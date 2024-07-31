Госдума РФ вернётся к вопросу запрета гаджетов в зоне спецоперации - 31.07.2024 Украина.ру
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Госдума РФ вернётся к вопросу запрета гаджетов в зоне спецоперации
Госдума РФ вернётся к вопросу запрета гаджетов в зоне спецоперации - 31.07.2024 Украина.ру
Госдума РФ вернётся к вопросу запрета гаджетов в зоне спецоперации
Запрет российским военнослужащим пользоваться электронными устройствами в зоне СВО может быть пересмотрен Государственной Думой. На этом настаивают командиры подразделений
2024-07-31T10:02
2024-07-31T10:02
новости
госдума
сво
гаджеты
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связь
закон
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постановления
спецоперация
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Ранее нижняя палата парламента проголосовала за запрет на пользование сотовыми телефонами и другими электронными устройствами в зоне СВО. Однако командиры воинских подразделений, непосредственно участвующие в спецоперации, заявили о необходимости использования электронных устройств в целях выполнения поставленных задач.Комитет нижней палаты российского парламента по обороне может вернуть уже принятый закон на второе чтение. Соответственно, может быть отменён арест военнослужащих за ношение электронных гаджетов.В обновлённом документе парламентарии намерены прописать ограничение запрета на гаджеты с учётом мнения командиров подразделений. Целью поправок станет содействие выполнения военнослужащими заданий на линии соприкосновения.Постановление о гаджетах было принято 24 июля. Оно ужесточало ранее введённую ответственность и предусматривало 10-суточный арест. За новую редакцию документа депутаты могут проголосовать 31 июля.Тем временем в Киеве продолжается обсуждение проблем, касающихся СВО. Читайте об этом в материале Украина.ру Переговоры, дыра в бюджете и обмен украинцев на украинцев. Что обсуждает украинская элита
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новости, госдума, сво, гаджеты, мобильная связь, связь, закон, законопроект, постановления, спецоперация
Новости, Госдума, СВО, гаджеты, мобильная связь, связь, Закон, законопроект, постановления, Спецоперация

Госдума РФ вернётся к вопросу запрета гаджетов в зоне спецоперации

10:02 31.07.2024
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкТрансляция пресс-конференции президента РФ В. Путина
Трансляция пресс-конференции президента РФ В. Путина - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Запрет российским военнослужащим пользоваться электронными устройствами в зоне СВО может быть пересмотрен Государственной Думой. На этом настаивают командиры подразделений
Ранее нижняя палата парламента проголосовала за запрет на пользование сотовыми телефонами и другими электронными устройствами в зоне СВО. Однако командиры воинских подразделений, непосредственно участвующие в спецоперации, заявили о необходимости использования электронных устройств в целях выполнения поставленных задач.
Комитет нижней палаты российского парламента по обороне может вернуть уже принятый закон на второе чтение. Соответственно, может быть отменён арест военнослужащих за ношение электронных гаджетов.
В обновлённом документе парламентарии намерены прописать ограничение запрета на гаджеты с учётом мнения командиров подразделений. Целью поправок станет содействие выполнения военнослужащими заданий на линии соприкосновения.
Постановление о гаджетах было принято 24 июля. Оно ужесточало ранее введённую ответственность и предусматривало 10-суточный арест. За новую редакцию документа депутаты могут проголосовать 31 июля.
Тем временем в Киеве продолжается обсуждение проблем, касающихся СВО. Читайте об этом в материале Украина.ру Переговоры, дыра в бюджете и обмен украинцев на украинцев. Что обсуждает украинская элита
 
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