В Киеве снесли часовню УПЦ для "сохранения истории Украины"
10:19 17.05.2024 (обновлено: 10:23 17.05.2024)
В Киеве этой ночью снесли храм
В результате действий киевских властей вместо Владимиро-Ольгинской часовни Десятинного монастыря с 17 мая появилось новое ничего. Здание варварски снесли, прикрывшись решением Хозяйственного суда столицы Украины от 15 февраля 2023 года, информирует "Украинская правда"
Суд постановил, что Украинская православная церковь, борьбу с которой украинские власти ведут не первый год, якобы незаконно возвела часовню в "буферной зоне объекта всемирного наследия ЮНЕСКО "Киев: Собор Святой Софии и прилегающие монастырские здания, Киево-Печерская Лавра".
Уточнялось, будто строительство проходило с нарушением законодательства, без археологического обследования и разрешения Института археологии НАНУ, а также без разрешений Министерства культуры и информационной политики.
Столичные власти назвали часовню УПЦ проблемой, которую "решили" 17 мая.
"Сегодня мы решаем проблему, к которой привели варварские шаги московского патриархата и откровенная пророссийская позиция власти времен Януковича. Украинское наследие должно принадлежать исключительно украинцам", - заявила директор Сокровищницы Национального музея истории Украины Натальи Панченко.
Примечательно, что снос часовни проводился за счет украинцев. Утверждается, что за 16 часов более 2,2 тысяч жителей страны собрали 870 тысяч гривен на демонтаж объекта. Так как работы обошлись в 772 тысячи гривен, остаток собранной суммы пообещали передать военнослужащим украинской армии.
Не последнюю роль в сносе небольшой часовни сыграло и то, что настоятелем Десятинного монастыря Рождества Пресвятой Богородицы является Гедеон (Юрий Харон), который имеет российский паспорт.
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"История своевольного сооружения этого здания на особо ценных землях, владельцем которых является государство, станет хрестоматийным примером безответственности чиновников и одновременно неуважения к культурному наследию Украины международного значения.(…)Такими примерами являются Парфенон с Акрополисом в Греции и Капитолийский холм в Риме с памятниками всемирного значения", - сказано в сообщении Национального музея истории Украины.
На пустом месте теперь намерены проводить некие "просветительские мероприятия и детские программы", направленные на изучение истории страны. Можно вообразить, чему будут обучать подрастающее поколение, если по новым учебникам происхождение украинцев идет с эпохи палеолита, Гитлер им сочувствовал и радел за создание общего украинского государства. С полным перечнем "исторических фактов" только из одной книги для детей знакомьтесь по ссылке.
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