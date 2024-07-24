Киевский суд снова арестовал яхту Медведчука - 24.07.2024 Украина.ру
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Киевский суд снова арестовал яхту Медведчука
Киевский суд снова арестовал яхту Медведчука - 24.07.2024 Украина.ру
Киевский суд снова арестовал яхту Медведчука
Под предлогом "возможной незаконной легализации имущества" украинские власти продолжают охоту за имуществом известного политика и предпринимателя Виктора Медведчука
2024-07-24T13:59
2024-07-24T13:59
новости
новости украины
виктор медведчук
россия
украина
владимир зеленский
гбр
офис генпрокурора
репрессии
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Генпрокурор Украины открыл уголовное производство о принадлежности яхты ROYAL ROMANCE обвиняемому в государственной измене, бывшему народному депутату от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку. Об этом 23 июля сообщило украинское Госбюро расследований.Печерский районный суд города Киева 19 июля удовлетворил ходатайство Офиса Генпрокурора об аресте яхты и передаче её в Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами.ГБР сообщила также, что "следствие владеет данными о возможной незаконной легализации имущества Виктором Медведчуком". Следователи предполагают, что яхта Медвечука могла быть фиктивно продана через оффшорные компании, конечным бенефициаром которых является жена опального предпринимателя и политика. Ранее ГБР добивалось ареста этого и другого имущества Медведчука."Правоохранители и внешнеполитические ведомства продолжают принимать меры по дальнейшему аресту и возвращению на Украину имущества предателей-беглецов", - сообщили в ГБР.В сентябре 2022 года украинский предприниматель и оппозиционный политик Виктор Медведчук был обменян Владимиром Зеленским на группу украинских военнопленных. До ареста Медведчук пытался содействовать обмену пленными и призывал к деэскалации конфликта путём переговоров. Обмен лояльных Зеленскому граждан Украины на оппозиционно настроенных граждан Украины признаётся нынешним украинским руководством нормальной юридической практикой.
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Сергей Шиптенко
Сергей Шиптенко
Новости
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4.7
96
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, новости украины, виктор медведчук, россия, украина, владимир зеленский, гбр, офис генпрокурора, репрессии
Новости, Новости Украины, Виктор Медведчук, Россия, Украина, Владимир Зеленский, ГБР, Офис генпрокурора, репрессии

Киевский суд снова арестовал яхту Медведчука

13:59 24.07.2024
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкИнтервью В. Медведчука агентству РИА Новости
Интервью В. Медведчука агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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Сергей Шиптенко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Под предлогом "возможной незаконной легализации имущества" украинские власти продолжают охоту за имуществом известного политика и предпринимателя Виктора Медведчука
Генпрокурор Украины открыл уголовное производство о принадлежности яхты ROYAL ROMANCE обвиняемому в государственной измене, бывшему народному депутату от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку. Об этом 23 июля сообщило украинское Госбюро расследований.
Печерский районный суд города Киева 19 июля удовлетворил ходатайство Офиса Генпрокурора об аресте яхты и передаче её в Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами.
ГБР сообщила также, что "следствие владеет данными о возможной незаконной легализации имущества Виктором Медведчуком". Следователи предполагают, что яхта Медвечука могла быть фиктивно продана через оффшорные компании, конечным бенефициаром которых является жена опального предпринимателя и политика. Ранее ГБР добивалось ареста этого и другого имущества Медведчука.
"Правоохранители и внешнеполитические ведомства продолжают принимать меры по дальнейшему аресту и возвращению на Украину имущества предателей-беглецов", - сообщили в ГБР.
В сентябре 2022 года украинский предприниматель и оппозиционный политик Виктор Медведчук был обменян Владимиром Зеленским на группу украинских военнопленных. До ареста Медведчук пытался содействовать обмену пленными и призывал к деэскалации конфликта путём переговоров. Обмен лояльных Зеленскому граждан Украины на оппозиционно настроенных граждан Украины признаётся нынешним украинским руководством нормальной юридической практикой.
 
НовостиНовости УкраиныВиктор МедведчукРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийГБРОфис генпрокурорарепрессии
 
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