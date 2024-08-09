Идите лесом: "Гоблин" предложил решение проблемы YouTube - 09.08.2024 Украина.ру
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Идите лесом: "Гоблин" предложил решение проблемы YouTube
Идите лесом: "Гоблин" предложил решение проблемы YouTube - 09.08.2024 Украина.ру
Идите лесом: "Гоблин" предложил решение проблемы YouTube
Замедление работы YouTube в России и слухи о его скорой блокировке в интервью изданию Украина.ру прокомментировал известный публицист Дмитрий "Гоблин" Пучков... Украина.ру, 09.08.2024
2024-08-09T04:30
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россия
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Замедление работы YouTube в России и слухи о его скорой блокировке в интервью изданию Украина.ру прокомментировал известный публицист Дмитрий "Гоблин" Пучков. Параллельно он ответил, что России нужно предпринять, чтобы не оказаться в информационном вакууме.Пучков напомнил, что YouTube был создан в США для организации идеологического воздействия вовне. При этом российским телеканалам, например, Russia Today, работать на территории Америки запретили.Он добавил, что сейчас дела обстоят так, что тот же YouTube дает людям возможность заработать куда больше, чем на российских платформах. А должно быть абсолютно наоборот.О чем еще "Гоблин" рассказал журналистам издания Украина.ру, можно прочитать в интервью О YouTube и RuTube, последних фильмах Гая Ричи, Макаревиче** и Пугачевой.* - СМИ - иностранный агент.**- Признан в РФ иностранным агентом.
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новости, россия, дмитрий пучков, youtube, украина.ру, проблема
Новости, Россия, Дмитрий Пучков, Youtube, Украина.ру, проблема

Идите лесом: "Гоблин" предложил решение проблемы YouTube

04:30 09.08.2024
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкДмитрий Пучков
Дмитрий Пучков - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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Замедление работы YouTube в России и слухи о его скорой блокировке в интервью изданию Украина.ру прокомментировал известный публицист Дмитрий "Гоблин" Пучков. Параллельно он ответил, что России нужно предпринять, чтобы не оказаться в информационном вакууме.
Пучков напомнил, что YouTube был создан в США для организации идеологического воздействия вовне. При этом российским телеканалам, например, Russia Today, работать на территории Америки запретили.

"Помню, как национал-предатели при Борисе Ельцине зазывали к нам "Голос Америки"*, Радио "Свобода"* и другие вражеские СМИ и ничего не запрещали. А это было неправильно. Да, "держать и не пущать" - это наше национальное. Но речь-то не про "держать и не пущать". Речь про то, чтобы гражданам внутри России предоставить точно такие же сервисы, а было бы неплохо, чтобы они были лучше. Все должно быть российское, случись чего, если американцы, например, дернут за рубильник. Разумное решение, вообще все интересное оттуда слить к нам. А вы, американцы, идите лесом. Вот так правильно", - сказал собеседник издания.

Он добавил, что сейчас дела обстоят так, что тот же YouTube дает людям возможность заработать куда больше, чем на российских платформах. А должно быть абсолютно наоборот.
О чем еще "Гоблин" рассказал журналистам издания Украина.ру, можно прочитать в интервью О YouTube и RuTube, последних фильмах Гая Ричи, Макаревиче** и Пугачевой.
6 августа, 17:18
Цифровой империализм. Как платформы контролируют политику и что с этим делать"Цифровое неравенство" - одна из важнейших проблем современного человечества. Монополии, которые контролируют доступ к информации используют свое положение, чтобы влиять чуть ли не на все сферы общественной жизни. Есть ли выход?
* - СМИ - иностранный агент.
**- Признан в РФ иностранным агентом.
 
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