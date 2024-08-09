https://ukraina.ru/20240809/1056769284.html

"Я плодовитый": "Гоблин" ответил, что делать с российским интернетом

"Я плодовитый": "Гоблин" ответил, что делать с российским интернетом - 09.08.2024 Украина.ру

"Я плодовитый": "Гоблин" ответил, что делать с российским интернетом

Многие критикуют отечественные видеосервисы, например, RuTube. По какой причине он уступает YouTube, и что с этим делать? На эти вопросы в интервью изданию Украина.ру ответил известный публицист Дмитрий "Гоблин" Пучков

2024-08-09T05:10

2024-08-09T05:10

2024-08-09T05:10

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Он заявил, что технических проблем у России в этом вопросе нет, так как "накупить серверов и проложить кабели толщиной с ногу слона" стране вполне по силам. Вопрос в технической части, и это самое удивительное, ведь российские юные программисты всех рвут на Олимпиадах."И вот у меня все время вопрос: это что, какая-то сложность, взять и украсть все на Западе и сделать здесь то же самое? В чем сложность-то? Вообще понять невозможно", - возмутился собеседник издания.Он отметил, что RuTube образца 2024 года по сравнению с собой двухгодичной давности - это абсолютно разные видеосервисы. Однако проблема все еще остается актуальной: платформа по-прежнему уступает YouTube, где люди могут быстрее и больше заработать.О чем еще "Гоблин" рассказал журналистам издания Украина.ру, можно прочитать в интервью О YouTube и RuTube, последних фильмах Гая Ричи, Макаревиче** и Пугачевой.**- Признан в РФ иностранным агентом.

https://ukraina.ru/20240806/1056709377.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, дмитрий пучков, украина.ру, rutube, youtube, проблема, интернет