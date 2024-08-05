"Это долина смерти": журналист объяснил, почему атака на Волчанск оказалась "наполовину успешной"
© AP / Evgeniy Maloletka
© AP / Evgeniy Maloletka
У российских войск была недавно атака на Волчанск, которая "оказалась наполовину успешной". Но Украине пришлось резко снимать силы с других направлений и резко их туда перебрасывать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, журналист, автор книг о двух Чеченских кампаниях и об СВО Евгений Норин
Сейчас Украина вяло реагирует на российские "поползновения" на фронте, потому что она все время вынуждена учитывать возможности атак армии РФ на вообще новых направлениях, рассказал журналист.
На фронте всегда есть место ситуации из песни: "Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, не оглянулся ли я". То есть у российских войск была недавно атака на Волчанск, которая "оказалась наполовину успешной", отметил историк.
"Мы ворвались в город, но не заняли его (там сейчас Сталинград). Но Украине пришлось резко снимать силы с других направлений и резко их туда перебрасывать. Мы ловили их на дорогах и наносили им тяжелые потери в бронетехнике. Это прямо долина смерти", - подчеркнул Норин.
Да, такой огромной ценой ВСУ остановили наступление российских бойцов на Волчанск. Но если ВС РФ начнут наступать на Ахтырку (Сумская область), то резервы ВСУ понесут потери еще на подходе, а потом им придется сражаться, указал он.
"Если этих резервов окажется недостаточно, потери они понесут, но наступление не остановят. Короче говоря, резервы нужны", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Евгения Норина: Россия под Угледаром попала ВСУ пальцем в глаз, а теперь пугает долиной смерти возле Сум читайте на сайте Украина.ру
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