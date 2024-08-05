https://ukraina.ru/20240805/1056643896.html

"Это долина смерти": журналист объяснил, почему атака на Волчанск оказалась "наполовину успешной"

"Это долина смерти": журналист объяснил, почему атака на Волчанск оказалась "наполовину успешной" - 05.08.2024 Украина.ру

"Это долина смерти": журналист объяснил, почему атака на Волчанск оказалась "наполовину успешной"

У российских войск была недавно атака на Волчанск, которая "оказалась наполовину успешной". Но Украине пришлось резко снимать силы с других направлений и резко их туда перебрасывать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, журналист, автор книг о двух Чеченских кампаниях и об СВО Евгений Норин

2024-08-05T06:00

2024-08-05T06:00

2024-08-05T06:00

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евгений норин

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сумская область

наступление

резервы

потери

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Сейчас Украина вяло реагирует на российские "поползновения" на фронте, потому что она все время вынуждена учитывать возможности атак армии РФ на вообще новых направлениях, рассказал журналист.На фронте всегда есть место ситуации из песни: "Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, не оглянулся ли я". То есть у российских войск была недавно атака на Волчанск, которая "оказалась наполовину успешной", отметил историк.Да, такой огромной ценой ВСУ остановили наступление российских бойцов на Волчанск. Но если ВС РФ начнут наступать на Ахтырку (Сумская область), то резервы ВСУ понесут потери еще на подходе, а потом им придется сражаться, указал он."Если этих резервов окажется недостаточно, потери они понесут, но наступление не остановят. Короче говоря, резервы нужны", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Норина: Россия под Угледаром попала ВСУ пальцем в глаз, а теперь пугает долиной смерти возле Сум читайте на сайте Украина.руО том, почему Россия должна усилить ядерную мощь Калининграда и Белоруссии, не дожидаясь американских ракет в ФРГ - в интервью РФ нельзя опоздать ни в войне, ни в политике. Владимир Козин о том, как осадить ядерный союз ФРГ и США на сайте Украина.ру

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новости, россия, украина, евгений норин, волчанск, харьковская область, сумская область, наступление, резервы, потери