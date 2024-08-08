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"Идти до Киева и дальше": Медведев призвал ВС РФ отбросить ограничения после атаки на Курскую область

"Идти до Киева и дальше": Медведев призвал ВС РФ отбросить ограничения после атаки на Курскую область - 08.08.2024 Украина.ру

"Идти до Киева и дальше": Медведев призвал ВС РФ отбросить ограничения после атаки на Курскую область

После событий в Курской области спецоперация должна приобрести экстерриториальный характер, России можно и нужно идти на земли пока еще существующей Украины - до Одессы, Харькова, Николаева, Киева и дальше. Об этом заявил в своем телеграм-канале зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев

2024-08-08T08:06

2024-08-08T08:06

2024-08-08T08:10

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Он указал, что украинцы проникли на приграничные территории из желания "выгодно показать остатки иссякающих сил своим хозяевам для получения новой порции денег и оружия".По словам политика, с этого момента СВО должна приобрести открыто экстерриториальный характер.Медведев пожелал выздоровления раненым и заверил, что лучшей памятью о погибших станет "тщательно продуманное возмездие".Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области.Их продвижение вглубь территории РФ было остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков.Он заверил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.Подробнее об обстановке в Курской области - в материале Егора Леева Курская область: заявление Путина, прогноз Герасимова и эвакуация на Сумщине. Итоги 7 августа на Украине на сайте Украина.ру.

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новости, курская область, россия, украина, вооруженные силы украины, дмитрий медведев, совбез, генштаб