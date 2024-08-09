"Быстрого прорыва не будет": эксперт предположил, куда теперь может развернуться наступление ВС РФ - 09.08.2024 Украина.ру
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"Быстрого прорыва не будет": эксперт предположил, куда теперь может развернуться наступление ВС РФ
"Быстрого прорыва не будет": эксперт предположил, куда теперь может развернуться наступление ВС РФ - 09.08.2024 Украина.ру
"Быстрого прорыва не будет": эксперт предположил, куда теперь может развернуться наступление ВС РФ
Сейчас армия РФ может разворачивать свое наступление в любую сторону. Например, она может пойти на юг, чтобы свернуть фронт вдоль Волчьей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
2024-08-09T04:20
2024-08-09T04:20
новости
россия
запорожье
алексей анпилогов
всу
47-я бригада всу
наступление
вс рф
прорыв
резервы
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Сейчас сложилась неприятная для ВСУ ситуация, потому что ВС РФ прорвали оборонительный рубеж реки Волчья. Войска прошли через оборонительные рубежи, которые вдоль рек с севера и с юга держит украинская пехота, рассказал эксперт.И теперь армия РФ может разворачивать свое наступление в любую сторону. Например, она может пойти на юг, чтобы свернуть фронт вдоль Волчьей, где стоит 25-я "стрелковая" бригада ВСУ, добавил он.С такими темпами наступления ВС РФ потребуется минимум две недели. Быстрого прорыва не будет. ВСУ могут перекинуть туда резервов, но это тоже будут чисто пехотные стрелковые подразделения, которые могут только занимать подготовленные рубежи, подчеркнул он."Этих подготовленных укреплений у них нет. Я не знаю, насколько эффективно они могут удержать нас в полях", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Россия загонит ВСУ в Гродовку и Новогродовку, а потом устроит им холодную осень и зиму читайте на сайте Украина.руПодробнее о том, как наступление "очеретинского цветка" угрожает уничтожением Запорожского фронта ВСУ - в интервью Олега Измайлова: Летняя тактика ВС России лишила ВСУ резервов, на Запорожье готовится котёл на сайте Украина.ру
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новости, россия, запорожье, алексей анпилогов, всу, 47-я бригада всу, наступление, вс рф, прорыв, резервы, донбасс, сво, свобода, шоссе
Новости, Россия, Запорожье, Алексей Анпилогов, ВСУ, 47-я бригада ВСУ, наступление, ВС РФ, прорыв, резервы, Донбасс, СВО, свобода, шоссе

"Быстрого прорыва не будет": эксперт предположил, куда теперь может развернуться наступление ВС РФ

04:20 09.08.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкТанкист группировки "Центр" в танке Т-80 на Авдеевском направлении СВО
Танкист группировки Центр в танке Т-80 на Авдеевском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Читать в
Сейчас армия РФ может разворачивать свое наступление в любую сторону. Например, она может пойти на юг, чтобы свернуть фронт вдоль Волчьей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Сейчас сложилась неприятная для ВСУ ситуация, потому что ВС РФ прорвали оборонительный рубеж реки Волчья. Войска прошли через оборонительные рубежи, которые вдоль рек с севера и с юга держит украинская пехота, рассказал эксперт.
И теперь армия РФ может разворачивать свое наступление в любую сторону. Например, она может пойти на юг, чтобы свернуть фронт вдоль Волчьей, где стоит 25-я "стрелковая" бригада ВСУ, добавил он.
"Мы можем пойти на север, где стоит 47-я бригада, форсировать Казенный Торец и выйти к основному рокадному шоссе. А можем просто продолжать давление на Красноармейск, где сходятся все дороги, чтобы окончательно разрезать этот позиционный фронт", - отметил Анпилогов.
С такими темпами наступления ВС РФ потребуется минимум две недели. Быстрого прорыва не будет. ВСУ могут перекинуть туда резервов, но это тоже будут чисто пехотные стрелковые подразделения, которые могут только занимать подготовленные рубежи, подчеркнул он.
"Этих подготовленных укреплений у них нет. Я не знаю, насколько эффективно они могут удержать нас в полях", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Россия загонит ВСУ в Гродовку и Новогродовку, а потом устроит им холодную осень и зиму читайте на сайте Украина.ру
Подробнее о том, как наступление "очеретинского цветка" угрожает уничтожением Запорожского фронта ВСУ - в интервью Олега Измайлова: Летняя тактика ВС России лишила ВСУ резервов, на Запорожье готовится котёл на сайте Украина.ру
Геннадий Подлесный интервью
6 августа, 19:30
Геннадий Подлесный: Если Россия бросит десант под Сумы и вернет остров Змеиный, то решит сразу две задачиЧто касается создания буферной зоны в той же Сумской и Черниговской областях, то здесь тоже идут не столь афишируемые боевые действия. Буферная зона здесь создается методом диверсионных групп, которые заходят на территорию Сумской области и проводят там операции, налетами наших ВКС, но информация об этом должна подаваться открыто.
 
НовостиРоссияЗапорожьеАлексей АнпилоговВСУ47-я бригада ВСУнаступлениеВС РФпрорыврезервыДонбассСВОсвободашоссе
 
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