https://ukraina.ru/20240725/1056450319.html
Сколько бы Израиль не "вилял" по Украине, сейчас Нетаньяху готов выбрать сторону — Каргин
Сколько бы Израиль не "вилял" по Украине, сейчас Нетаньяху готов выбрать сторону — Каргин - 25.07.2024 Украина.ру
Сколько бы Израиль не "вилял" по Украине, сейчас Нетаньяху готов выбрать сторону — Каргин
Нетаньяху поддерживает Трампа относительно Украины, несмотря на то, что израильский лидер в какой-то момент "заигрывал" с Байденом
2024-07-25T05:06
2024-07-25T05:06
2024-07-25T05:06
израиль
сша
украина
биньямин нетаньяху
дональд трамп
джо байден
сво
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, американист, эксперт по Израилю и Ближнему Востоку Александр Каргин.Он считает, что Нетаньяху поддерживает Трампа в намерениях сотворить мир на Украине в короткие сроки.Отвечая на вопрос про цель поездки израильского лидера в США, политолог отметил, что главная задача Нетаньяху — обеспечить поддержку Израиля в Америке со стороны обеих партий: как республиканцев, так и демократов. Он добавил, что для Нетаньяху предпочтительнее, чтобы победил Трамп."Я бы даже сказал, что израильский лидер много делает для этого. Условно говоря, каждый тактический военный шаг Израиля укрепляет рейтинг Нетаньяху внутри страны и одновременно ослабляет демократов в США. Тем самым Нетаньяху подыгрывает Трампу, раскалывая электорат демократов, потому что большая их часть имеет пропалестинские настроения", — объяснил Каргин.Ранее в своей статье Ближний Восток сегодня: провал США, упёртость Израиля, возможности России автор издания Украина.ру Игорь Сердюков написал про предпочтения израильского лидера:"Беньямин Нетаньяху, судя по всему, рассчитывает на успех республиканского кандидата, памятуя о своем политическом сотрудничестве с Дональдом Трампом. Более того, 18 июля израильский парламент подавляющим большинством голосов проголосовал за принятие резолюции, которая в принципе отрицает возможность создания палестинского государства – вопреки позиции Байдена. За такое решение голосовали сторонники премьер-министра Нетаньяху".Президент США Джо Байден проведет встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне 25 июля, сообщила газета Politico со ссылкой на американского чиновника.Полный текст интервью Александр Каргин о том, кому помешал Орбан, и зачем Нетаньяху едет в США читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240723/1056431986.html
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Украина.ру
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израиль, сша, украина, биньямин нетаньяху, дональд трамп, джо байден, сво
Сколько бы Израиль не "вилял" по Украине, сейчас Нетаньяху готов выбрать сторону — Каргин
Нетаньяху поддерживает Трампа относительно Украины, несмотря на то, что израильский лидер в какой-то момент "заигрывал" с Байденом
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, американист, эксперт по Израилю и Ближнему Востоку Александр Каргин.
Он считает, что Нетаньяху поддерживает Трампа в намерениях сотворить мир на Украине в короткие сроки.
"На фоне того, что Нетаньяху в какой-то момент заигрывал с Байденом, опасаясь конфликта с ним, израильская позиция постоянно "виляла". При этом, заметьте, Израиль — это единственная западная страна, которая так и не присоединилась к антироссийским санкциям. Поэтому, если победит Трамп, у меня нет сомнений, что Израиль пойдет в русле его политики и будет поддерживать шаги в направлении мирных переговоров по Украине", — заявил Каргин.
Отвечая на вопрос про цель поездки израильского лидера в США, политолог отметил, что главная задача Нетаньяху — обеспечить поддержку Израиля в Америке со стороны обеих партий: как республиканцев, так и демократов. Он добавил, что для Нетаньяху предпочтительнее, чтобы победил Трамп.
"Я бы даже сказал, что израильский лидер много делает для этого. Условно говоря, каждый тактический военный шаг Израиля укрепляет рейтинг Нетаньяху внутри страны и одновременно ослабляет демократов в США. Тем самым Нетаньяху подыгрывает Трампу, раскалывая электорат демократов, потому что большая их часть имеет пропалестинские настроения", — объяснил Каргин.
Ранее в своей статье Ближний Восток сегодня: провал США, упёртость Израиля, возможности России
автор издания Украина.ру Игорь Сердюков
написал про предпочтения израильского лидера:
"Беньямин Нетаньяху, судя по всему, рассчитывает на успех республиканского кандидата, памятуя о своем политическом сотрудничестве с Дональдом Трампом. Более того, 18 июля израильский парламент подавляющим большинством голосов проголосовал за принятие резолюции, которая в принципе отрицает возможность создания палестинского государства – вопреки позиции Байдена. За такое решение голосовали сторонники премьер-министра Нетаньяху".
Президент США Джо Байден проведет встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне 25 июля, сообщила газета Politico со ссылкой на американского чиновника.