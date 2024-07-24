Верховная Рада: Украина – мировой лидер по бюджетному дефициту - 24.07.2024 Украина.ру
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Верховная Рада: Украина – мировой лидер по бюджетному дефициту
Верховная Рада: Украина – мировой лидер по бюджетному дефициту - 24.07.2024 Украина.ру
Верховная Рада: Украина – мировой лидер по бюджетному дефициту
Сейчас украинские госрасходы вдвое выше доходов. В 2025 году будет "ситуация гораздо хуже" – несмотря на массированную западную поддержку. Об этом, сообщило 23 июля издание finance.ua, заявил член Комитета ВРу по бюджету Павел Фролов
2024-07-24T18:37
2024-07-24T18:50
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По его словам, бюджетные проблемы Украины не теряют актуальности с начала СВО.В нынешнему году покрытие 40-миллиардного украинского дефицита происходит благодаря выделению западной финансовой помощи."Бюджетный процесс начнется в сентябре, там ситуация гораздо хуже, поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы убедить наших партнеров, что допускать уменьшения поддержки Украины нельзя. У нас уникальная ситуация: бюджетный дефицит самый большой в мире. Расходы вдвое превышают доходы. Ситуация сложная, ведь война — это очень дорого", - сказал Фролов.Ранее сложную ситуацию с украинским бюджетом парламентарии констатировали ежегодно. Сложной она была и до госпереворота 2014 года, и практически весь постсоветский период.
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новости, новости украины, финансовая помощь, финансы, верховная рада, украина, россия, бюджет, дефицит бюджета
Новости, Новости Украины, финансовая помощь, финансы, Верховная Рада, Украина, Россия, бюджет, дефицит бюджета

Верховная Рада: Украина – мировой лидер по бюджетному дефициту

18:37 24.07.2024 (обновлено: 18:50 24.07.2024)
 
© Украина.руБюджет Украины
Бюджет Украины - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© Украина.ру
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Сейчас украинские госрасходы вдвое выше доходов. В 2025 году будет "ситуация гораздо хуже" – несмотря на массированную западную поддержку. Об этом, сообщило 23 июля издание finance.ua, заявил член Комитета ВРу по бюджету Павел Фролов
По его словам, бюджетные проблемы Украины не теряют актуальности с начала СВО.
В нынешнему году покрытие 40-миллиардного украинского дефицита происходит благодаря выделению западной финансовой помощи.
"Бюджетный процесс начнется в сентябре, там ситуация гораздо хуже, поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы убедить наших партнеров, что допускать уменьшения поддержки Украины нельзя. У нас уникальная ситуация: бюджетный дефицит самый большой в мире. Расходы вдвое превышают доходы. Ситуация сложная, ведь война — это очень дорого", - сказал Фролов.
Ранее сложную ситуацию с украинским бюджетом парламентарии констатировали ежегодно. Сложной она была и до госпереворота 2014 года, и практически весь постсоветский период.
 
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