https://ukraina.ru/20240807/1056703460.html

Сложение после вычитания: в Донецке рассказали, как в ВСУ подходят решают проблему дефицита живой силы

Сложение после вычитания: в Донецке рассказали, как в ВСУ подходят решают проблему дефицита живой силы - 07.08.2024 Украина.ру

Сложение после вычитания: в Донецке рассказали, как в ВСУ подходят решают проблему дефицита живой силы

Подразделения ВСУ, воюющие в Донбассе, испытывают проблемы с живой силой, потому что ее перемалывают ВС РФ. Чтобы восполнить обескровленные части, к более крупным из них украинское командование присоединяет более мелкие

2024-08-07T05:10

2024-08-07T05:10

2024-08-07T05:10

новости

александр чаленко

украина.ру

всу

дефицит

донецк

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Об этом автору издания Украина.ру Александру Чаленко рассказала донецкий волонтер Елена Бобкова."Так, к 57-й бригаде ВСУ присоединили грузинский отряд и штурмовой батальон под названием "Шалена зграя" ("Безумная стая"), где воюют в том числе и чеченцы. Из шести территориальных бригад, которые выполняли комендантские функции в тылу, созданы новые подразделения, которые будут отправлены на фронт. Правда, их проблема заключается в том, что для них нет бронетехники", - процитировал Чаленко собеседницу издания.Другие подробности, а также информацию о происходящем на Донецком направлении СВО можно прочитать в материале автора издания Украина.ру Александра Чаленко Донецкий фронт. Красногоровка почти освобождена, российская армия приближается к Угледару с севера.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов отметил, что потери становятся для противника все более болезненными, и их не успевает восполнять даже насильственный рекрутинг на улицах украинских городов. Параллельно буксует и переформатирование резервов, командование ВСУ попросту не успевает выполнять эту задачу."Когда неделю назад российские войска прорвались в районе Новоселовки Первой и Прогресса, сразу два батальона 150 или 151-й бригады ВСУ попали в окружение (это новая бригада, поэтому и номер у нее больше 100). А почему? Потому что они не представляли себе специфику этой маневренной войны", - резюмировал Анпилогов.Журналист, член Союза писателей России, автор книги "Донбасс для чайников" и редактор Телеграм-канала "Донбасс решает" Олег Измайлов также прокомментировал тему украинских потерь, отвечая на вопрос о том, сможет ли ВСУ справиться с "очеретинским цветком".По его мнению, украинское командование уже не в силах ничего изменить, и одна из причин тому - мобилизационные резервы врага уже исчерпаны, а "дядечки 45-50 лет", пойманные на улицах украинских городов, "не бог весть какие солдаты".Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов сообщил, что безвозвратные потери ВСУ превысили 700 тысяч человек.

https://ukraina.ru/20240806/1056687681.html

https://ukraina.ru/20240806/1056692156.html

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новости, александр чаленко, украина.ру, всу, дефицит, донецк