Военный политолог о том, смогут ли 14 бригад ВСУ прорваться к Крыму или будут наступать под Сумами
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
По словам Зеленского, у Киева подготовлено 14 бригад, это примерно до 30 тысяч человек. Скорее всего, эти резервы держат для того, чтобы попытаться выйти к Азовскому морю в направлении Токмака и отрезать Крым. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный
Рассуждать о резервах ВСУ можно исходя из того, что говорит Владимир Зеленский. По его словам, у ВСУ подготовлено 14 бригад, это примерно до 30 тысяч человек. Но из этих 14 бригад, по версии Зеленского, техникой укомплектовано только три, рассказал политолог.
Вооружение остальных бригад — это "автомат и героические лозунги". Но Зеленскому сейчас нужно выпросить как можно больше оружия. А для этого нужно серьезно напугать западных спонсоров, чтобы они раскошелились, добавил эксперт.
"Поэтому говорить о том, что из этих 14 бригад только три боеспособны, я бы не стал. И я думаю, что от 25 до 30 тысяч резерва у Зеленского есть. И этот резерв, скорее всего, он держит для того, чтобы все-таки попытаться выйти к Азовскому морю в направлении Токмака и отрезать Крым, пусть даже на несколько недель. Тогда они могли бы сказать, что деньги запада потрачены не зря", - подчеркнул Подлесный.
Но если власти США, которые планируют операции, решат, что прорыв через "зубы дракона" невозможен, то одним из направлений может стать попытка выхода через Сумы на территорию РФ, уточнил полковник в отставке.
"Но вновь встаёт проблема лесистой заболоченной местности, которая не предполагает большого театра военных действий. А попытки проникновения диверсионными группами в расчете на то, что одна из них дойдет до Курской АЭС, это проблема, которую надо держать в уме нашему командованию", - заключил собеседник издания.
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