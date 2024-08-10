Военный политолог о том, смогут ли 14 бригад ВСУ прорваться к Крыму или будут наступать под Сумами - 10.08.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240810/1056776094.html
Военный политолог о том, смогут ли 14 бригад ВСУ прорваться к Крыму или будут наступать под Сумами
Военный политолог о том, смогут ли 14 бригад ВСУ прорваться к Крыму или будут наступать под Сумами - 10.08.2024 Украина.ру
Военный политолог о том, смогут ли 14 бригад ВСУ прорваться к Крыму или будут наступать под Сумами
По словам Зеленского, у Киева подготовлено 14 бригад, это примерно до 30 тысяч человек. Скорее всего, эти резервы держат для того, чтобы попытаться выйти к Азовскому морю в направлении Токмака и отрезать Крым. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный
2024-08-10T06:20
2024-08-10T06:20
токмак
новости
россия
азовское море
владимир зеленский
всу
резервы
запорожское направление
крым
сумская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/07/1056726492_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_a66cba3913ff18a4d6c5dc4b910b0bbe.jpg
Рассуждать о резервах ВСУ можно исходя из того, что говорит Владимир Зеленский. По его словам, у ВСУ подготовлено 14 бригад, это примерно до 30 тысяч человек. Но из этих 14 бригад, по версии Зеленского, техникой укомплектовано только три, рассказал политолог.Вооружение остальных бригад — это "автомат и героические лозунги". Но Зеленскому сейчас нужно выпросить как можно больше оружия. А для этого нужно серьезно напугать западных спонсоров, чтобы они раскошелились, добавил эксперт.Но если власти США, которые планируют операции, решат, что прорыв через "зубы дракона" невозможен, то одним из направлений может стать попытка выхода через Сумы на территорию РФ, уточнил полковник в отставке."Но вновь встаёт проблема лесистой заболоченной местности, которая не предполагает большого театра военных действий. А попытки проникновения диверсионными группами в расчете на то, что одна из них дойдет до Курской АЭС, это проблема, которую надо держать в уме нашему командованию", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Геннадия Подлесного: Если Россия бросит десант под Сумы и вернет остров Змеиный, то решит сразу две задачи читайте на сайте Украина.руО том, почему не стоит ожидать ни большой войны России и Запада, ни мира на Украине - в интервью Три идеи для мира от Дмитрия Выдрина: реальность, нормальность, моральность на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240808/1056767392.html
токмак
россия
азовское море
запорожское направление
крым
сумская область
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/07/1056726492_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_79d31265a62869a8df1f08cab9eea914.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
токмак, новости, россия, азовское море, владимир зеленский, всу, резервы, запорожское направление, крым, сумская область, оружие, запад, наступление
Токмак, Новости, Россия, Азовское море, Владимир Зеленский, ВСУ, резервы, Запорожское направление, Крым, Сумская область, оружие, Запад, наступление

Военный политолог о том, смогут ли 14 бригад ВСУ прорваться к Крыму или будут наступать под Сумами

