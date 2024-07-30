Налог на посылки. На Украине придумали, как еще обобрать население - 30.07.2024 Украина.ру
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Налог на посылки. На Украине придумали, как еще обобрать население
Налог на посылки. На Украине придумали, как еще обобрать население - 30.07.2024 Украина.ру
Налог на посылки. На Украине придумали, как еще обобрать население
Украинцев могут обязать платить импортный налог на добавленную стоимость (НДС) со всех международных посылок, стоимость которых превышает 45 евро. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко, передает rbc.ua
2024-07-30T12:35
2024-07-30T12:36
новости
украина
марченко
автомобиль
почта
налоги
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"Нас беспокоит тот факт, что на Украине практически вся интернет-торговля и электронная коммерция находятся в "тени". Условно говоря, в рамках лимита 150 евро необлагаемой стоимости товара у нас завозят все", - сказал чиновник. По его словам, большинство интернет-продавцов работают как субъекты упрощенной системы налогообложения, платя в лучшем случае единый налог пять процентов, тогда как обороты их бизнеса могут составлять миллионы. Марченко привел статистику, согласно которой за 2023 год порядка 52 миллионов международных почтовых отправлений было импортировано без обложения таможенными платежами. Проблема, по мнению министра, заключается в том, что на самом деле никто не знает, сколько реально товаров находится внутри каждой из почти 52 миллионов посылок."Задайтесь вопросом, почему в Украине цена тех же iPhone иногда ниже, чем в странах, где их производят? Потому что с этих товаров не уплачены налоги", - убежден Марченко.В том же интервью министр объяснил планы по введению 15-процентного военного сбора с продажи авто тем, что машины для украинцев во время войны "не являются критической потребностью". "У нас проблема безопасности, горит дом, а вы говорите, что не нужно покупать средства тушения, а лучше купить автомобиль. Без проблем, покупайте новый автомобиль, но дополнительно поддержите еще Вооруженные силы", - добавил он. При этом, согласно декларации, министр c 2019 года владеет машиной Audi A6, а его супруга с 2023 года начала ездить на Mini Cooper.Подробнее про обворовывание граждан - в материале Украинцы заплатят за всё. Эксперты о повышении тарифов на электроэнергию на сайте Украина.ру.
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новости, украина, марченко, автомобиль, почта, налоги
Новости, Украина, Марченко, автомобиль, почта, налоги

Налог на посылки. На Украине придумали, как еще обобрать население

12:35 30.07.2024 (обновлено: 12:36 30.07.2024)
 
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Новая почта - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
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Украинцев могут обязать платить импортный налог на добавленную стоимость (НДС) со всех международных посылок, стоимость которых превышает 45 евро. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко, передает rbc.ua
"Нас беспокоит тот факт, что на Украине практически вся интернет-торговля и электронная коммерция находятся в "тени". Условно говоря, в рамках лимита 150 евро необлагаемой стоимости товара у нас завозят все", - сказал чиновник.
По его словам, большинство интернет-продавцов работают как субъекты упрощенной системы налогообложения, платя в лучшем случае единый налог пять процентов, тогда как обороты их бизнеса могут составлять миллионы.
Марченко привел статистику, согласно которой за 2023 год порядка 52 миллионов международных почтовых отправлений было импортировано без обложения таможенными платежами.

"В среднем, получается, каждый украинец получил две посылки за год. Думаю, 10,2 млн пенсионеров были бы очень удивлены, узнав, сколько посылок из-за границы они "завезли", - добавил он.

Проблема, по мнению министра, заключается в том, что на самом деле никто не знает, сколько реально товаров находится внутри каждой из почти 52 миллионов посылок.
"Задайтесь вопросом, почему в Украине цена тех же iPhone иногда ниже, чем в странах, где их производят? Потому что с этих товаров не уплачены налоги", - убежден Марченко.
В том же интервью министр объяснил планы по введению 15-процентного военного сбора с продажи авто тем, что машины для украинцев во время войны "не являются критической потребностью".
"У нас проблема безопасности, горит дом, а вы говорите, что не нужно покупать средства тушения, а лучше купить автомобиль. Без проблем, покупайте новый автомобиль, но дополнительно поддержите еще Вооруженные силы", - добавил он.
При этом, согласно декларации, министр c 2019 года владеет машиной Audi A6, а его супруга с 2023 года начала ездить на Mini Cooper.
Подробнее про обворовывание граждан - в материале Украинцы заплатят за всё. Эксперты о повышении тарифов на электроэнергию на сайте Украина.ру.
 
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