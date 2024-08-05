https://ukraina.ru/20240805/1056691391.html

Гримасы мобилизации, Украина ответила Мали. Итоги 5 августа на Украине

Гримасы мобилизации, Украина ответила Мали. Итоги 5 августа на Украине - 05.08.2024 Украина.ру

Гримасы мобилизации, Украина ответила Мали. Итоги 5 августа на Украине

В Верховной Раде рассказали о попытках мобилизации больных. МИД Украины опроверг заявления Главного управления разведки Минобороны Украины

2024-08-05T18:50

2024-08-05T18:50

2024-08-05T18:51

хроники

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Сотрудники ТЦК (аналог российского военкомата — Ред.) на Украине пытались мобилизовать мужчину с диагностированной шизофренией, сообщил депутат Верховной рады Георгий Мазурашу украинскому изданию Новости.Live."Человека с диагнозом шизофрения, когда даже в приказе Минобороны написано, что они подлежат снятию с учета, его забрали с улицы, написали, что пригоден, оформили ему новый военный билет, держали за решеткой... Несколько дней водили по областям, пытались его куда-то сдать. К счастью, были более адекватные люди, которые такого не принимали... Такого человека пытались сдать на подготовку к обороне Родины", - рассказал Мазурашу.До этого, 19 июля начальник Главного управления персонала Генштаба ВСУ Роман Горбач заявлял, что девять из десяти признанных ограниченно пригодными в мирное время граждан Украины являются годными к службе в рядах украинской армии во время мобилизации.Проблема с мобилизацией непригодных обострилась после вступления в силу закона о мобилизации, согласно которому статус "ограниченно годен" отменялся. Теперь украинские мужчины получившие после 24 февраля 2022 года вторую или третью группу инвалидности, должны повторно пройти медкомиссию, чтобы подтвердить диагноз. На медкомиссию отвели девять месяцев со дня вступления закона в силу. Таким образом, ограниченно годные граждане должны пройти медкомиссию до 4 февраля 2025 года.При этом в украинских СМИ неоднократно сообщалось о том, что медкомиссии крайне неохотно признают мужчин не годными или ограниченно годными к службе.Тем временем власти пытаются погасить волну ненависти, вызванную мобилизацией. Так, YouTube-канал "Исландия" связанного с Офисом президента Украины политтехнолога Владимира Петрова выпустил интервью с ТЦК-шником, в котором тот говорил, что они с коллегами соревнуются в том, чтобы выписывать повестки богачам. Примечательно, что лицо сотрудника ТЦК было скрыто."Наш источник сообщает, что данное видео и интервью полностью срежиссировал "95-й квартал" и Офис президента. Отработали технологически, запустив контрмесседжи. Первый нарратив, который протолкнул "неизвестный военком". У нас нет плана, у нас есть спортивный интерес вручить больше повесток в день", - прокомментировал это видео популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".По словам источника, это связано с нежеланием Офиса президента брать ответственность за мобилизацию."Направлен этот тезис на то, чтобы показать, что за каждую сломанную жизнь им Банковая не доплачивает. Хотя все знают, что у ТЦК система бонусов и премий", - отметил источник.Он также обратил внимание на второй тезис ролика."Второй нарратив. ТЦК-шники соревнуются выдавать повестки мажорам/элите на дорогих машинах. Интервьюируемый (неизвестный военком) хвастается, что выдал повестку водителю "гелика", а якобы выдать повестку водителю Теслы - это уже не "топ", - указывалось в публикации.По словам источника, так ОП пытается убедить всех, что мобилизации подлежат не только бедные, но и богатые."Этим контрмесседжем сценаристы (Банковая) пытается убедить "ракушек" (наивный народ), что ТЦК гребут не только бедных работяг, но и элиту. Элиту даже в первую очередь, так как это модно. Конечно, это ложь", - отметил источник.По информации телеграм-канала, ОП активно задействует в рекламе мобилизации украинских звёзд."Банковая пытается спасти Земобилизацию. Недавно позвали певицу Тину Кароль, чтобы та пиарила "военный кейс" и мобилизацию. Заплатили ей "хорошо". Хватит на отдых заграницей. Помните Монатик также участвовал в продвижении Земобилизации и получил много хейта. - комментирует источник весь кейс медийной работы ОП и кто с ними работает", - резюмировал канал.