Минобороны: украинский беспилотник атаковал военный аэродром в Новгородской области - 19.08.2023 Украина.ру
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Минобороны: украинский беспилотник атаковал военный аэродром в Новгородской области
Минобороны: украинский беспилотник атаковал военный аэродром в Новгородской области - 19.08.2023 Украина.ру
Минобороны: украинский беспилотник атаковал военный аэродром в Новгородской области
Украинский беспилотник коптерного типа атаковал военный аэродром в Новгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ 19 августа
2023-08-19T13:49
2023-08-19T13:50
новости
атака
беспилотники
аэродромы
украина
самолеты
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Утром 19 августа украинский БПЛА совершил атаку на военный аэродром в Новгородской области, один самолёт получил повреждение, говорится в сообщении Минобороны. Сообщается, что украинский беспилотник был обнаружен расчетом поста внешнего наблюдения аэродрома. Он был поражён из стрелкового оружия.В результате теракта на территории аэродрома произошёл пожар на стоянке самолетов. Горение было оперативно ликвидировано пожарными расчетами. Один из самолётов получил повреждение, пострадавших нет.19 августа в Крыму силы ПВО ВС РФ сбили ракету С-200, которой украинские войска пытались атаковать объекты на территории полуострова, сообщили ранее в Минобороны."Ночью 19 августа киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по территории Крыма", - говорится в сообщении ведомства.4 августа Вооруженные силы РФ сбили и подавили 13 беспилотников Украины, пытавшихся осуществить террористическую атаку на объекты Крыма.На прошлой неделе, 13 августа, ВСУ атаковали Крымский мост ракетами старого советского комплекса ПВО С-200, переделанного под удары по наземным целям. Все воздушные цели были сбиты российской ПВО.
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новости, атака, беспилотники, аэродромы, украина, самолеты, вс рф
Новости, атака, беспилотники, аэродромы, Украина, самолеты, ВС РФ

Минобороны: украинский беспилотник атаковал военный аэродром в Новгородской области

13:49 19.08.2023 (обновлено: 13:50 19.08.2023)
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
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Украинский беспилотник коптерного типа атаковал военный аэродром в Новгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ 19 августа
Утром 19 августа украинский БПЛА совершил атаку на военный аэродром в Новгородской области, один самолёт получил повреждение, говорится в сообщении Минобороны.
"Сегодня около 10.00 мск киевский режим совершил террористическую атаку с применением БПЛА коптерного типа на военный аэродром в Новгородской области", - говорится в пресс-релизе.
Сообщается, что украинский беспилотник был обнаружен расчетом поста внешнего наблюдения аэродрома. Он был поражён из стрелкового оружия.
В результате теракта на территории аэродрома произошёл пожар на стоянке самолетов. Горение было оперативно ликвидировано пожарными расчетами. Один из самолётов получил повреждение, пострадавших нет.
19 августа в Крыму силы ПВО ВС РФ сбили ракету С-200, которой украинские войска пытались атаковать объекты на территории полуострова, сообщили ранее в Минобороны.
"Ночью 19 августа киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по территории Крыма", - говорится в сообщении ведомства.
4 августа Вооруженные силы РФ сбили и подавили 13 беспилотников Украины, пытавшихся осуществить террористическую атаку на объекты Крыма.
На прошлой неделе, 13 августа, ВСУ атаковали Крымский мост ракетами старого советского комплекса ПВО С-200, переделанного под удары по наземным целям. Все воздушные цели были сбиты российской ПВО.
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