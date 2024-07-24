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Киевский суд снова арестовал яхту Медведчука

Киевский суд снова арестовал яхту Медведчука - 24.07.2024 Украина.ру

Киевский суд снова арестовал яхту Медведчука

Под предлогом "возможной незаконной легализации имущества" украинские власти продолжают охоту за имуществом известного политика и предпринимателя Виктора Медведчука

2024-07-24T13:59

2024-07-24T13:59

2024-07-24T13:59

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Генпрокурор Украины открыл уголовное производство о принадлежности яхты ROYAL ROMANCE обвиняемому в государственной измене, бывшему народному депутату от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку. Об этом 23 июля сообщило украинское Госбюро расследований.Печерский районный суд города Киева 19 июля удовлетворил ходатайство Офиса Генпрокурора об аресте яхты и передаче её в Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами.ГБР сообщила также, что "следствие владеет данными о возможной незаконной легализации имущества Виктором Медведчуком". Следователи предполагают, что яхта Медвечука могла быть фиктивно продана через оффшорные компании, конечным бенефициаром которых является жена опального предпринимателя и политика. Ранее ГБР добивалось ареста этого и другого имущества Медведчука."Правоохранители и внешнеполитические ведомства продолжают принимать меры по дальнейшему аресту и возвращению на Украину имущества предателей-беглецов", - сообщили в ГБР.В сентябре 2022 года украинский предприниматель и оппозиционный политик Виктор Медведчук был обменян Владимиром Зеленским на группу украинских военнопленных. До ареста Медведчук пытался содействовать обмену пленными и призывал к деэскалации конфликта путём переговоров. Обмен лояльных Зеленскому граждан Украины на оппозиционно настроенных граждан Украины признаётся нынешним украинским руководством нормальной юридической практикой.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Шиптенко

новости, новости украины, виктор медведчук, россия, украина, владимир зеленский, гбр, офис генпрокурора, репрессии