Идите лесом: "Гоблин" предложил решение проблемы YouTube

"Помню, как национал-предатели при Борисе Ельцине зазывали к нам "Голос Америки"*, Радио "Свобода"* и другие вражеские СМИ и ничего не запрещали. А это было неправильно. Да, "держать и не пущать" - это наше национальное. Но речь-то не про "держать и не пущать". Речь про то, чтобы гражданам внутри России предоставить точно такие же сервисы, а было бы неплохо, чтобы они были лучше. Все должно быть российское, случись чего, если американцы, например, дернут за рубильник. Разумное решение, вообще все интересное оттуда слить к нам. А вы, американцы, идите лесом. Вот так правильно", - сказал собеседник издания.