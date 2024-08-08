Жизнь населения станет невыносимой: Анпилогов о том, почему грядущая зима будет роковой для Украины
© Украина.ру/СтрингерКиев Украина нищий переход попрошайка пенсионер, бомж, старуха нищета
© Украина.ру/Стрингер
Если киевский режим продолжит бессмысленное сопротивление и не пойдет на переговоры, жизнь его населения может стать просто невыносимой. Уже сейчас в украинских городах ежесуточно происходят веерные отключения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Кайзеровская Германия весной 1918 года на фоне захваченной Украины собиралась воевать до победного конца, а уже в сентябре генералы заявили, что не могут сражаться и что надо подписать перемирие, которое Антанта потом превратила в безоговорочную капитуляцию, рассказал эксперт.
То есть Германия вроде бы могла сражаться (война даже не шла на ее территории), но по факту это было невозможно, уточнил он.
"Кстати, зима 1916 года была для Германии особенно голодной и холодной, когда вся страна ела репу, которую с горькой усмешкой называли "немецким ананасом". Нынешняя зима, в которую Украина влетает с разрушенной энергетикой, тоже может стать для нее роковой", - подчеркнул Анпилогов.
Для Украины температура -5 или -10 – это серьезные морозы. Если отсутствует электричество, то просто невозможно запустить систему водоснабжения и систему отопления, отметил специалист.
"Электрические наносы должны 24 часа в сутки прокачивать теплоносители. А сейчас в украинских городах летом ежесуточно происходят веерные отключения на пять-шесть часов", - констатировал эксперт.
Если киевский режим продолжит бессмысленное сопротивление и не пойдет с нами на переговоры, жизнь его населения может стать просто невыносимой, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Россия загонит ВСУ в Гродовку и Новогродовку, а потом устроит им холодную осень и зиму читайте на сайте Украина.ру
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