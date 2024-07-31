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Армия США прекратила платить своему военнослужащему Блэку, осужденному в России

Армия США прекратила платить своему военнослужащему Блэку, осужденному в России - 31.07.2024 Украина.ру

Армия США прекратила платить своему военнослужащему Блэку, осужденному в России

Старший сержант армии США Гордон Блэк теперь не получает денежное довольствие и другие выплаты от армии. Он отбывает наказание в России за уголовные преступления и может быть привлечён к ответственности по возвращении на родину

2024-07-31T10:42

2024-07-31T10:42

2024-07-31T10:45

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Российским судом 34-летний гражданин США Гордон Блэк приговорён к 3,9 годам лишения свободы за угрозу убийством его девушке во Владивостоке и краже у неё 10 тысяч рублей. Военнослужащий армии отбудет срок в российской колонии общего режима.Как сообщает Reuters, Блэк нарушил ряд армейских правил, отправившись в Россию через Китай без разрешения армейского начальства. У него также была запрещённая в армии США внебрачная связь с россиянкой Александрой Ващук, с которой он познакомился во время прохождения службы в Южной Корее. Вместе с подругой он прибыл во Владивосток, где и произошла ссора с криминальным исходом.Высокопоставленный представитель министерства обороны США на условиях анонимности указал на "неприемлемое поведение" Блэка и заявил: "Поэтому армия поступит правильно, наказав за плохое поведение".Тем временем на Западе озабочены гораздо большими проблемами. Читайте об этом в материале Украина.ру Россия понуждает Запад к "самосдерживанию" и создаёт антизападную коалицию - ISW

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