Жизнь населения станет невыносимой: Анпилогов о том, почему грядущая зима будет роковой для Украины - 08.08.2024 Украина.ру
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Жизнь населения станет невыносимой: Анпилогов о том, почему грядущая зима будет роковой для Украины
Жизнь населения станет невыносимой: Анпилогов о том, почему грядущая зима будет роковой для Украины - 08.08.2024 Украина.ру
Жизнь населения станет невыносимой: Анпилогов о том, почему грядущая зима будет роковой для Украины
Если киевский режим продолжит бессмысленное сопротивление и не пойдет на переговоры, жизнь его населения может стать просто невыносимой. Уже сейчас в украинских городах ежесуточно происходят веерные отключения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
2024-08-08T03:00
2024-08-08T03:00
новости
украина
россия
германия
алексей анпилогов
первая мировая война
энергетика
население
зима
отопление
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Кайзеровская Германия весной 1918 года на фоне захваченной Украины собиралась воевать до победного конца, а уже в сентябре генералы заявили, что не могут сражаться и что надо подписать перемирие, которое Антанта потом превратила в безоговорочную капитуляцию, рассказал эксперт.То есть Германия вроде бы могла сражаться (война даже не шла на ее территории), но по факту это было невозможно, уточнил он.Для Украины температура -5 или -10 – это серьезные морозы. Если отсутствует электричество, то просто невозможно запустить систему водоснабжения и систему отопления, отметил специалист."Электрические наносы должны 24 часа в сутки прокачивать теплоносители. А сейчас в украинских городах летом ежесуточно происходят веерные отключения на пять-шесть часов", - констатировал эксперт.Если киевский режим продолжит бессмысленное сопротивление и не пойдет с нами на переговоры, жизнь его населения может стать просто невыносимой, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Россия загонит ВСУ в Гродовку и Новогродовку, а потом устроит им холодную осень и зиму читайте на сайте Украина.руО том, почему Россия встала между двух огней, пока Иран выбирает как ответить Израилю - в интервью Леонида Савина: Украина сдувается, а Ближний Восток раздулся — есть риск большой войны на сайте Украина.ру
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новости, украина, россия, германия, алексей анпилогов, первая мировая война, энергетика, население, зима, отопление
Новости, Украина, Россия, Германия, Алексей Анпилогов, Первая мировая война, энергетика, население, зима, отопление

Жизнь населения станет невыносимой: Анпилогов о том, почему грядущая зима будет роковой для Украины

03:00 08.08.2024
 
© Украина.ру/СтрингерКиев Украина нищий переход попрошайка пенсионер, бомж, старуха нищета
Киев Украина нищий переход попрошайка пенсионер, бомж, старуха нищета
© Украина.ру/Стрингер
Читать в
Если киевский режим продолжит бессмысленное сопротивление и не пойдет на переговоры, жизнь его населения может стать просто невыносимой. Уже сейчас в украинских городах ежесуточно происходят веерные отключения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Кайзеровская Германия весной 1918 года на фоне захваченной Украины собиралась воевать до победного конца, а уже в сентябре генералы заявили, что не могут сражаться и что надо подписать перемирие, которое Антанта потом превратила в безоговорочную капитуляцию, рассказал эксперт.
То есть Германия вроде бы могла сражаться (война даже не шла на ее территории), но по факту это было невозможно, уточнил он.
"Кстати, зима 1916 года была для Германии особенно голодной и холодной, когда вся страна ела репу, которую с горькой усмешкой называли "немецким ананасом". Нынешняя зима, в которую Украина влетает с разрушенной энергетикой, тоже может стать для нее роковой", - подчеркнул Анпилогов.
Для Украины температура -5 или -10 – это серьезные морозы. Если отсутствует электричество, то просто невозможно запустить систему водоснабжения и систему отопления, отметил специалист.
"Электрические наносы должны 24 часа в сутки прокачивать теплоносители. А сейчас в украинских городах летом ежесуточно происходят веерные отключения на пять-шесть часов", - констатировал эксперт.
Если киевский режим продолжит бессмысленное сопротивление и не пойдет с нами на переговоры, жизнь его населения может стать просто невыносимой, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Россия загонит ВСУ в Гродовку и Новогродовку, а потом устроит им холодную осень и зиму читайте на сайте Украина.ру
О том, почему Россия встала между двух огней, пока Иран выбирает как ответить Израилю - в интервью Леонида Савина: Украина сдувается, а Ближний Восток раздулся — есть риск большой войны на сайте Украина.ру
Андрей Грозин интервью - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
5 августа, 17:48
Андрей Грозин: Если к Тель-Авиву подойдут арабские танки, Израиль нажмет ядерную кнопку не задумываясьСегодня Израиль кажется более расслабленным и более готовым к употреблению плотоядными соседями, чем лет десять назад. Но, тем не менее, это все-таки государство, которое состоялось. И за ним стоят американцы. Неважно, будут ли это дедушки умирающие или дедушки энергичные. Они будут поддерживать Израиль до конца.
 
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