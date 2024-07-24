Переодевали в полицейских, шли лесом: украинских правоохранителей поймали на переправке уклонистов - 24.07.2024 Украина.ру
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Переодевали в полицейских, шли лесом: украинских правоохранителей поймали на переправке уклонистов
Переодевали в полицейских, шли лесом: украинских правоохранителей поймали на переправке уклонистов - 24.07.2024 Украина.ру
Переодевали в полицейских, шли лесом: украинских правоохранителей поймали на переправке уклонистов
Два украинских правоохранителя из Буковины предстанут перед судом за помощь уклонистам. Беглецов переодевали в полицейскую форму
2024-07-24T14:15
2024-07-24T14:15
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новости украины
буковина
черновицкая область
уклонисты
коррупция
сво
мобилизация
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На Украине двух правоохранителей обвинили в переправке уклонистов за границу из Черновицкой области. Установлено, что они пытались наладить схемы нелегального пересечения границы для мужчин призывного возраста. Об этом сообщили в Госбюро расследований Украины.Мужчин одевали в полицейскую форму, чтобы без лишних вопросов провезти через блокпосты. Затем мужчины шли пешком через лес. За услугу с каждого брали по $2 000."В первой схеме принимал участие один из правоохранителей и двое его знакомых. Милиционер забирал "клиентов" в Черновцах, откуда вывозил их в один из районов, приближенных к границе. Там мужчины пересаживались в другой автомобиль, а правоохранитель ехал впереди вплоть до самой границы, чтобы предупредить о проверках в случае появления блокпостов или пограничников", - рассказали в ГБР.Оба фигурирующие в деле правоохранителя уволены со службы. В материалах расследования фигурируют также четыре гражданских лица.
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Сергей Шиптенко
Сергей Шиптенко
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, новости украины, буковина, черновицкая область, уклонисты, коррупция, сво, мобилизация
Новости, Новости Украины, Буковина, Черновицкая область, уклонисты, коррупция, СВО, мобилизация

Переодевали в полицейских, шли лесом: украинских правоохранителей поймали на переправке уклонистов

14:15 24.07.2024
 
© Служба безопасности Украины телеграм-канал
© Служба безопасности Украины телеграм-канал
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Сергей Шиптенко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Два украинских правоохранителя из Буковины предстанут перед судом за помощь уклонистам. Беглецов переодевали в полицейскую форму
На Украине двух правоохранителей обвинили в переправке уклонистов за границу из Черновицкой области. Установлено, что они пытались наладить схемы нелегального пересечения границы для мужчин призывного возраста. Об этом сообщили в Госбюро расследований Украины.
Мужчин одевали в полицейскую форму, чтобы без лишних вопросов провезти через блокпосты. Затем мужчины шли пешком через лес. За услугу с каждого брали по $2 000.
"В первой схеме принимал участие один из правоохранителей и двое его знакомых. Милиционер забирал "клиентов" в Черновцах, откуда вывозил их в один из районов, приближенных к границе. Там мужчины пересаживались в другой автомобиль, а правоохранитель ехал впереди вплоть до самой границы, чтобы предупредить о проверках в случае появления блокпостов или пограничников", - рассказали в ГБР.
Оба фигурирующие в деле правоохранителя уволены со службы. В материалах расследования фигурируют также четыре гражданских лица.
 
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