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"Быстрого прорыва не будет": эксперт предположил, куда теперь может развернуться наступление ВС РФ

"Быстрого прорыва не будет": эксперт предположил, куда теперь может развернуться наступление ВС РФ - 09.08.2024 Украина.ру

"Быстрого прорыва не будет": эксперт предположил, куда теперь может развернуться наступление ВС РФ

Сейчас армия РФ может разворачивать свое наступление в любую сторону. Например, она может пойти на юг, чтобы свернуть фронт вдоль Волчьей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов

2024-08-09T04:20

2024-08-09T04:20

2024-08-09T04:20

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вс рф

прорыв

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Сейчас сложилась неприятная для ВСУ ситуация, потому что ВС РФ прорвали оборонительный рубеж реки Волчья. Войска прошли через оборонительные рубежи, которые вдоль рек с севера и с юга держит украинская пехота, рассказал эксперт.И теперь армия РФ может разворачивать свое наступление в любую сторону. Например, она может пойти на юг, чтобы свернуть фронт вдоль Волчьей, где стоит 25-я "стрелковая" бригада ВСУ, добавил он.С такими темпами наступления ВС РФ потребуется минимум две недели. Быстрого прорыва не будет. ВСУ могут перекинуть туда резервов, но это тоже будут чисто пехотные стрелковые подразделения, которые могут только занимать подготовленные рубежи, подчеркнул он."Этих подготовленных укреплений у них нет. Я не знаю, насколько эффективно они могут удержать нас в полях", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Россия загонит ВСУ в Гродовку и Новогродовку, а потом устроит им холодную осень и зиму читайте на сайте Украина.руПодробнее о том, как наступление "очеретинского цветка" угрожает уничтожением Запорожского фронта ВСУ - в интервью Олега Измайлова: Летняя тактика ВС России лишила ВСУ резервов, на Запорожье готовится котёл на сайте Украина.ру

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новости, россия, запорожье, алексей анпилогов, всу, 47-я бригада всу, наступление, вс рф, прорыв, резервы, донбасс, сво, свобода, шоссе