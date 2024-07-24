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Переодевали в полицейских, шли лесом: украинских правоохранителей поймали на переправке уклонистов

Переодевали в полицейских, шли лесом: украинских правоохранителей поймали на переправке уклонистов - 24.07.2024 Украина.ру

Переодевали в полицейских, шли лесом: украинских правоохранителей поймали на переправке уклонистов

Два украинских правоохранителя из Буковины предстанут перед судом за помощь уклонистам. Беглецов переодевали в полицейскую форму

2024-07-24T14:15

2024-07-24T14:15

2024-07-24T14:15

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На Украине двух правоохранителей обвинили в переправке уклонистов за границу из Черновицкой области. Установлено, что они пытались наладить схемы нелегального пересечения границы для мужчин призывного возраста. Об этом сообщили в Госбюро расследований Украины.Мужчин одевали в полицейскую форму, чтобы без лишних вопросов провезти через блокпосты. Затем мужчины шли пешком через лес. За услугу с каждого брали по $2 000."В первой схеме принимал участие один из правоохранителей и двое его знакомых. Милиционер забирал "клиентов" в Черновцах, откуда вывозил их в один из районов, приближенных к границе. Там мужчины пересаживались в другой автомобиль, а правоохранитель ехал впереди вплоть до самой границы, чтобы предупредить о проверках в случае появления блокпостов или пограничников", - рассказали в ГБР.Оба фигурирующие в деле правоохранителя уволены со службы. В материалах расследования фигурируют также четыре гражданских лица.

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Сергей Шиптенко

Сергей Шиптенко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Шиптенко

новости, новости украины, буковина, черновицкая область, уклонисты, коррупция, сво, мобилизация