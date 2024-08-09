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Перехватили 19 дронов. Губернатор Липецкой области поблагодарил ВС РФ за защиту региона

Перехватили 19 дронов. Губернатор Липецкой области поблагодарил ВС РФ за защиту региона - 09.08.2024 Украина.ру

Перехватили 19 дронов. Губернатор Липецкой области поблагодарил ВС РФ за защиту региона

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов 9 августа в своем телеграм-канале поблагодарил российских военных, которые защитили регион и перехватили 19 украинских беспилотников

2024-08-09T10:15

2024-08-09T10:15

2024-08-09T10:15

беспилотники

новости

россия

черное море

липецк

дроны

катер

атака

губернатор

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"Прорвись они, жертв и разрушений могло быть гораздо больше. Спасибо вам от всех жителей. Слова огромной благодарности всем оперативным службам. Всем, кто устранял и продолжает устранять последствия атаки, обеспечивал эвакуацию жителей, обезвреживал обломки беспилотников, восстанавливал электроснабжение", - написал политик.Он отдельно поблагодарил местных жителей, которые не поддались панике, следовали указаниям и поддерживали друг друга.В ночь на пятницу российская система противовоздушной обороны уничтожила в небе над регионами РФ и Чёрным морем 75 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России.В ведомстве уточнили, что 26 беспилотников было уничтожено над Белгородской областью, 19 – над Липецкой, семь – над Курской, пять – над Брянской, четыре – над Воронежской, один - над Орловской, пять – над Республикой Крым, и еще восемь были сбиты над акваторией Черного моря.Также в Чёрном море уничтожено семь безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крыма.Артамонов принял решение отменить все развлекательные мероприятия в Липецкой области и выразил уверенность, что жители с пониманием отнесутся к этому решению.Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО сбила 75 украинских дронов и несколько катеров за ночь — Минобороны РФ на сайте Украина.ру.

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черное море

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беспилотники, новости, россия, черное море, липецк, дроны, катер, атака, губернатор