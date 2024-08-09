Идите лесом: "Гоблин" предложил решение проблемы YouTube
Замедление работы YouTube в России и слухи о его скорой блокировке в интервью изданию Украина.ру прокомментировал известный публицист Дмитрий "Гоблин" Пучков. Параллельно он ответил, что России нужно предпринять, чтобы не оказаться в информационном вакууме.
Пучков напомнил, что YouTube был создан в США для организации идеологического воздействия вовне. При этом российским телеканалам, например, Russia Today, работать на территории Америки запретили.
"Помню, как национал-предатели при Борисе Ельцине зазывали к нам "Голос Америки"*, Радио "Свобода"* и другие вражеские СМИ и ничего не запрещали. А это было неправильно. Да, "держать и не пущать" - это наше национальное. Но речь-то не про "держать и не пущать". Речь про то, чтобы гражданам внутри России предоставить точно такие же сервисы, а было бы неплохо, чтобы они были лучше. Все должно быть российское, случись чего, если американцы, например, дернут за рубильник. Разумное решение, вообще все интересное оттуда слить к нам. А вы, американцы, идите лесом. Вот так правильно", - сказал собеседник издания.
Он добавил, что сейчас дела обстоят так, что тот же YouTube дает людям возможность заработать куда больше, чем на российских платформах. А должно быть абсолютно наоборот.
О чем еще "Гоблин" рассказал журналистам издания Украина.ру, можно прочитать в интервью О YouTube и RuTube, последних фильмах Гая Ричи, Макаревиче** и Пугачевой.
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* - СМИ - иностранный агент.
**- Признан в РФ иностранным агентом.