Тем временем в стране вспыхивают локальные бунты против мобилизации. Последний громкий бунт вспыхнул в Ковеле, где местным жителям удалось штурмом взять ТЦК и отбить мобилизованных."Мы не виноваты"МИД Украины прокомментировал разрыв Мали дипотношений с Украиной."Решение переходного правительства Республики Мали разорвать дипломатические отношения с Украиной является недальновидным… Украина безоговорочно придерживается норм международного права, нерушимости суверенитета и территориальной целостности других стран и решительно отвергает обвинения переходного правительства Мали в якобы поддержке Украиной международного терроризма", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД Украины.В министерстве заявили, что Мали разорвала дипотношения, "не проведя тщательное изучение фактов и обстоятельств" и не предоставив доказательств."Украина оставляет за собой право принять все необходимые меры политико-дипломатического реагирования в ответ на недружественные действия переходного правительства Республики Мали", - добавили в украинском МИД.При этом ранее именно украинские чиновники, в частности, представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, заявляли, что атака на отряд малийских войск и ЧВК "Вагнер" джихадистов и туарегов-сепаратистов произошла при содействии украинских специалистов. Поблагодарили за помощь украинцев и некоторые из участвовавших в атаке.Позднее украинский медиаэксперт Анатолий Шарий опубликовал фото паспорта одного из украинских военных, которых мог быть причастен к сотрудничеству с джихадистами."По имеющейся у меня информации, Киев таки занимается подготовкой туарегских боевиков и групп, аффилированных с "Аль-Каидой"* (запрещённая в РФ организация. — Ред.), а также поставками им оружия и БПЛА. Обучение террористов включает в себя тактику ведения боя. Предположительно первая из групп проходила обучение в начале года. После заявлений Юсова и посла Украины в Сенегале это секретом больше не является. Проблема была с доставкой террористам БПЛА и оружия, это заняло несколько месяцев. Сейчас, видимо, груз доехал. Ждём терактов с вооружением, переданным Киевом. Координацией этого проекта, как утверждают источники, занимается украинец Андрей Г., а также граждане одной из стран НАТО, которые бывают в регионе и прибывают через Нуакшот (Мавритания)", — написал он в своём телеграм-канале.Ранее правительство Мали выпустило коммюнике, в котором заявило о разрыве дипломатических отношений с Украиной. В частности, упоминались заявления украинских чиновников о том, что Украина причастна к атаке террористов из связанной с "Аль-Каидой"* (запрещённая в РФ организация. — Ред.) и сепаратистов-террористов на отряд малийской армии и ЧВК "Вагнер". Малийское правительство с "глубоким удивлением приняло к сведению подрывные высказывания", которыми представитель ГУР Юсов признал причастность Украины к нападению вооружённых террористических групп, что привело к гибели представителей армии Мали.Кроме того, указывалось в документе, посол Украины в Сенегале Юрий Пивоваров "открыто и без малейших сомнений продемонстрировал поддержку своей страной международного терроризма, в частности в Мали". Правительство Мали обвинило Украины в поддержке терроризма в Африке, в частности в Мали, нарушении суверенитета страны, в агрессии в отношении Мали и в нарушении международного права, включая Устав ООН.В итоге Мали разорвало дипотношения с Украиной, обратилось в компетентные судебные органы в связи с заявлением украинских чиновников, а также официально оповестило региональные и международные органы, а также государства-союзники Украины о том, что последняя поддерживает терроризм. Кроме того, в Мали будут принимать меры с целью недопущения дестабилизации обстановки в стране со стороны украинских посольств, расположенных в Африке.Об обстановке на фронте — в статье Александра Чаленко "Донецкий фронт. Красногоровка почти освобождена, российская армия приближается к Угледару с севера".

https://ukraina.ru/20240805/1056682393.html

https://ukraina.ru/20240805/1056673754.html

https://ukraina.ru/20240802/1056651044.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив, тина кароль, монатик, анатолий шарий, офис президента, минобороны, мид, украина, мали, киев