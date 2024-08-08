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Военный опыт Украины и Ближнего Востока обсудят на конференции в Пентагоне
Военный опыт Украины и Ближнего Востока обсудят на конференции в Пентагоне - 08.08.2024 Украина.ру
Военный опыт Украины и Ближнего Востока обсудят на конференции в Пентагоне
Минобороны США намерено обсудить модернизацию армии исходя из опыта вооружённых конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. Об этом говорится в повестке сентябрьской конференции, анонсированной организаторами конференции Defense News. Мероприятие состоится в Пентагон-сити (Вашингтон, США)
2024-08-08T10:40
2024-08-08T10:40
2024-08-08T10:40
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В повестке конференции 4 сентября, в частности, обозначена "модернизация армии и её тактики боя". В этом контексте упомянута и российская специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины."Поскольку конфликты на Украине и Ближнем Востоке продолжаются, армия смотрит на то, как ей нужно адаптироваться к новой реальности ведения войны, и как её стратегия модернизации может помочь справиться с проблемами современного поля боя. Среди задач — определение необходимых возможностей боевых машин, действующих в оспариваемых и труднодоступных местах, а также будущее армейской авиации", - говорится в анонсе.Также на конференции запланировано рассмотреть вопросы реорганизации и оптимизации парка ВВС. Отдельным блогом вопросов заявлено "создание космической инфраструктуры" с учётом наземных военных операций.Будет также рассмотрено расширение беспилотной техники ВМФ, технологические приоритеты морской пехоты США инновационные и другие вопросы, представляющие важность для военной мощи Соединённых Штатов.США поставили на Украину военную технику, оружие и снаряжение, использовавшееся ВСУ в нападении на Курскую область 6 августа. О последствиях такой политики – в публикации Украина.ру "Идти до Киева и дальше": Медведев призвал ВС РФ отбросить ограничения после атаки на Курскую область
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, ближний восток, сша, пентагон, минобороны, ввс, вмф, всу, сво, россия, конференция
Новости, Украина, Ближний Восток, США, Пентагон, Минобороны, ВВС, ВМФ, ВСУ, СВО, Россия, конференция
Военный опыт Украины и Ближнего Востока обсудят на конференции в Пентагоне
Минобороны США намерено обсудить модернизацию армии исходя из опыта вооружённых конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. Об этом говорится в повестке сентябрьской конференции, анонсированной организаторами конференции Defense News. Мероприятие состоится в Пентагон-сити (Вашингтон, США)
В повестке конференции 4 сентября, в частности, обозначена "модернизация армии и её тактики боя". В этом контексте упомянута и российская специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины.
"Поскольку конфликты на Украине и Ближнем Востоке продолжаются, армия смотрит на то, как ей нужно адаптироваться к новой реальности ведения войны, и как её стратегия модернизации может помочь справиться с проблемами современного поля боя. Среди задач — определение необходимых возможностей боевых машин, действующих в оспариваемых и труднодоступных местах, а также будущее армейской авиации", - говорится в анонсе.
Также на конференции запланировано
рассмотреть вопросы реорганизации и оптимизации парка ВВС. Отдельным блогом вопросов заявлено "создание космической инфраструктуры" с учётом наземных военных операций.
Будет также рассмотрено расширение беспилотной техники ВМФ, технологические приоритеты морской пехоты США инновационные и другие вопросы, представляющие важность для военной мощи Соединённых Штатов.
США поставили на Украину военную технику, оружие и снаряжение, использовавшееся ВСУ в нападении на Курскую область 6 августа. О последствиях такой политики – в публикации Украина.ру "Идти до Киева и дальше": Медведев призвал ВС РФ отбросить ограничения после атаки на Курскую область