"Быстрого прорыва не будет": эксперт предположил, куда теперь может развернуться наступление ВС РФ
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкТанкист группировки "Центр" в танке Т-80 на Авдеевском направлении СВО
Сейчас армия РФ может разворачивать свое наступление в любую сторону. Например, она может пойти на юг, чтобы свернуть фронт вдоль Волчьей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Сейчас сложилась неприятная для ВСУ ситуация, потому что ВС РФ прорвали оборонительный рубеж реки Волчья. Войска прошли через оборонительные рубежи, которые вдоль рек с севера и с юга держит украинская пехота, рассказал эксперт.
И теперь армия РФ может разворачивать свое наступление в любую сторону. Например, она может пойти на юг, чтобы свернуть фронт вдоль Волчьей, где стоит 25-я "стрелковая" бригада ВСУ, добавил он.
"Мы можем пойти на север, где стоит 47-я бригада, форсировать Казенный Торец и выйти к основному рокадному шоссе. А можем просто продолжать давление на Красноармейск, где сходятся все дороги, чтобы окончательно разрезать этот позиционный фронт", - отметил Анпилогов.
С такими темпами наступления ВС РФ потребуется минимум две недели. Быстрого прорыва не будет. ВСУ могут перекинуть туда резервов, но это тоже будут чисто пехотные стрелковые подразделения, которые могут только занимать подготовленные рубежи, подчеркнул он.
"Этих подготовленных укреплений у них нет. Я не знаю, насколько эффективно они могут удержать нас в полях", - заключил собеседник издания.
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