https://ukraina.ru/20240725/1056470314.html
Американцы снизили рейтинг Украины до преддефолтного
Американцы снизили рейтинг Украины до преддефолтного - 25.07.2024 Украина.ру
Американцы снизили рейтинг Украины до преддефолтного
Рейтинговое американское агентство, входящее в "большую тройку" наравне с Moody’s и Standard & Poors, понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте. Подробно причины указаны на официальном сайте агентства
2024-07-25T11:37
2024-07-25T11:37
2024-07-25T11:44
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"Достигнутое 22 июля принципиальное соглашение между правительством и некоторыми держателями еврооблигаций об условиях реструктуризации, после того как на прошлой неделе парламент (Украины – Ред.) одобрил законодательство, позволяющее правительству приостановить выплаты по коммерческому внешнему долгу на три месяца, знаменует собой начало процесса, подобного дефолту", – сказано в публикации.Агентство напоминает, что в связи остановкой выплат по государственному долгу, Киев не будет обслуживать свой внешний коммерческий долг, включая купон еврооблигаций 2026 года, подлежащий погашению 1 августа, до завершения соглашения о реструктуризации с держателями облигаций. Помимо этого, структура собственности ограничивает выгоды Украины от любой реструктуризации долга по ЛК, создавая потенциальные фискальные издержки (включая рекапитализацию банков). Такая реструктуризация может создать риски для стабильности финансового сектора и помешать развитию внутреннего долгового рынка, указали эксперты. Среди причин преддефолтного состояния указывается отсутствие должной поддержки Запада, высокие ожидания от изъятия суверенных замороженных российских активов и продолжение боевых действий. Ранее в Раде заявили, что Украина имеет самый большой в мире дефицит бюджета.
https://ukraina.ru/20240701/1055976977.html
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новости, украина, запад, киев, мвф, дефолт
Американцы снизили рейтинг Украины до преддефолтного
11:37 25.07.2024 (обновлено: 11:44 25.07.2024)
Рейтинговое американское агентство, входящее в "большую тройку" наравне с Moody’s и Standard & Poors, понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте. Подробно причины указаны на официальном сайте агентства
"Достигнутое 22 июля принципиальное соглашение между правительством и некоторыми держателями еврооблигаций об условиях реструктуризации, после того как на прошлой неделе парламент (Украины – Ред.) одобрил законодательство, позволяющее правительству приостановить выплаты по коммерческому внешнему долгу на три месяца, знаменует собой начало процесса, подобного дефолту", – сказано
в публикации.
Агентство напоминает, что в связи остановкой выплат по государственному долгу, Киев не будет обслуживать свой внешний коммерческий долг, включая купон еврооблигаций 2026 года, подлежащий погашению 1 августа, до завершения соглашения о реструктуризации с держателями облигаций.
Помимо этого, структура собственности ограничивает выгоды Украины от любой реструктуризации долга по ЛК, создавая потенциальные фискальные издержки (включая рекапитализацию банков). Такая реструктуризация может создать риски для стабильности финансового сектора и помешать развитию внутреннего долгового рынка, указали эксперты.
"Высокий дефицит, растущий долг: сохранение поддержки МВФ и официальных кредиторов имеет решающее значение для удовлетворения высоких финансовых потребностей, вызванных войной", – сказано в отчете.
Среди причин преддефолтного состояния указывается отсутствие должной поддержки Запада, высокие ожидания от изъятия суверенных замороженных российских активов и продолжение боевых действий.
Ранее в Раде заявили,
что Украина имеет самый большой в мире дефицит бюджета.