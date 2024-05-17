В Киеве снесли часовню УПЦ для "сохранения истории Украины" - 17.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240517/1055122790.html
В Киеве снесли часовню УПЦ для "сохранения истории Украины"
В Киеве снесли часовню УПЦ для "сохранения истории Украины" - 17.05.2024 Украина.ру
В Киеве снесли часовню УПЦ для "сохранения истории Украины"
В результате действий киевских властей вместо Владимиро-Ольгинской часовни Десятинного монастыря с 17 мая появилось новое ничего. Здание варварски снесли, прикрывшись решением Хозяйственного суда столицы Украины от 15 февраля 2023 года, информирует "Украинская правда"
2024-05-17T10:19
2024-05-17T10:23
новости
украина
киев
упц
юнеско
верующие
политика
борьба
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/11/1055122351_20:0:1104:610_1920x0_80_0_0_642d76bc1a035fa8e2ffb5db0aa65f82.jpg
Суд постановил, что Украинская православная церковь, борьбу с которой украинские власти ведут не первый год, якобы незаконно возвела часовню в "буферной зоне объекта всемирного наследия ЮНЕСКО "Киев: Собор Святой Софии и прилегающие монастырские здания, Киево-Печерская Лавра".Уточнялось, будто строительство проходило с нарушением законодательства, без археологического обследования и разрешения Института археологии НАНУ, а также без разрешений Министерства культуры и информационной политики. Столичные власти назвали часовню УПЦ проблемой, которую "решили" 17 мая. Примечательно, что снос часовни проводился за счет украинцев. Утверждается, что за 16 часов более 2,2 тысяч жителей страны собрали 870 тысяч гривен на демонтаж объекта. Так как работы обошлись в 772 тысячи гривен, остаток собранной суммы пообещали передать военнослужащим украинской армии.Не последнюю роль в сносе небольшой часовни сыграло и то, что настоятелем Десятинного монастыря Рождества Пресвятой Богородицы является Гедеон (Юрий Харон), который имеет российский паспорт."История своевольного сооружения этого здания на особо ценных землях, владельцем которых является государство, станет хрестоматийным примером безответственности чиновников и одновременно неуважения к культурному наследию Украины международного значения.(…)Такими примерами являются Парфенон с Акрополисом в Греции и Капитолийский холм в Риме с памятниками всемирного значения", - сказано в сообщении Национального музея истории Украины.На пустом месте теперь намерены проводить некие "просветительские мероприятия и детские программы", направленные на изучение истории страны. Можно вообразить, чему будут обучать подрастающее поколение, если по новым учебникам происхождение украинцев идет с эпохи палеолита, Гитлер им сочувствовал и радел за создание общего украинского государства. С полным перечнем "исторических фактов" только из одной книги для детей знакомьтесь по ссылке.
https://ukraina.ru/20240404/1054289746.html
https://ukraina.ru/20240425/1054715033.html
украина
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/11/1055122351_221:0:1034:610_1920x0_80_0_0_ab0d046a60d3ef2f7a8b782c26a8f9d3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, киев, упц, юнеско, верующие, политика, борьба, сво
Новости, Украина, Киев, УПЦ, ЮНЕСКО, верующие, политика, борьба, СВО

В Киеве снесли часовню УПЦ для "сохранения истории Украины"

10:19 17.05.2024 (обновлено: 10:23 17.05.2024)
 
