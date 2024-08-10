https://ukraina.ru/20240810/1056776094.html

Военный политолог о том, смогут ли 14 бригад ВСУ прорваться к Крыму или будут наступать под Сумами

Военный политолог о том, смогут ли 14 бригад ВСУ прорваться к Крыму или будут наступать под Сумами - 10.08.2024 Украина.ру

Военный политолог о том, смогут ли 14 бригад ВСУ прорваться к Крыму или будут наступать под Сумами

По словам Зеленского, у Киева подготовлено 14 бригад, это примерно до 30 тысяч человек. Скорее всего, эти резервы держат для того, чтобы попытаться выйти к Азовскому морю в направлении Токмака и отрезать Крым. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный

2024-08-10T06:20

2024-08-10T06:20

2024-08-10T06:20

токмак

новости

россия

азовское море

владимир зеленский

всу

резервы

запорожское направление

крым

сумская область

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Рассуждать о резервах ВСУ можно исходя из того, что говорит Владимир Зеленский. По его словам, у ВСУ подготовлено 14 бригад, это примерно до 30 тысяч человек. Но из этих 14 бригад, по версии Зеленского, техникой укомплектовано только три, рассказал политолог.Вооружение остальных бригад — это "автомат и героические лозунги". Но Зеленскому сейчас нужно выпросить как можно больше оружия. А для этого нужно серьезно напугать западных спонсоров, чтобы они раскошелились, добавил эксперт.Но если власти США, которые планируют операции, решат, что прорыв через "зубы дракона" невозможен, то одним из направлений может стать попытка выхода через Сумы на территорию РФ, уточнил полковник в отставке."Но вновь встаёт проблема лесистой заболоченной местности, которая не предполагает большого театра военных действий. А попытки проникновения диверсионными группами в расчете на то, что одна из них дойдет до Курской АЭС, это проблема, которую надо держать в уме нашему командованию", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Геннадия Подлесного: Если Россия бросит десант под Сумы и вернет остров Змеиный, то решит сразу две задачи читайте на сайте Украина.руО том, почему не стоит ожидать ни большой войны России и Запада, ни мира на Украине - в интервью Три идеи для мира от Дмитрия Выдрина: реальность, нормальность, моральность на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240808/1056767392.html

токмак

россия

азовское море

запорожское направление

крым

сумская область

запад

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токмак, новости, россия, азовское море, владимир зеленский, всу, резервы, запорожское направление, крым, сумская область, оружие, запад, наступление