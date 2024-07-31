Подрывник ж/д из Рязани признался в атаке на военный аэродром Дягилево - 31.07.2024 Украина.ру
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Подрывник ж/д из Рязани признался в атаке на военный аэродром Дягилево
Подрывник ж/д из Рязани признался в атаке на военный аэродром Дягилево - 31.07.2024 Украина.ру
Подрывник ж/д из Рязани признался в атаке на военный аэродром Дягилево
Гражданин России и Италии Руслан Сидики, которого обвиняют в подрыве железнодорожного полотна в Рязанской области в 2023 году, признался в атаке на военный аэродром Дягилево, рассказал источник российских СМИ в правоохранительных органах
2024-07-31T11:49
2024-07-31T11:49
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"Сидики также признался в атаке на аэродром Дягилево с помощью четырех квадрокоптеров, которые сам изготовил по чертежам Главного управления разведки Минобороны Украины", — рассказали в правоохранительных органах.Уточнили также, что он раскаялся в содеянном.В прошлом году, когда уроженец Рязани находился в Стамбуле, его завербовала украинская разведка. Ему пообещали подданство Британии и 15 тысяч долларов за преступную деятельность. В ноябре 2023 года Сидики, по информации ФСБ, подорвал железную дорогу в Рязанской области, в результате с рельсов сошли 19 вагонов с минеральными удобрениями. В РЖД оценили ущерб в 30 миллионов рублей. Мужчину заключили под стражу.Зимой 2022 года средства противовоздушной обороны перехватили беспилотник в районе аэродрома Дягилево в Рязанской области. Тогда погибли трое военных, четверо получили ранения.Подробнее об атаках на российские военные аэродромы - в материале Минобороны: украинский беспилотник атаковал военный аэродром в Новгородской области на сайте Украина.ру.
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аэродромы, новости, рязанская область, рязань, россия, минобороны, фсб, ржд
аэродромы, Новости, Рязанская область, Рязань, Россия, Минобороны, ФСБ, РЖД

Подрывник ж/д из Рязани признался в атаке на военный аэродром Дягилево

11:49 31.07.2024
 
© Pexels/Aleks Magnussonжелезная дорога рельсы
железная дорога рельсы
© Pexels/Aleks Magnusson
Читать в
Гражданин России и Италии Руслан Сидики, которого обвиняют в подрыве железнодорожного полотна в Рязанской области в 2023 году, признался в атаке на военный аэродром Дягилево, рассказал источник российских СМИ в правоохранительных органах
"Сидики также признался в атаке на аэродром Дягилево с помощью четырех квадрокоптеров, которые сам изготовил по чертежам Главного управления разведки Минобороны Украины", — рассказали в правоохранительных органах.
Уточнили также, что он раскаялся в содеянном.
В прошлом году, когда уроженец Рязани находился в Стамбуле, его завербовала украинская разведка. Ему пообещали подданство Британии и 15 тысяч долларов за преступную деятельность.
В ноябре 2023 года Сидики, по информации ФСБ, подорвал железную дорогу в Рязанской области, в результате с рельсов сошли 19 вагонов с минеральными удобрениями. В РЖД оценили ущерб в 30 миллионов рублей. Мужчину заключили под стражу.
Зимой 2022 года средства противовоздушной обороны перехватили беспилотник в районе аэродрома Дягилево в Рязанской области. Тогда погибли трое военных, четверо получили ранения.
Подробнее об атаках на российские военные аэродромы - в материале Минобороны: украинский беспилотник атаковал военный аэродром в Новгородской области на сайте Украина.ру.
 
аэродромыНовостиРязанская областьРязаньРоссияМинобороныФСБРЖД
 
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