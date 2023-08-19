https://ukraina.ru/20230819/1048803047.html

Минобороны: украинский беспилотник атаковал военный аэродром в Новгородской области

Минобороны: украинский беспилотник атаковал военный аэродром в Новгородской области - 19.08.2023 Украина.ру

Минобороны: украинский беспилотник атаковал военный аэродром в Новгородской области

Украинский беспилотник коптерного типа атаковал военный аэродром в Новгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ 19 августа

2023-08-19T13:49

2023-08-19T13:49

2023-08-19T13:50

новости

атака

беспилотники

аэродромы

украина

самолеты

вс рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/11/1043656444_0:0:3276:1843_1920x0_80_0_0_fddb1f12c9da4f9f7c77daef32dde4cf.jpg

Утром 19 августа украинский БПЛА совершил атаку на военный аэродром в Новгородской области, один самолёт получил повреждение, говорится в сообщении Минобороны. Сообщается, что украинский беспилотник был обнаружен расчетом поста внешнего наблюдения аэродрома. Он был поражён из стрелкового оружия.В результате теракта на территории аэродрома произошёл пожар на стоянке самолетов. Горение было оперативно ликвидировано пожарными расчетами. Один из самолётов получил повреждение, пострадавших нет.19 августа в Крыму силы ПВО ВС РФ сбили ракету С-200, которой украинские войска пытались атаковать объекты на территории полуострова, сообщили ранее в Минобороны."Ночью 19 августа киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по территории Крыма", - говорится в сообщении ведомства.4 августа Вооруженные силы РФ сбили и подавили 13 беспилотников Украины, пытавшихся осуществить террористическую атаку на объекты Крыма.На прошлой неделе, 13 августа, ВСУ атаковали Крымский мост ракетами старого советского комплекса ПВО С-200, переделанного под удары по наземным целям. Все воздушные цели были сбиты российской ПВО.

https://ukraina.ru/20230819/1048800428.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, атака, беспилотники, аэродромы, украина, самолеты, вс рф