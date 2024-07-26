Венгрия отказалась шантажировать Украину поставками топлива и электроэнергии - 26.07.2024 Украина.ру
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Венгрия отказалась шантажировать Украину поставками топлива и электроэнергии
Венгрия отказалась шантажировать Украину поставками топлива и электроэнергии - 26.07.2024 Украина.ру
Венгрия отказалась шантажировать Украину поставками топлива и электроэнергии
Правительство Венгрии не будет ограничивать поставки на Украину электроэнергии, газа и газойля в ответ на блокировку Киевом транзита российской нефти венгерским получателям. Об этом 26 июля в Будапеште заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш
2024-07-26T12:15
2024-07-26T12:15
новости
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В ходе правительственного брифинга он негативно оценил блокировку Киевом транзита российской нефти компании "Лукойл" через Украину по нефтепроводу "Дружба". Как сообщает РИА "Новости", он сообщил, что Венгрия "не хочет шантажировать Украину в ответ" и "соблюдает заключенные договоренности".Оценивая блокировку Киевом транзита российской нефти в Евросоюз, Гуйяш отметил: "Украина так поступает в то время, как туда из Венгрии поступает более 40% электроэнергии. Украина только от нас получает гайзоль самым безопасным способом - по трубопроводам. На Украину из Венгрии приходит более 10% импорта газойля и более 10% импорта газа".Накануне министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил о прекращении поставок по нефтепроводу "Дружба" транзитом через Украину нефти российской компании "Лукойл". Такая же проблема и у Словакии, что подтвердило Минэкономики страны и указало на причину – внесение "Лукойла" в украинский санкционный список.Подробности обострения отношений киевского руководства с Евросоюзом читайте в нашем материале Путь шантажа. Глава МВД Словакии раскритиковал Украину за остановку транзита российской нефти
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новости, венгрия, украина, киев, петер сийярто, ес, словакия, мид венгрии, транзит, нефть, энергетика, нефтепровод, россия
Новости, Венгрия, Украина, Киев, Петер Сийярто, ЕС, Словакия, МИД Венгрии, транзит, нефть, энергетика, нефтепровод, Россия

Венгрия отказалась шантажировать Украину поставками топлива и электроэнергии

12:15 26.07.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Міністерство закордонних справ Українифлаг Венгрия Украина
флаг Венгрия Украина - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Міністерство закордонних справ України
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Правительство Венгрии не будет ограничивать поставки на Украину электроэнергии, газа и газойля в ответ на блокировку Киевом транзита российской нефти венгерским получателям. Об этом 26 июля в Будапеште заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш
В ходе правительственного брифинга он негативно оценил блокировку Киевом транзита российской нефти компании "Лукойл" через Украину по нефтепроводу "Дружба". Как сообщает РИА "Новости", он сообщил, что Венгрия "не хочет шантажировать Украину в ответ" и "соблюдает заключенные договоренности".
Оценивая блокировку Киевом транзита российской нефти в Евросоюз, Гуйяш отметил:
"Украина так поступает в то время, как туда из Венгрии поступает более 40% электроэнергии. Украина только от нас получает гайзоль самым безопасным способом - по трубопроводам. На Украину из Венгрии приходит более 10% импорта газойля и более 10% импорта газа".
"Но совершенно не пойдет, чтобы они при этом шантажировали нас. Мы обратились в комиссию, чтобы она выполнила роль посредника в договоренностях. Если это не будет иметь результата, надо будет думать о других шагах", - подчеркнул Гуйяш.
Накануне министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил о прекращении поставок по нефтепроводу "Дружба" транзитом через Украину нефти российской компании "Лукойл". Такая же проблема и у Словакии, что подтвердило Минэкономики страны и указало на причину – внесение "Лукойла" в украинский санкционный список.
Подробности обострения отношений киевского руководства с Евросоюзом читайте в нашем материале Путь шантажа. Глава МВД Словакии раскритиковал Украину за остановку транзита российской нефти
 
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