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Переодевали в полицейских, шли лесом: украинских правоохранителей поймали на переправке уклонистов
Переодевали в полицейских, шли лесом: украинских правоохранителей поймали на переправке уклонистов - 24.07.2024 Украина.ру
Переодевали в полицейских, шли лесом: украинских правоохранителей поймали на переправке уклонистов
Два украинских правоохранителя из Буковины предстанут перед судом за помощь уклонистам. Беглецов переодевали в полицейскую форму
2024-07-24T14:15
2024-07-24T14:15
2024-07-24T14:15
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На Украине двух правоохранителей обвинили в переправке уклонистов за границу из Черновицкой области. Установлено, что они пытались наладить схемы нелегального пересечения границы для мужчин призывного возраста. Об этом сообщили в Госбюро расследований Украины.Мужчин одевали в полицейскую форму, чтобы без лишних вопросов провезти через блокпосты. Затем мужчины шли пешком через лес. За услугу с каждого брали по $2 000."В первой схеме принимал участие один из правоохранителей и двое его знакомых. Милиционер забирал "клиентов" в Черновцах, откуда вывозил их в один из районов, приближенных к границе. Там мужчины пересаживались в другой автомобиль, а правоохранитель ехал впереди вплоть до самой границы, чтобы предупредить о проверках в случае появления блокпостов или пограничников", - рассказали в ГБР.Оба фигурирующие в деле правоохранителя уволены со службы. В материалах расследования фигурируют также четыре гражданских лица.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, буковина, черновицкая область, уклонисты, коррупция, сво, мобилизация
Новости, Новости Украины, Буковина, Черновицкая область, уклонисты, коррупция, СВО, мобилизация
Переодевали в полицейских, шли лесом: украинских правоохранителей поймали на переправке уклонистов
Два украинских правоохранителя из Буковины предстанут перед судом за помощь уклонистам. Беглецов переодевали в полицейскую форму
На Украине двух правоохранителей обвинили в переправке уклонистов за границу из Черновицкой области. Установлено, что они пытались наладить схемы нелегального пересечения границы для мужчин призывного возраста. Об этом сообщили в Госбюро расследований Украины.
Мужчин одевали в полицейскую форму, чтобы без лишних вопросов провезти через блокпосты. Затем мужчины шли пешком через лес. За услугу с каждого брали по $2 000.
"В первой схеме принимал участие один из правоохранителей и двое его знакомых. Милиционер забирал "клиентов" в Черновцах, откуда вывозил их в один из районов, приближенных к границе. Там мужчины пересаживались в другой автомобиль, а правоохранитель ехал впереди вплоть до самой границы, чтобы предупредить о проверках в случае появления блокпостов или пограничников", - рассказали в ГБР.
Оба фигурирующие в деле правоохранителя уволены со службы. В материалах расследования фигурируют также четыре гражданских лица.