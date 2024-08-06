https://ukraina.ru/20240806/1056678103.html

Анпилогов рассказал о судьбоносном водоразделе на Красноармейск

Анпилогов рассказал о судьбоносном водоразделе на Красноармейск - 06.08.2024 Украина.ру

Анпилогов рассказал о судьбоносном водоразделе на Красноармейск

В настоящее время ВС РФ наступают от Авдеевки на два города: Красноармейск (Покровск) и Димитров (Мирноград). Это наступление проходит вдоль водораздела – наиболее высокой части рельефа. Там была проложена железная дорога от Красноармейска на Авдеевку

2024-08-06T04:10

2024-08-06T04:10

2024-08-06T04:10

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россия

алексей анпилогов

украина.ру

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Почему именно так, и чем это грозит ВСУ, в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов.Он отметил, что этот водораздел разделяет Донбасс на две части. На юге – река Волчья, которая становится притоком Самары и впадает в Днепр. На севере – река Казенный Торец, который прикрывает российские войска, наступающие вдоль этой железной дороги. Она не дает ВСУ осуществить классические фланговые удары, которые затрудняли бы нам снабжение.Он обратил внимание на то, что у противника в Красноармейске работают все те же 47-я и 25-я бригады, которые участвовали в прорыве под Работино и в обороне Авдеевки, где потеряли много западной техники.Анпилогов резюмировал, что, потеряв очередные "Абрамсы" и "Брэдли", эти подразделения ВСУ попросту превратятся в пехоту."Это очень неприятная для ВСУ ситуация, потому что мы прорвались за оборонительный рубеж реки Волчья. Еще раз. На водоразделе рек нет. Мы прошли через оборонительные рубежи, которые вдоль рек с севера и с юга держат украинские пехотные подразделение. И теперь мы можем разворачивать наше наступление в любую сторону", - подытожил собеседник издания.Что это может быть за сторона, Анпилогов рассказал в интервью изданию Украина.ру Россия загонит ВСУ в Гродовку и Новогродовку, а потом устроит им холодную осень и зиму.Ранее в беседе с журналистами издания Украина.ру своим мнением относительно происходящего в районе Красноармейска поделился и военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.По его мнению, освобождение этого населенного пункта будет не только большой моральной победой российских войск, но и откроет для ВС РФ возможность выходить в тыл группировкам ВСУ на Южно-Донецком и Славянском направлениях."Надеюсь, уже в сентябре мы сможем добиться каких-то ощутимых результатов", - резюмировал Перенджиев в интервью Пока Россия выбивает ВСУ из Покровска, США пугают ее F-16 и закупоривают Севморпуть.ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За это время были освобождены десятки населенных пунктов.Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.На днях Алаудинов объявил, что российские войска контролируют уже более 50% центра Волчанска. Также известно о взятии российскими силами нескольких опорных пунктов противника на Сватово-Купянском и Покровском направлениях.

https://ukraina.ru/20240709/1056150096.html

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