Анпилогов рассказал о судьбоносном водоразделе на Красноармейск - 06.08.2024 Украина.ру
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Анпилогов рассказал о судьбоносном водоразделе на Красноармейск
Анпилогов рассказал о судьбоносном водоразделе на Красноармейск - 06.08.2024 Украина.ру
Анпилогов рассказал о судьбоносном водоразделе на Красноармейск
В настоящее время ВС РФ наступают от Авдеевки на два города: Красноармейск (Покровск) и Димитров (Мирноград). Это наступление проходит вдоль водораздела – наиболее высокой части рельефа. Там была проложена железная дорога от Красноармейска на Авдеевку
2024-08-06T04:10
2024-08-06T04:10
новости
россия
алексей анпилогов
украина.ру
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Почему именно так, и чем это грозит ВСУ, в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов.Он отметил, что этот водораздел разделяет Донбасс на две части. На юге – река Волчья, которая становится притоком Самары и впадает в Днепр. На севере – река Казенный Торец, который прикрывает российские войска, наступающие вдоль этой железной дороги. Она не дает ВСУ осуществить классические фланговые удары, которые затрудняли бы нам снабжение.Он обратил внимание на то, что у противника в Красноармейске работают все те же 47-я и 25-я бригады, которые участвовали в прорыве под Работино и в обороне Авдеевки, где потеряли много западной техники.Анпилогов резюмировал, что, потеряв очередные "Абрамсы" и "Брэдли", эти подразделения ВСУ попросту превратятся в пехоту."Это очень неприятная для ВСУ ситуация, потому что мы прорвались за оборонительный рубеж реки Волчья. Еще раз. На водоразделе рек нет. Мы прошли через оборонительные рубежи, которые вдоль рек с севера и с юга держат украинские пехотные подразделение. И теперь мы можем разворачивать наше наступление в любую сторону", - подытожил собеседник издания.Что это может быть за сторона, Анпилогов рассказал в интервью изданию Украина.ру Россия загонит ВСУ в Гродовку и Новогродовку, а потом устроит им холодную осень и зиму.Ранее в беседе с журналистами издания Украина.ру своим мнением относительно происходящего в районе Красноармейска поделился и военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.По его мнению, освобождение этого населенного пункта будет не только большой моральной победой российских войск, но и откроет для ВС РФ возможность выходить в тыл группировкам ВСУ на Южно-Донецком и Славянском направлениях."Надеюсь, уже в сентябре мы сможем добиться каких-то ощутимых результатов", - резюмировал Перенджиев в интервью Пока Россия выбивает ВСУ из Покровска, США пугают ее F-16 и закупоривают Севморпуть.ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За это время были освобождены десятки населенных пунктов.Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.На днях Алаудинов объявил, что российские войска контролируют уже более 50% центра Волчанска. Также известно о взятии российскими силами нескольких опорных пунктов противника на Сватово-Купянском и Покровском направлениях.
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новости, россия, алексей анпилогов, украина.ру
Новости, Россия, Алексей Анпилогов, Украина.ру

Анпилогов рассказал о судьбоносном водоразделе на Красноармейск

04:10 06.08.2024
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкРабота крымских артиллеристов на Херсонском направлении
Работа крымских артиллеристов на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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В настоящее время ВС РФ наступают от Авдеевки на два города: Красноармейск (Покровск) и Димитров (Мирноград). Это наступление проходит вдоль водораздела – наиболее высокой части рельефа. Там была проложена железная дорога от Красноармейска на Авдеевку
Почему именно так, и чем это грозит ВСУ, в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов.
Он отметил, что этот водораздел разделяет Донбасс на две части. На юге – река Волчья, которая становится притоком Самары и впадает в Днепр. На севере – река Казенный Торец, который прикрывает российские войска, наступающие вдоль этой железной дороги. Она не дает ВСУ осуществить классические фланговые удары, которые затрудняли бы нам снабжение.
"Противник вообще не пытается наносить фланговые удары, которые могли бы остановить наш наступающий клин. Это происходит по одной простой причине. У Украины нет достаточных механизированных резервов и артиллерийских стволов. Ее обороняющиеся части все больше напоминают маломобильную пехоту, которая окопалась и пытается удержать эту оборонительную линию", - отметил Анпилогов.
Он обратил внимание на то, что у противника в Красноармейске работают все те же 47-я и 25-я бригады, которые участвовали в прорыве под Работино и в обороне Авдеевки, где потеряли много западной техники.
Анпилогов резюмировал, что, потеряв очередные "Абрамсы" и "Брэдли", эти подразделения ВСУ попросту превратятся в пехоту.
"Это очень неприятная для ВСУ ситуация, потому что мы прорвались за оборонительный рубеж реки Волчья. Еще раз. На водоразделе рек нет. Мы прошли через оборонительные рубежи, которые вдоль рек с севера и с юга держат украинские пехотные подразделение. И теперь мы можем разворачивать наше наступление в любую сторону", - подытожил собеседник издания.
Что это может быть за сторона, Анпилогов рассказал в интервью изданию Украина.ру Россия загонит ВСУ в Гродовку и Новогродовку, а потом устроит им холодную осень и зиму.
Ранее в беседе с журналистами издания Украина.ру своим мнением относительно происходящего в районе Красноармейска поделился и военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.
По его мнению, освобождение этого населенного пункта будет не только большой моральной победой российских войск, но и откроет для ВС РФ возможность выходить в тыл группировкам ВСУ на Южно-Донецком и Славянском направлениях.
"Надеюсь, уже в сентябре мы сможем добиться каких-то ощутимых результатов", - резюмировал Перенджиев в интервью Пока Россия выбивает ВСУ из Покровска, США пугают ее F-16 и закупоривают Севморпуть.
ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За это время были освобождены десятки населенных пунктов.
Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.
На днях Алаудинов объявил, что российские войска контролируют уже более 50% центра Волчанска. Также известно о взятии российскими силами нескольких опорных пунктов противника на Сватово-Купянском и Покровском направлениях.
Боевая работа артиллерии ВС РФ на Северском направлении - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
9 июля, 14:41
Российские бойцы освободили еще одно село в ДНР на пути к КрасноармейскуВооруженные силы России, выполняющие задачи спецоперации в Донецкой Народной Республике, освободили от присутствия украинской армии населенный пункт Яснобродовка на пути к Красноармейску (Покровску). Об этом 9 июля сообщили в Минобороны РФ
 
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