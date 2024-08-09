https://ukraina.ru/20240809/1056769284.html
"Я плодовитый": "Гоблин" ответил, что делать с российским интернетом
"Я плодовитый": "Гоблин" ответил, что делать с российским интернетом - 09.08.2024 Украина.ру
"Я плодовитый": "Гоблин" ответил, что делать с российским интернетом
Многие критикуют отечественные видеосервисы, например, RuTube. По какой причине он уступает YouTube, и что с этим делать? На эти вопросы в интервью изданию Украина.ру ответил известный публицист Дмитрий "Гоблин" Пучков
2024-08-09T05:10
2024-08-09T05:10
2024-08-09T05:10
новости
россия
дмитрий пучков
украина.ру
rutube
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Он заявил, что технических проблем у России в этом вопросе нет, так как "накупить серверов и проложить кабели толщиной с ногу слона" стране вполне по силам. Вопрос в технической части, и это самое удивительное, ведь российские юные программисты всех рвут на Олимпиадах."И вот у меня все время вопрос: это что, какая-то сложность, взять и украсть все на Западе и сделать здесь то же самое? В чем сложность-то? Вообще понять невозможно", - возмутился собеседник издания.Он отметил, что RuTube образца 2024 года по сравнению с собой двухгодичной давности - это абсолютно разные видеосервисы. Однако проблема все еще остается актуальной: платформа по-прежнему уступает YouTube, где люди могут быстрее и больше заработать.О чем еще "Гоблин" рассказал журналистам издания Украина.ру, можно прочитать в интервью О YouTube и RuTube, последних фильмах Гая Ричи, Макаревиче** и Пугачевой.**- Признан в РФ иностранным агентом.
https://ukraina.ru/20240806/1056709377.html
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новости, россия, дмитрий пучков, украина.ру, rutube, youtube, проблема, интернет
Новости, Россия, Дмитрий Пучков, Украина.ру, Rutube, Youtube, проблема, интернет
"Я плодовитый": "Гоблин" ответил, что делать с российским интернетом
Многие критикуют отечественные видеосервисы, например, RuTube. По какой причине он уступает YouTube, и что с этим делать? На эти вопросы в интервью изданию Украина.ру ответил известный публицист Дмитрий "Гоблин" Пучков
Он заявил, что технических проблем у России в этом вопросе нет, так как "накупить серверов и проложить кабели толщиной с ногу слона" стране вполне по силам. Вопрос в технической части, и это самое удивительное, ведь российские юные программисты всех рвут на Олимпиадах.
"И вот у меня все время вопрос: это что, какая-то сложность, взять и украсть все на Западе и сделать здесь то же самое? В чем сложность-то? Вообще понять невозможно", - возмутился собеседник издания.
Он отметил, что RuTube образца 2024 года по сравнению с собой двухгодичной давности - это абсолютно разные видеосервисы. Однако проблема все еще остается актуальной: платформа по-прежнему уступает YouTube, где люди могут быстрее и больше заработать.
"Грубо говоря, у меня, на YouTube, лежало пять с лишним тысяч роликов, я плодовитый. И за сутки их смотрели миллион раз. То есть, миллион просмотров за сутки набегало. На наших сервисах такого просто физически не может быть. Вот когда туда потекут рекламные деньги, всем будет вообще плевать, что там нравится нашим врагам, а что нет", - резюмировал Пучков.
О чем еще "Гоблин" рассказал журналистам издания Украина.ру, можно прочитать в интервью О YouTube и RuTube, последних фильмах Гая Ричи, Макаревиче** и Пугачевой
.
**- Признан в РФ иностранным агентом.