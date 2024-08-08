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Жизнь населения станет невыносимой: Анпилогов о том, почему грядущая зима будет роковой для Украины

Жизнь населения станет невыносимой: Анпилогов о том, почему грядущая зима будет роковой для Украины - 08.08.2024 Украина.ру

Жизнь населения станет невыносимой: Анпилогов о том, почему грядущая зима будет роковой для Украины

Если киевский режим продолжит бессмысленное сопротивление и не пойдет на переговоры, жизнь его населения может стать просто невыносимой. Уже сейчас в украинских городах ежесуточно происходят веерные отключения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов

2024-08-08T03:00

2024-08-08T03:00

2024-08-08T03:00

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Кайзеровская Германия весной 1918 года на фоне захваченной Украины собиралась воевать до победного конца, а уже в сентябре генералы заявили, что не могут сражаться и что надо подписать перемирие, которое Антанта потом превратила в безоговорочную капитуляцию, рассказал эксперт.То есть Германия вроде бы могла сражаться (война даже не шла на ее территории), но по факту это было невозможно, уточнил он.Для Украины температура -5 или -10 – это серьезные морозы. Если отсутствует электричество, то просто невозможно запустить систему водоснабжения и систему отопления, отметил специалист."Электрические наносы должны 24 часа в сутки прокачивать теплоносители. А сейчас в украинских городах летом ежесуточно происходят веерные отключения на пять-шесть часов", - констатировал эксперт.Если киевский режим продолжит бессмысленное сопротивление и не пойдет с нами на переговоры, жизнь его населения может стать просто невыносимой, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Россия загонит ВСУ в Гродовку и Новогродовку, а потом устроит им холодную осень и зиму читайте на сайте Украина.руО том, почему Россия встала между двух огней, пока Иран выбирает как ответить Израилю - в интервью Леонида Савина: Украина сдувается, а Ближний Восток раздулся — есть риск большой войны на сайте Украина.ру

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новости, украина, россия, германия, алексей анпилогов, первая мировая война, энергетика, население, зима, отопление