06:20 10.08.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
Читать в
По словам Зеленского, у Киева подготовлено 14 бригад, это примерно до 30 тысяч человек. Скорее всего, эти резервы держат для того, чтобы попытаться выйти к Азовскому морю в направлении Токмака и отрезать Крым. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный
Рассуждать о резервах ВСУ можно исходя из того, что говорит Владимир Зеленский. По его словам, у ВСУ подготовлено 14 бригад, это примерно до 30 тысяч человек. Но из этих 14 бригад, по версии Зеленского, техникой укомплектовано только три, рассказал политолог.
Вооружение остальных бригад — это "автомат и героические лозунги". Но Зеленскому сейчас нужно выпросить как можно больше оружия. А для этого нужно серьезно напугать западных спонсоров, чтобы они раскошелились, добавил эксперт.
"Поэтому говорить о том, что из этих 14 бригад только три боеспособны, я бы не стал. И я думаю, что от 25 до 30 тысяч резерва у Зеленского есть. И этот резерв, скорее всего, он держит для того, чтобы все-таки попытаться выйти к Азовскому морю в направлении Токмака и отрезать Крым, пусть даже на несколько недель. Тогда они могли бы сказать, что деньги запада потрачены не зря", - подчеркнул Подлесный.
Но если власти США, которые планируют операции, решат, что прорыв через "зубы дракона" невозможен, то одним из направлений может стать попытка выхода через Сумы на территорию РФ, уточнил полковник в отставке.
"Но вновь встаёт проблема лесистой заболоченной местности, которая не предполагает большого театра военных действий. А попытки проникновения диверсионными группами в расчете на то, что одна из них дойдет до Курской АЭС, это проблема, которую надо держать в уме нашему командованию", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Геннадия Подлесного: Если Россия бросит десант под Сумы и вернет остров Змеиный, то решит сразу две задачи читайте на сайте Украина.ру
О том, почему не стоит ожидать ни большой войны России и Запада, ни мира на Украине - в интервью Три идеи для мира от Дмитрия Выдрина: реальность, нормальность, моральность на сайте Украина.ру
Виктор Кутырь интервью
8 августа, 16:43
Виктор Кутырь: ВСУ пытаются наступать в Курской области, чтобы решить для Киева четыре задачиУдаром по приграничным районам Курской области противник попытался отзеркалить наше наступление на Волчанск. Это традиционное украинское колесо генотьбы: то зрада, то перемога, эмоциональные качели. Уже все забыли, что происходит в Часов Яре, в Торецке. А там фронт ВСУ сыплется. И когда их аналитики просчитывали этот удар, они учли много факторов.
 
ТокмакНовостиРоссияАзовское мореВладимир ЗеленскийВСУрезервыЗапорожское направлениеКрымСумская областьоружиеЗападнаступление
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:30Негатив сменился всеобщим обожанием: Вайнер ответил, что заставило демократов резко полюбить Харрис
06:20Военный политолог о том, смогут ли 14 бригад ВСУ прорваться к Крыму или будут наступать под Сумами
06:10Царев объяснил, почему киевский режим "охладел" к Крымскому мосту
06:00Попахивает какой-то ловушкой: эксперт раскрыл, как в ситуации с F-16 Запад подбрасывает "ложные улики"
05:50Дураков с улиц возьмем? "Гоблин" объяснил, почему фильмов выпускают много, а посмотреть нечего
05:40Битва за Арктику уже идет: эксперт о том, как наступление ВС РФ и разгром ВСУ определят позиции России
05:30Решили по-быстрому: американист ответил, почему демократы поторопились со сменой Байдена на Харрис
05:20"Леопарды" и "Абрамсы" уже горят: эксперт объяснил, чем займется армия РФ после взятия Красноармейска
05:10Перенджиев рассказал, какой пазл США собирают в Арктике, и что из этого получается
05:00Битва транспортных коридоров: Политолог объяснил, зачем Британия пытается "влезть" на Южный Кавказ
19:31Майдан, санкции и оружие. Неочевидная подоплека экологических протестов в Сербии
18:30Воевать до последнего и цена Курской авантюры. Итоги 9 августа на Украине
18:19Украинская авантюра в Курской области: военно-политические цели
18:03Опубликовано видео: раненый военкор Евгений Поддубный после атаки дрона ловит попутку
18:03Глава МЧС России направил в Курскую область дополнительные силы и средства из Тулы
17:39Царёв объяснил, что является виной ситуации под Курском
17:36Воронежская область примет дополнительно более 200 человек из Курской области
17:33Жителей Курской области попросили не снимать работу ПВО и не разговаривать с незнакомцами
17:32В Минобороны РФ сообщили о потерях ВСУ за неделю
17:06Несколько дней или месяцев? Подполковник об атаке ВСУ на Курскую область
Лента новостейМолния