В Киеве этой ночью снесли храм
В Киеве этой ночью снесли храм
Читать в
В результате действий киевских властей вместо Владимиро-Ольгинской часовни Десятинного монастыря с 17 мая появилось новое ничего. Здание варварски снесли, прикрывшись решением Хозяйственного суда столицы Украины от 15 февраля 2023 года, информирует "Украинская правда"
Суд постановил, что Украинская православная церковь, борьбу с которой украинские власти ведут не первый год, якобы незаконно возвела часовню в "буферной зоне объекта всемирного наследия ЮНЕСКО "Киев: Собор Святой Софии и прилегающие монастырские здания, Киево-Печерская Лавра".
Уточнялось, будто строительство проходило с нарушением законодательства, без археологического обследования и разрешения Института археологии НАНУ, а также без разрешений Министерства культуры и информационной политики.
Столичные власти назвали часовню УПЦ проблемой, которую "решили" 17 мая.
"Сегодня мы решаем проблему, к которой привели варварские шаги московского патриархата и откровенная пророссийская позиция власти времен Януковича. Украинское наследие должно принадлежать исключительно украинцам", - заявила директор Сокровищницы Национального музея истории Украины Натальи Панченко.
Примечательно, что снос часовни проводился за счет украинцев. Утверждается, что за 16 часов более 2,2 тысяч жителей страны собрали 870 тысяч гривен на демонтаж объекта. Так как работы обошлись в 772 тысячи гривен, остаток собранной суммы пообещали передать военнослужащим украинской армии.
Не последнюю роль в сносе небольшой часовни сыграло и то, что настоятелем Десятинного монастыря Рождества Пресвятой Богородицы является Гедеон (Юрий Харон), который имеет российский паспорт.
Божественная литургия по случаю 450-летия явления чудотворной Почаевской иконы Божией Матери - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
4 апреля, 04:20
Гексоген для православия: генерал-майор ФСБ о том, как бомбы в иконах "вписываются" в борьбу Киева с УПЦЧеловек, который приходит в храм с иконой, вряд ли вызовет у кого-либо подозрение. Поэтому преступники спрятали самодельные взрывные устройства и взрывчатку в церковную утварь. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру генерал-майор ФСБ в отставке, руководитель Центрального исполкома организации "Офицеры России" Александр Михайлов
"История своевольного сооружения этого здания на особо ценных землях, владельцем которых является государство, станет хрестоматийным примером безответственности чиновников и одновременно неуважения к культурному наследию Украины международного значения.(…)Такими примерами являются Парфенон с Акрополисом в Греции и Капитолийский холм в Риме с памятниками всемирного значения", - сказано в сообщении Национального музея истории Украины.
На пустом месте теперь намерены проводить некие "просветительские мероприятия и детские программы", направленные на изучение истории страны. Можно вообразить, чему будут обучать подрастающее поколение, если по новым учебникам происхождение украинцев идет с эпохи палеолита, Гитлер им сочувствовал и радел за создание общего украинского государства. С полным перечнем "исторических фактов" только из одной книги для детей знакомьтесь по ссылке.
Распятие и свечи - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
25 апреля, 12:35
Россия вступилась за арестованного митрополита канонической УПЦ — ЗахароваМосква призывает международные организации помочь в ситуации с арестом наместника Святогорской лавры канонической Украинской православной церкви митрополита Арсения. Об этом заявила на брифинге 25 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
 
НовостиУкраинаКиевУПЦЮНЕСКОверующиеполитикаборьбаСВО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:29Австралия вводит новые антироссийские санкции
10:19В Киеве снесли часовню УПЦ для "сохранения истории Украины"
10:16Бригады ВСУ на Украине почти полупустые - СМИ
10:04Экс-судья Шмидт заявил о нарушении его прав польскими властями
10:00Атака на Новороссийск, снос храма. Главное на Украине на утро 17 мая
09:31Американский институт изучения войны оценил возможности российских БПЛА
09:21НАТО направят войска на Украину "для поддержки" ВСУ - Politico
08:49Путин и Си Цзиньпин очень подробно обсудили Украину - Ушаков
08:31Днепропетровску грозит транспортный коллапс из-за ужесточения мобилизации
08:06Главное за ночь 17 мая
07:54Президент Сербии высказался о возможности посредничества между Россией и Украиной
07:33"Готовится к новой работе": экс-разведчик США высмеял выступившего в баре Блинкена
07:14ВСУ попытались атаковать Новороссийск, Туапсе и Севастополь
06:26"Всё больше украинцев превращается в тех, кто ждёт русских". Украинские эксперты о настроениях в стране
06:05Ростислав Ищенко: Россия и Китай объединились против Запада, но в политике не бывает вечной дружбы
06:00Оговорочки по Фрейду: что имел в виду Блинкен, или как выглядит будущее Украины с "туманного дна"
05:55Смерть художника Андрияки, передел имущества Киево-Печерской лавры, голоса мира и войны. События культуры
05:50Мы зацепились за "Мясокомбинат": Сергей Полетаев объяснил, почему вокруг Волчанска - "туман войны"
05:40Харьков станет "чудом из чудес": Полетаев о том, почему важно выйти за линию обороны Липцев и Волчанска
05:30Американцы сказали "фас": Онуфриенко о том, почему ВСУ приказали не сдавать без боя Липцы и Волчанск
Лента новостейМолния