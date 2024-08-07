Сложение после вычитания: в Донецке рассказали, как в ВСУ подходят решают проблему дефицита живой силы - 07.08.2024 Украина.ру
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Сложение после вычитания: в Донецке рассказали, как в ВСУ подходят решают проблему дефицита живой силы
Сложение после вычитания: в Донецке рассказали, как в ВСУ подходят решают проблему дефицита живой силы - 07.08.2024 Украина.ру
Сложение после вычитания: в Донецке рассказали, как в ВСУ подходят решают проблему дефицита живой силы
Подразделения ВСУ, воюющие в Донбассе, испытывают проблемы с живой силой, потому что ее перемалывают ВС РФ. Чтобы восполнить обескровленные части, к более крупным из них украинское командование присоединяет более мелкие
2024-08-07T05:10
2024-08-07T05:10
новости
александр чаленко
украина.ру
всу
дефицит
донецк
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Об этом автору издания Украина.ру Александру Чаленко рассказала донецкий волонтер Елена Бобкова."Так, к 57-й бригаде ВСУ присоединили грузинский отряд и штурмовой батальон под названием "Шалена зграя" ("Безумная стая"), где воюют в том числе и чеченцы. Из шести территориальных бригад, которые выполняли комендантские функции в тылу, созданы новые подразделения, которые будут отправлены на фронт. Правда, их проблема заключается в том, что для них нет бронетехники", - процитировал Чаленко собеседницу издания.Другие подробности, а также информацию о происходящем на Донецком направлении СВО можно прочитать в материале автора издания Украина.ру Александра Чаленко Донецкий фронт. Красногоровка почти освобождена, российская армия приближается к Угледару с севера.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов отметил, что потери становятся для противника все более болезненными, и их не успевает восполнять даже насильственный рекрутинг на улицах украинских городов. Параллельно буксует и переформатирование резервов, командование ВСУ попросту не успевает выполнять эту задачу."Когда неделю назад российские войска прорвались в районе Новоселовки Первой и Прогресса, сразу два батальона 150 или 151-й бригады ВСУ попали в окружение (это новая бригада, поэтому и номер у нее больше 100). А почему? Потому что они не представляли себе специфику этой маневренной войны", - резюмировал Анпилогов.Журналист, член Союза писателей России, автор книги "Донбасс для чайников" и редактор Телеграм-канала "Донбасс решает" Олег Измайлов также прокомментировал тему украинских потерь, отвечая на вопрос о том, сможет ли ВСУ справиться с "очеретинским цветком".По его мнению, украинское командование уже не в силах ничего изменить, и одна из причин тому - мобилизационные резервы врага уже исчерпаны, а "дядечки 45-50 лет", пойманные на улицах украинских городов, "не бог весть какие солдаты".Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов сообщил, что безвозвратные потери ВСУ превысили 700 тысяч человек.
https://ukraina.ru/20240806/1056687681.html
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новости, александр чаленко, украина.ру, всу, дефицит, донецк
Новости, Александр Чаленко, Украина.ру, ВСУ, дефицит, Донецк

Сложение после вычитания: в Донецке рассказали, как в ВСУ подходят решают проблему дефицита живой силы

05:10 07.08.2024
 
Вдовы погибших боевиков ВСУ через суды решают вопросы о выделении компенсации
Вдовы погибших боевиков ВСУ через суды решают вопросы о выделении компенсации
Читать в
Подразделения ВСУ, воюющие в Донбассе, испытывают проблемы с живой силой, потому что ее перемалывают ВС РФ. Чтобы восполнить обескровленные части, к более крупным из них украинское командование присоединяет более мелкие
Об этом автору издания Украина.ру Александру Чаленко рассказала донецкий волонтер Елена Бобкова.
"Так, к 57-й бригаде ВСУ присоединили грузинский отряд и штурмовой батальон под названием "Шалена зграя" ("Безумная стая"), где воюют в том числе и чеченцы. Из шести территориальных бригад, которые выполняли комендантские функции в тылу, созданы новые подразделения, которые будут отправлены на фронт. Правда, их проблема заключается в том, что для них нет бронетехники", - процитировал Чаленко собеседницу издания.
Другие подробности, а также информацию о происходящем на Донецком направлении СВО можно прочитать в материале автора издания Украина.ру Александра Чаленко Донецкий фронт. Красногоровка почти освобождена, российская армия приближается к Угледару с севера.
Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов отметил, что потери становятся для противника все более болезненными, и их не успевает восполнять даже насильственный рекрутинг на улицах украинских городов. Параллельно буксует и переформатирование резервов, командование ВСУ попросту не успевает выполнять эту задачу.
"Когда неделю назад российские войска прорвались в районе Новоселовки Первой и Прогресса, сразу два батальона 150 или 151-й бригады ВСУ попали в окружение (это новая бригада, поэтому и номер у нее больше 100). А почему? Потому что они не представляли себе специфику этой маневренной войны", - резюмировал Анпилогов.
- РИА Новости, 1920, 06.08.2024
Вчера, 03:10
Потери ВСУ и дорога на Киев: Анпилогов о том, почему число украинских бригад перевалило за сотню
Журналист, член Союза писателей России, автор книги "Донбасс для чайников" и редактор Телеграм-канала "Донбасс решает" Олег Измайлов также прокомментировал тему украинских потерь, отвечая на вопрос о том, сможет ли ВСУ справиться с "очеретинским цветком".
По его мнению, украинское командование уже не в силах ничего изменить, и одна из причин тому - мобилизационные резервы врага уже исчерпаны, а "дядечки 45-50 лет", пойманные на улицах украинских городов, "не бог весть какие солдаты".
Олег Измайлов интервью
Вчера, 06:30
Олег Измайлов: Летняя тактика ВС России лишила ВСУ резервов, на Запорожье готовится котёлБольшое количество ложных в кавычках наступлений позволяет предположить, что российское командование играет с ВСУ, как кот с мышью. Это система, которая создает у украинской стороны полную неуверенность и невозможность планировать. Они не знают, в каком месте начнется в следующий раз российское наступление и как и за счет чего его купировать
Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов сообщил, что безвозвратные потери ВСУ превысили 700 тысяч человек.
 
НовостиАлександр ЧаленкоУкраина.руВСУдефицитДонецк
 
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Заголовок открываемого материала
06:00"Слишком много погибших и дезертиров": эксперт о том, почему мобилизация не может восполнить потери ВСУ
05:50Идем в западной границе ДНР: в Донецке рассказали новости с фронта
05:50"Полицейских, ТЦК и СБУ – на фронт!" Украинские эксперты о протестных настроениях в стране
05:40"Очеретинский цветок" распустился в пяти направлениях, но ВСУ не знают, где будет новый удар - Измайлов
05:30Второй пульт и "Баба-Яга": в Донецке раскрыли, на какие ухищрения идут ВСУ, чтобы атаковать город
05:20"Наши войска зашли в Дзержинск": эксперт рассказал, как ВС РФ берут в окружение ВСУ в Новгородском
05:10Сложение после вычитания: в Донецке рассказали, как в ВСУ подходят решают проблему дефицита живой силы
05:00"Долго не продержатся": Алехин раскрыл, как "кровавое болото" под Харьковом затягивает тысячи солдат ВСУ
04:50Перенджиев о значимости Красноармейска, и сроках его освобождения
04:40Алёхин раскрыл, как ВСУ стягивают под Харьков крупные резервы, попавшись на "обманку" Генштаба ВС РФ
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04:20Покровское направление: Анпилогов о том, почему бригады ВСУ теряют "Абрамсы" и превращаются в пехоту
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