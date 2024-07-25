Дания и Нидерланды отправят Киеву отремонтированные "Леопарды" до конца лета - 25.07.2024 Украина.ру
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Дания и Нидерланды отправят Киеву отремонтированные "Леопарды" до конца лета
Дания и Нидерланды отправят Киеву отремонтированные "Леопарды" до конца лета - 25.07.2024 Украина.ру
Дания и Нидерланды отправят Киеву отремонтированные "Леопарды" до конца лета
Дания и Нидерланды готовы поставить Украине 14 отремонтированных танков "Леопард" до конца лета. Об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на министерство обороны Нидерландов
2024-07-25T10:50
2024-07-25T10:50
новости
нидерланды
дания
украина
f-16
леопард
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В прошлом году эти две страны закупили 14 бывших в употреблении танков. Немецкий концерн Rheinmetall отремонтировал их, они прошли необходимые испытания.Однако точные даты поставок не уточнили.Нидерланды с начала российской спецоперации уже поставили Украине 60 танков Т-72, более 200 боевых машин пехоты YPR различных типов, около 100 танков "Леопард 1" вместе с Данией и Германией, 14 танков ""Леопард 2А4" вместе с Данией, восемь артиллерийских установок PzH2000, два зенитно-ракетных комплекса Patriot, а также ракеты, минометы, винтовки, пулеметы и различные типы боеприпасов.Кроме того, Гаага обещала передать Киеву 24 истребителя F-16. В минобороны Нидерландов сообщили, что первую партию самолетов поставят Украине после лета.На днях российские военные группировки войск "Запад" уничтожили очередной "Леопард" в ходе боев на границе Харьковской области и Донецкой Народной Республики.На прошлой неделе российским военнослужащим, уничтожившим танки Abrams и Leopard в зоне спецоперации, вручили награды. Тогда же была названа премия за первый сбитый в ходе спецоперации F-16: уничтоживший самолет солдат получит 15 миллионов рублей.О том, как российские военные уничтожают западную технику - в материале Охота на "Леопарда": эксперт рассказал, как бойцы повторяют подвиги прадедов, уничтожая танки с крестами на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, нидерланды, дания, украина, f-16, леопард, leopard-2 (танк)
Новости, Нидерланды, Дания, Украина, F-16, леопард, Leopard-2 (танк)

Дания и Нидерланды отправят Киеву отремонтированные "Леопарды" до конца лета

10:50 25.07.2024
 
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© Public domain
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Дания и Нидерланды готовы поставить Украине 14 отремонтированных танков "Леопард" до конца лета. Об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на министерство обороны Нидерландов
В прошлом году эти две страны закупили 14 бывших в употреблении танков.
Немецкий концерн Rheinmetall отремонтировал их, они прошли необходимые испытания.
Однако точные даты поставок не уточнили.
Нидерланды с начала российской спецоперации уже поставили Украине 60 танков Т-72, более 200 боевых машин пехоты YPR различных типов, около 100 танков "Леопард 1" вместе с Данией и Германией, 14 танков ""Леопард 2А4" вместе с Данией, восемь артиллерийских установок PzH2000, два зенитно-ракетных комплекса Patriot, а также ракеты, минометы, винтовки, пулеметы и различные типы боеприпасов.
Кроме того, Гаага обещала передать Киеву 24 истребителя F-16. В минобороны Нидерландов сообщили, что первую партию самолетов поставят Украине после лета.
На днях российские военные группировки войск "Запад" уничтожили очередной "Леопард" в ходе боев на границе Харьковской области и Донецкой Народной Республики.
На прошлой неделе российским военнослужащим, уничтожившим танки Abrams и Leopard в зоне спецоперации, вручили награды. Тогда же была названа премия за первый сбитый в ходе спецоперации F-16: уничтоживший самолет солдат получит 15 миллионов рублей.
О том, как российские военные уничтожают западную технику - в материале Охота на "Леопарда": эксперт рассказал, как бойцы повторяют подвиги прадедов, уничтожая танки с крестами на сайте Украина.ру.
 
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