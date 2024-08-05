Рухнул курс биткоина и другой криптовалюты - 05.08.2024 Украина.ру
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Рухнул курс биткоина и другой криптовалюты
Рухнул курс биткоина и другой криптовалюты - 05.08.2024 Украина.ру
Рухнул курс биткоина и другой криптовалюты
Курс биткоина 5 августа упал ниже 50 тысяч долларов, за последние сутки он подешевел на 18 процентов, а за двое суток — почти на 20 процентов
2024-08-05T11:45
2024-08-05T11:45
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Это самое низкое значение курса с января 2024 года и самое резкое падение цены криптовалюты с 2021 года.Вторая по капитализации криптовалюта Ethereum в процентном отношении просела еще сильнее — более 20 процентов за сутки.Общая капитализация крипторынка просела более чем на 400 миллиардов.В конце июля стоимость биткоина поднималась выше 69 тысяч долларов, следует из данных Binance. Это происходило на фоне обещания экс-президента США Дональда Трампа превратить Штаты в "биткоин-сверхдержаву" и "криптостолицу планеты". Трамп тогда в том числе заявил, что в случае победы на выборах он создаст "стратегический национальный резерв биткоинов", в котором правительство США будет хранить свои токены.Падение же происходит на фоне усиления глобальной распродажи акций, отражающей опасения по поводу экономических перспектив США, пишет Bloomberg. Как отмечает агентство, геополитическая напряженность на Ближнем Востоке растет, что усиливает осторожность инвесторов. В конце июля глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков обещал, что скоро в России можно будет начать менять биткоины на цифровые рубли. По его словам, в стране может появиться возможность для такого обмена, что создаст альтернативу p2p-площадкам на иностранных криптобиржах.А Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, который с 1 сентября позволит проводить внешнеторговые расчеты и биржевые торги криптовалютой. Нововведения будут действовать в порядке эксперимента правовых режимов.Подробнее о легализации добычи криптовалюты - в материале Алексея Туманова Теперь не "денежный суррогат". Санкции открыли России путь к криптовалютам на сайте Украина.ру.
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новости, сша, россия, госдума, криптовалюта, биткоин
Новости, США, Россия, Госдума, криптовалюта, биткоин

Рухнул курс биткоина и другой криптовалюты

11:45 05.08.2024
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСувенирная монета криптовалюты биткойн
Сувенирная монета криптовалюты биткойн - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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Курс биткоина 5 августа упал ниже 50 тысяч долларов, за последние сутки он подешевел на 18 процентов, а за двое суток — почти на 20 процентов
Это самое низкое значение курса с января 2024 года и самое резкое падение цены криптовалюты с 2021 года.
Вторая по капитализации криптовалюта Ethereum в процентном отношении просела еще сильнее — более 20 процентов за сутки.
Общая капитализация крипторынка просела более чем на 400 миллиардов.
В конце июля стоимость биткоина поднималась выше 69 тысяч долларов, следует из данных Binance. Это происходило на фоне обещания экс-президента США Дональда Трампа превратить Штаты в "биткоин-сверхдержаву" и "криптостолицу планеты". Трамп тогда в том числе заявил, что в случае победы на выборах он создаст "стратегический национальный резерв биткоинов", в котором правительство США будет хранить свои токены.
Падение же происходит на фоне усиления глобальной распродажи акций, отражающей опасения по поводу экономических перспектив США, пишет Bloomberg. Как отмечает агентство, геополитическая напряженность на Ближнем Востоке растет, что усиливает осторожность инвесторов.
В конце июля глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков обещал, что скоро в России можно будет начать менять биткоины на цифровые рубли. По его словам, в стране может появиться возможность для такого обмена, что создаст альтернативу p2p-площадкам на иностранных криптобиржах.
А Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, который с 1 сентября позволит проводить внешнеторговые расчеты и биржевые торги криптовалютой. Нововведения будут действовать в порядке эксперимента правовых режимов.
Подробнее о легализации добычи криптовалюты - в материале Алексея Туманова Теперь не "денежный суррогат". Санкции открыли России путь к криптовалютам на сайте Украина.ру.
 
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