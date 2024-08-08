Военный опыт Украины и Ближнего Востока обсудят на конференции в Пентагоне - 08.08.2024 Украина.ру
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Военный опыт Украины и Ближнего Востока обсудят на конференции в Пентагоне
Военный опыт Украины и Ближнего Востока обсудят на конференции в Пентагоне - 08.08.2024 Украина.ру
Военный опыт Украины и Ближнего Востока обсудят на конференции в Пентагоне
Минобороны США намерено обсудить модернизацию армии исходя из опыта вооружённых конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. Об этом говорится в повестке сентябрьской конференции, анонсированной организаторами конференции Defense News. Мероприятие состоится в Пентагон-сити (Вашингтон, США)
2024-08-08T10:40
2024-08-08T10:40
новости
украина
ближний восток
сша
пентагон
минобороны
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В повестке конференции 4 сентября, в частности, обозначена "модернизация армии и её тактики боя". В этом контексте упомянута и российская специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины."Поскольку конфликты на Украине и Ближнем Востоке продолжаются, армия смотрит на то, как ей нужно адаптироваться к новой реальности ведения войны, и как её стратегия модернизации может помочь справиться с проблемами современного поля боя. Среди задач — определение необходимых возможностей боевых машин, действующих в оспариваемых и труднодоступных местах, а также будущее армейской авиации", - говорится в анонсе.Также на конференции запланировано рассмотреть вопросы реорганизации и оптимизации парка ВВС. Отдельным блогом вопросов заявлено "создание космической инфраструктуры" с учётом наземных военных операций.Будет также рассмотрено расширение беспилотной техники ВМФ, технологические приоритеты морской пехоты США инновационные и другие вопросы, представляющие важность для военной мощи Соединённых Штатов.США поставили на Украину военную технику, оружие и снаряжение, использовавшееся ВСУ в нападении на Курскую область 6 августа. О последствиях такой политики – в публикации Украина.ру "Идти до Киева и дальше": Медведев призвал ВС РФ отбросить ограничения после атаки на Курскую область
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Новости
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, ближний восток, сша, пентагон, минобороны, ввс, вмф, всу, сво, россия, конференция
Новости, Украина, Ближний Восток, США, Пентагон, Минобороны, ВВС, ВМФ, ВСУ, СВО, Россия, конференция

Военный опыт Украины и Ближнего Востока обсудят на конференции в Пентагоне

10:40 08.08.2024
 
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© РИА Новости . Стрингер
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Минобороны США намерено обсудить модернизацию армии исходя из опыта вооружённых конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. Об этом говорится в повестке сентябрьской конференции, анонсированной организаторами конференции Defense News. Мероприятие состоится в Пентагон-сити (Вашингтон, США)
В повестке конференции 4 сентября, в частности, обозначена "модернизация армии и её тактики боя". В этом контексте упомянута и российская специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины.
"Поскольку конфликты на Украине и Ближнем Востоке продолжаются, армия смотрит на то, как ей нужно адаптироваться к новой реальности ведения войны, и как её стратегия модернизации может помочь справиться с проблемами современного поля боя. Среди задач — определение необходимых возможностей боевых машин, действующих в оспариваемых и труднодоступных местах, а также будущее армейской авиации", - говорится в анонсе.
Также на конференции запланировано рассмотреть вопросы реорганизации и оптимизации парка ВВС. Отдельным блогом вопросов заявлено "создание космической инфраструктуры" с учётом наземных военных операций.
Будет также рассмотрено расширение беспилотной техники ВМФ, технологические приоритеты морской пехоты США инновационные и другие вопросы, представляющие важность для военной мощи Соединённых Штатов.
США поставили на Украину военную технику, оружие и снаряжение, использовавшееся ВСУ в нападении на Курскую область 6 августа. О последствиях такой политики – в публикации Украина.ру "Идти до Киева и дальше": Медведев призвал ВС РФ отбросить ограничения после атаки на Курскую область
 
НовостиУкраинаБлижний ВостокСШАПентагонМинобороныВВСВМФВСУСВОРоссияконференция
 
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