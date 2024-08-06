https://ukraina.ru/20240806/1056693117.html

Алёхин объяснил, почему подготовка солдат ВСУ вызывает сарказм у западных наемников и жителей Украины

Алёхин объяснил, почему подготовка солдат ВСУ вызывает сарказм у западных наемников и жителей Украины - 06.08.2024 Украина.ру

Алёхин объяснил, почему подготовка солдат ВСУ вызывает сарказм у западных наемников и жителей Украины

Подготовка наспех мобилизованных украинских "добровольцев" вызывает сарказм не только у иностранных наемников, удивляющихся крайне низкой степени обученности пополнения в ВСУ, но и у жителей Украины. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2024-08-06T03:20

2024-08-06T03:20

2024-08-06T03:20

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бмп

мобилизация

пехота

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ВСУ долго не продержатся, даже при большом количестве фактически безоружных, необеспеченных и совсем уже немотивированных бойцов. Хотя, стоит признать, что украинская армия еще обладает достаточно боеспособными бригадами, которые пока не задействованы на линии фронта, рассказал эксперт.Весь курс обучения занимает от двух дней до пары недель. Понятно, что за это время рядового пехотинца трудно обучить даже простой стрельбе из автомата. Но необученными оказываются и механики-водители танков и БМП. Причина — отсутствие дизельного топлива или "соляры", добавил полковник запаса.Впрочем, с топливом, в том числе дизельным, на Украине всё в порядке и его достаточно. Другое дело — как оно распределяется. Топливо идёт в первую очередь так называемым "элитным" подразделениям ВСУ, которых в бой бросают редко, подытожил автор материала.Полный текст авторской статьи Геннадия Алёхина: Спецоперация на минувшей неделе. Российская армия планомерно идет вперед, противник латает дыры в обороне читайте на сайте Украина.руПодробнее о ситуации на Харьковском и Донецком направлениях СВО - в интервью Александра Казакова: Россия "ухудшает" фронт под Авдеевкой, решая задачу, которая и не снилась Лобачевскому на сайте Украина.ру

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новости, украина, россия, геннадий алехин, всу, обучение, доброволец, бмп, мобилизация, пехота, украинская армия, сво