том, чтобы вывести из строя газотранспортную систему на территории России и воздействовать на Венгрию и Словакию, а заодно сделать медийную акцию и оттянуть российские резервы.
ВСУ флаг украинский танкист военнослужащий - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
Вчера, 05:40
Главная цель - Суджа: эксперт рассказал, зачем Украина ударила по Курской областиПланы Киева заключаются в том, чтобы вывести из строя газотранспортную систему на территории России и воздействовать на Венгрию и Словакию. Следующий момент- это медийная составляющая, а также оттягивание российских резервов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран первой чеченской кампании, писатель Виктор Кутырь
Утром 6 августа украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) начала попытку с боем прорваться на территорию Курской области. Известно, что в состав ДРГ входили не только бойцы ВСУ, но и террористы из "Русского добровольческого корпуса"*.
Всего для атаки ВСУ задействовали более 400 человек. Они были вооружены американскими винтовками M4, также у них в распоряжении были гранаты, взрывчатка C4, танки и бронированные машины. Российские пограничники совместно с подразделениями Вооруженных сил России отразили атаку.
Похожие на эту попытку прорыва события произошли в Белгородской области в мае прошлого года. Тогда украинские ДРГ попытались вторгнуться в Грайворонский район региона. Сценарий террористы использовали тот же самый: сначала обстреляли мирную территорию, потом применили артиллерию, а затем в дело вступили диверсанты. Их судьба известна.
*-РДК, запрещенная в России террористическая организация.
 
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09:39В Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции
09:21В Курской области введён режим контртеррористической операции
08:48Ростислав Ищенко: После потери Покровска ВСУ побегут до Днепра, оставив сгоревшую технику под Курском
08:20Удар по Курской области - не основной: подполковник объяснил, как Киев жонглирует "мирными миражами"
08:10Курский полковник ответил, ради чего ВСУ собирали кулак под Сумами
08:00Как замдиректора ФБР назначил президента США
08:00"Могут пойти на Курчатов": Алехин раскрыл, как ВСУ порываются к Коренево, чтобы захватить важный ж/д узел
07:50Неджентельменские дела: "Гоблин" объяснил, почему разочаровался в Гае Ричи
07:40Движение на Киев и Николаев: политолог о том, куда могут пойти ВС РФ в случае открытия Северного фронта
07:30"Важно трезво оценивать ситуацию": подполковник об атаке ВСУ на Курскую область
07:20Военный политолог рассказал, как 30 тысяч десантников могут сыграть главную роль на Северном фронте
07:10"На оперативный простор": подполковник ответил, как отбросить террористов от Курской области
07:00Михаил Павлив: Ударив по Курской области, Киев сыграл против Байдена и Камалы Харрис
06:50Перенджиев: мир ждет битва транспортных коридоров, у России свой "треугольник"
06:48Курск − последний вздох войны? Украинские эксперты о перспективах переговоров
06:30Негатив сменился всеобщим обожанием: Вайнер ответил, что заставило демократов резко полюбить Харрис
06:20Военный политолог о том, смогут ли 14 бригад ВСУ прорваться к Крыму или будут наступать под Сумами
06:10Царев объяснил, почему киевский режим "охладел" к Крымскому мосту
06:00Попахивает какой-то ловушкой: эксперт раскрыл, как в ситуации с F-16 Запад подбрасывает "ложные улики"
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