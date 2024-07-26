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Венгрия отказалась шантажировать Украину поставками топлива и электроэнергии

Венгрия отказалась шантажировать Украину поставками топлива и электроэнергии - 26.07.2024 Украина.ру

Венгрия отказалась шантажировать Украину поставками топлива и электроэнергии

Правительство Венгрии не будет ограничивать поставки на Украину электроэнергии, газа и газойля в ответ на блокировку Киевом транзита российской нефти венгерским получателям. Об этом 26 июля в Будапеште заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш

2024-07-26T12:15

2024-07-26T12:15

2024-07-26T12:15

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В ходе правительственного брифинга он негативно оценил блокировку Киевом транзита российской нефти компании "Лукойл" через Украину по нефтепроводу "Дружба". Как сообщает РИА "Новости", он сообщил, что Венгрия "не хочет шантажировать Украину в ответ" и "соблюдает заключенные договоренности".Оценивая блокировку Киевом транзита российской нефти в Евросоюз, Гуйяш отметил: "Украина так поступает в то время, как туда из Венгрии поступает более 40% электроэнергии. Украина только от нас получает гайзоль самым безопасным способом - по трубопроводам. На Украину из Венгрии приходит более 10% импорта газойля и более 10% импорта газа".Накануне министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил о прекращении поставок по нефтепроводу "Дружба" транзитом через Украину нефти российской компании "Лукойл". Такая же проблема и у Словакии, что подтвердило Минэкономики страны и указало на причину – внесение "Лукойла" в украинский санкционный список.Подробности обострения отношений киевского руководства с Евросоюзом читайте в нашем материале Путь шантажа. Глава МВД Словакии раскритиковал Украину за остановку транзита российской нефти

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новости, венгрия, украина, киев, петер сийярто, ес, словакия, мид венгрии, транзит, нефть, энергетика, нефтепровод, россия