Армия США прекратила платить своему военнослужащему Блэку, осужденному в России - 31.07.2024 Украина.ру
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Армия США прекратила платить своему военнослужащему Блэку, осужденному в России
Армия США прекратила платить своему военнослужащему Блэку, осужденному в России - 31.07.2024 Украина.ру
Армия США прекратила платить своему военнослужащему Блэку, осужденному в России
Старший сержант армии США Гордон Блэк теперь не получает денежное довольствие и другие выплаты от армии. Он отбывает наказание в России за уголовные преступления и может быть привлечён к ответственности по возвращении на родину
2024-07-31T10:42
2024-07-31T10:45
новости
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россия
владивосток
криминал
армия сша
суд
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Российским судом 34-летний гражданин США Гордон Блэк приговорён к 3,9 годам лишения свободы за угрозу убийством его девушке во Владивостоке и краже у неё 10 тысяч рублей. Военнослужащий армии отбудет срок в российской колонии общего режима.Как сообщает Reuters, Блэк нарушил ряд армейских правил, отправившись в Россию через Китай без разрешения армейского начальства. У него также была запрещённая в армии США внебрачная связь с россиянкой Александрой Ващук, с которой он познакомился во время прохождения службы в Южной Корее. Вместе с подругой он прибыл во Владивосток, где и произошла ссора с криминальным исходом.Высокопоставленный представитель министерства обороны США на условиях анонимности указал на "неприемлемое поведение" Блэка и заявил: "Поэтому армия поступит правильно, наказав за плохое поведение".Тем временем на Западе озабочены гораздо большими проблемами. Читайте об этом в материале Украина.ру Россия понуждает Запад к "самосдерживанию" и создаёт антизападную коалицию - ISW
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, россия, владивосток, криминал, армия сша, суд
Новости, США, Россия, Владивосток, криминал, Армия США, Суд

Армия США прекратила платить своему военнослужащему Блэку, осужденному в России

10:42 31.07.2024 (обновлено: 10:45 31.07.2024)
 
© РИА Новости . Илья Аверьянов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости . Илья Аверьянов
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Старший сержант армии США Гордон Блэк теперь не получает денежное довольствие и другие выплаты от армии. Он отбывает наказание в России за уголовные преступления и может быть привлечён к ответственности по возвращении на родину
Российским судом 34-летний гражданин США Гордон Блэк приговорён к 3,9 годам лишения свободы за угрозу убийством его девушке во Владивостоке и краже у неё 10 тысяч рублей. Военнослужащий армии отбудет срок в российской колонии общего режима.
Как сообщает Reuters, Блэк нарушил ряд армейских правил, отправившись в Россию через Китай без разрешения армейского начальства. У него также была запрещённая в армии США внебрачная связь с россиянкой Александрой Ващук, с которой он познакомился во время прохождения службы в Южной Корее. Вместе с подругой он прибыл во Владивосток, где и произошла ссора с криминальным исходом.
Высокопоставленный представитель министерства обороны США на условиях анонимности указал на "неприемлемое поведение" Блэка и заявил: "Поэтому армия поступит правильно, наказав за плохое поведение".
Тем временем на Западе озабочены гораздо большими проблемами. Читайте об этом в материале Украина.ру Россия понуждает Запад к "самосдерживанию" и создаёт антизападную коалицию - ISW
 
НовостиСШАРоссияВладивостоккриминалАрмия СШАСуд
 
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Заголовок открываемого материала
10:50Поправка Байдена – ловкость рук и никакого мошенства
10:42Армия США прекратила платить своему военнослужащему Блэку, осужденному в России
10:32Применение ядерного оружия. Минобороны рассказало о новом этапе российских учений и их цели
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