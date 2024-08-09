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Перехватили 19 дронов. Губернатор Липецкой области поблагодарил ВС РФ за защиту региона
Перехватили 19 дронов. Губернатор Липецкой области поблагодарил ВС РФ за защиту региона - 09.08.2024 Украина.ру
Перехватили 19 дронов. Губернатор Липецкой области поблагодарил ВС РФ за защиту региона
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов 9 августа в своем телеграм-канале поблагодарил российских военных, которые защитили регион и перехватили 19 украинских беспилотников
2024-08-09T10:15
2024-08-09T10:15
2024-08-09T10:15
беспилотники
новости
россия
черное море
липецк
дроны
катер
атака
губернатор
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"Прорвись они, жертв и разрушений могло быть гораздо больше. Спасибо вам от всех жителей. Слова огромной благодарности всем оперативным службам. Всем, кто устранял и продолжает устранять последствия атаки, обеспечивал эвакуацию жителей, обезвреживал обломки беспилотников, восстанавливал электроснабжение", - написал политик.Он отдельно поблагодарил местных жителей, которые не поддались панике, следовали указаниям и поддерживали друг друга.В ночь на пятницу российская система противовоздушной обороны уничтожила в небе над регионами РФ и Чёрным морем 75 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России.В ведомстве уточнили, что 26 беспилотников было уничтожено над Белгородской областью, 19 – над Липецкой, семь – над Курской, пять – над Брянской, четыре – над Воронежской, один - над Орловской, пять – над Республикой Крым, и еще восемь были сбиты над акваторией Черного моря.Также в Чёрном море уничтожено семь безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крыма.Артамонов принял решение отменить все развлекательные мероприятия в Липецкой области и выразил уверенность, что жители с пониманием отнесутся к этому решению.Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО сбила 75 украинских дронов и несколько катеров за ночь — Минобороны РФ на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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беспилотники, новости, россия, черное море, липецк, дроны, катер, атака, губернатор
беспилотники, Новости, Россия, Черное море, Липецк, дроны, катер, атака, губернатор
Перехватили 19 дронов. Губернатор Липецкой области поблагодарил ВС РФ за защиту региона
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов 9 августа в своем телеграм-канале поблагодарил российских военных, которые защитили регион и перехватили 19 украинских беспилотников
"Прорвись они, жертв и разрушений могло быть гораздо больше. Спасибо вам от всех жителей. Слова огромной благодарности всем оперативным службам. Всем, кто устранял и продолжает устранять последствия атаки, обеспечивал эвакуацию жителей, обезвреживал обломки беспилотников, восстанавливал электроснабжение", - написал политик.
Он отдельно поблагодарил местных жителей, которые не поддались панике, следовали указаниям и поддерживали друг друга.
"Сейчас Липецк и Липецкий район вернулись к своей обычной жизни. Противник может думать, что запугал нас. Но это не так. Мы вместе, а враг будет разбит. Победа будет за нами", - заверил Артамонов.
В ночь на пятницу российская система противовоздушной обороны уничтожила в небе над регионами РФ и Чёрным морем 75 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России.
В ведомстве уточнили, что 26 беспилотников было уничтожено над Белгородской областью, 19 – над Липецкой, семь – над Курской, пять – над Брянской, четыре – над Воронежской, один - над Орловской, пять – над Республикой Крым, и еще восемь были сбиты над акваторией Черного моря.
Также в Чёрном море уничтожено семь безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крыма.
Артамонов принял решение отменить все развлекательные мероприятия в Липецкой области и выразил уверенность, что жители с пониманием отнесутся к этому решению.